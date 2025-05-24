23.05.2025, 14:37 58751
С начала года в Казахстане выявлен 171 случай нарушения прав детей
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева доложила президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о работе по защите прав детей и укреплению системы охраны детства, сообщает Акорда.
Детский омбудсмен рассказала президенту, что за последние два года принят ряд мер, разработаны программы и законы, направленные на обеспечение безопасности и защиту прав детей, профилактику насилия, суицидов и подростковой преступности. В рамках данной работы уполномоченным по правам ребенка инициировано 120 поправок в законодательство.
Как отметила Динара Закиева, в текущем году был проведен мониторинг ситуации в 13 регионах и 73 населенных пунктах, включая анонимные опросы детей в 272 учреждениях и посещение 173 семей. По его итогам выявлено 171 нарушение в реализации норм принятых законов и функционировании системы защиты прав детей.
Кроме того, изучение ситуации в регионах подтвердило эффективность работы 112 центров поддержки семей, которые выполняют важную роль в профилактике семейно-бытового насилия и нарушений прав детей.
Она также рассказала о работе по созданию управлений по защите прав детей при акиматах областей и о разработке законопроекта, в котором будут закреплены функции и статус региональных органов, ответственных за охрану детства.
Уполномоченный по правам ребенка проинформировала о ходе исполнения поручений главы государства, реализации принятых законов. В частности, об активизации работы по созданию центров реабилитации и развития детей с особыми потребностями. В настоящее время фонд "Қазақстан халқына" совместно с партнерами открыл 49 реабилитационных центров, в которых оказываются услуги детям с особыми потребностями.
В ходе встречи также были рассмотрены вопросы подготовки программы "Дети Казахстана", обеспечения онлайн-безопасности и защиты персональных данных несовершеннолетних.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность консолидации усилий местных исполнительных органов и региональных уполномоченных для укрепления системы гарантий защиты прав детей и формирования комплексной поддержки детей. Кроме того, глава государства поручил проработать дополнительные меры по развитию инклюзивного образования в школах.
Ранее Динара Закиева сообщила о шокирующих фактах издевательств над учениками в школах Алматинской области.
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24.05.2025, 09:01 4196
Ерболат Досаев освобожден от должности акима Алматы
Фото: Нацбанк РК
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Астана. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев своим указом освободил Ерболата Досаева от должности акима города Алматы, сообщает Акорда.
Досаев занимал должность акима с 31 января 2022 года.
До назначения на должность главы горадминистрации в разные годы возглавлял министерства финансов, здравоохранения, экономического развития и торговли, экономики и бюджетного планирования, национальной экономики и антимонопольное агентство.
Также работал на посту председателя нескольких финансовых организаций, включая Банк развития Казахстана, Европейский банк реконструкции и развития в Казахстане, АО "Казинвестбанк", Национальный банк, АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".
Напомним, сегодня, 24 мая, в 12.00 депутатов маслихата Алматы созовут для назначения нового акима города.
23.05.2025, 21:18 36076
Депутат мажилиса встретился с нотариусами Алматы
Фото: НПА
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Алматы. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 23 мая, в Алматы состоялась встреча депутата мажилиса Бакытжана Базарбека с нотариусами города.
Как сообщили в НПА, мажилисмен приехал по приглашению председателя Нотариальной палаты Алматы Карагоз Калабаевой.
В ходе встречи нотариусы обсудили с депутатом нижней палаты проблемные вопросы казахстанского нотариата и возможные варианты решения.
Участники встречи пришли к взаимопониманию в вопросах совершенствования законодательной инициатив в отечественном нотариате", - рассказали в НПА.
23.05.2025, 19:58 40406
Казахстан и Россия будут использовать телефонный код +7
Казахстан будет использовать диапазоны кодов +70, +76, +77
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Россия будут совместно использовать телефонный код +7. Проект соглашения между странами "О подписании Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о совместном использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации" опубликован на сайте "Открытые НПА" и доступен для обсуждения до 2 июня.
В соответствии с документом Казахстан будет использовать следующие диапазоны кодов в 7-й зоне всемирной нумерации: +70, +76, +77, а Россия, в свою очередь, следующие диапазоны кодов: +72, +73, +74, +75, +79.
