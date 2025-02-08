С начала года более 8,5 тыс. заявок по установлению инвалидности рассмотрены в заочном формате

В 2024 году в заочном формате было рассмотрено свыше 96,9 тыс. заявок

Рассказать друзьям

Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках реализации пилотного проекта по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы для установления группы инвалидности с начала 2025 года было рассмотрено более 8,5 тыс. заявок из всех регионов Казахстана. На сегодняшний день освидетельствование в заочном формате проводится по 30 нозологическим формам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.





В 2024 году в заочном формате было рассмотрено свыше 96,9 тыс. заявок, что составляет 37,4% от общего количества лиц с инвалидностью, прошедших освидетельствование.





Напомним, Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с министерствами здравоохранения и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности во всех 20 регионах Казахстана в пилотном режиме реализуется проект по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ).





Для получения услуги по установлению группы инвалидности заявителю необходимо только обратиться в поликлинику по месту жительства и пройти необходимое обследование, остальные процессы проходят без его участия за счет интеграции информационных систем.