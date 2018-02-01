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С 2018 года отменена госпошлина на получение госномера предыдущего авто на вновь приобретенную машину01.02.2018
  • Фото:kolesa.kz
Государство  12:01

Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - С 2018 года отменена госпошлина на получение госномера предыдущего авто на вновь приобретенную машину, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила пресс-секретарь Комитета административной полиции МВД РК Ирина Лукьянина, с 1 января 2018 года отменена госпошлина, в случае, если вы хотите получить государственный номер предыдущего авто на вновь приобретенную машину. "При этом с момента снятия с учета старого автомобиля до постановки на учет нового должно пройти не более 30 рабочих дней (именно столько времени госномерные знаки по вашему заявлению могут находиться на хранении в РЭП, после этого они уничтожаются), - написала Ирина Лукьянина в Facebook.

Она отметила, что ваш госномер и по истечении этого времени никому не могут присвоить. В любое время, когда вы приобретете новый автомобиль по вашему желанию можно установить эти госномерные знаки (их вновь изготовят), при этом необходимо оплатить госпошлину 2,8 МРП (6 734 тенге).

Вышесказанное относится к госномерам нового образца. Номерные знаки старого образца вновь не присваиваются.

Также следует знать, что с 1 января при восстановлении одного госномерного знака в случае утери, повреждения не нужно оплачивать госпошлину как за полный комплект ГРНЗ, в настоящее время в этом случае госпошлина составляет 1,4 МРП (3367 тенге), тогда как за комплект ГРНЗ нужно оплачивать 2,8 МРП (6734 тенге).
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