Напомним, Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение о совместном использовании 7-й зоны всемирной нумерации. В целях получения отдельного кода в 2021 году за Казахстаном был зарезервирован международный телефонный код +997. В ходе проработки с операторами связи вопроса перехода на новый код было отмечено, что переход на новый код реализуем, но влечет ряд финансовых и технологических проблем. Кроме того, у всех абонентов отечественных операторов связи возникнет необходимость обновления своих данных абсолютно во всех сервисах для получения государственных и банковских услуг, социальных сетях и различных приложениях. Соответственно, в переходный период существует высокая вероятность сбоев и негативного опыта.
23.05.2025, 19:08 42591
Алматинский горный кластер станет крупнейшим туристическим проектом в Центральной Азии
Фото: primeminister.kz
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Алматы. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе рабочей поездки в Алматы премьер-министр Олжас Бектенов совершил облет территории Алматинского горного кластера и провел совещание по вопросам его дальнейшего развития с участием руководства ответственных государственных органов и организаций, представителей отечественного и международного экспертного сообщества, сообщает primeminister.kz.
В целях комплексного развития Алматинского горного кластера разработан мастер-план, в соответствии с которым определены три перспективные зоны от Тургеня до Каскелена - восточная, центральная и западная. Имеются перспективы развития от 300 до 700 км горнолыжных трасс с инфраструктурой мировых стандартов и доступностью для населения. Только в центральной зоне планируется увеличение количества подъемников с 16 до 58. В результате данных мер ожидается повышение пропускной способности в 5,6 раза - с 6 до 34 тыс. человек в день, создание более 10 тыс. новых рабочих мест. Планируется, что Алматинский горный кластер к 2029 году станет крупнейшим всесезонным туристическим проектом в Центральной Азии.
Партнер американской компании Horwath HTL Синиша Топалович отметил, что реализация мастер-плана позволит превратить Алматы в круглогодичное направление для горного туризма, сопоставимое с ведущими мировыми курортами. Стратегическая цель - формирование уникального туристического бренда Almaty Mountains Destination, объединяющего природу, досуг, спорт и культуру. Одним из ключевых направлений является создание знаковых туристических объектов, развитие системы канатных дорог, гостиничной и спортивной инфраструктуры.
Премьер-министр ознакомился с планами по развитию центральной зоны, к которой относятся Шымбулак, Ой-Қарағай, Пионер, Кимасар и Бутаковка. Генеральный директор французской компании Stem International Винсент Тассар подчеркнул, что наряду с зимним туризмом внимание уделено развитию летней инфраструктуры - формированию велосипедных и пешеходных маршрутов, строительству объектов активного отдыха, глэмпинга, этно-отелей и запуску экологически чистого транспорта. Планируется внедрение стандартов устойчивого развития, включая использование возобновляемых источников энергии и цифровой мониторинг окружающей среды.
Президент компании PGI Management Жоан Виладомат представил концепцию Almaty Superski - горнолыжного курорта, включающего в себя пик Кумбель и урочище Кок-Жайлау, с трассами общей протяженностью более 65 км. Реализация проекта позволит создать свыше 5 тыс. новых рабочих мест.
Руководитель проекта Almaty SuperSki Томас Тор Йенсен также отметил, что около половины всех трасс будут предназначены для начинающих лыжников, что создаст условия для формирования массовой лыжной культуры. При этом особое внимание уделяется экологичности строительства и формированию инклюзивной инфраструктуры.
Устойчивое развитие - один из важнейших приоритетов нашей компании. С самого начала мы понимали, насколько важно сохранять природу и экологию. Поэтому мы минимизируем земляные работы, сохраняем природный ландшафт, не нарушая экосистему при строительстве подъемников и трасс. Мы считаем, что горнолыжный курорт должен быть доступен абсолютно для всех - для детей, взрослых, людей с ограниченными возможностями. Все подъемники будут спроектированы так, чтобы ими могли пользоваться любые категории людей", - подчеркнул Томас Тор Йенсен.
Аскар Валиев отметил высокую загрузку действующих горнолыжных курортов, в частности Шымбулака, что ограничивает возможности для профессиональной подготовки спортсменов. Подчеркнута необходимость создания собственной современной инфраструктуры для тренировок и проведения международных соревнований.
Отдельного внимания заслуживает проект по Кок-Жайлау. Он основан на принципах экологического устойчивого развития, грамотном использовании природных ресурсов. Весь мир сегодня движется в этом направлении. После прошлого обсуждения проект Кок-Жайляу был приостановлен, но тем не менее мы знаем, что во всём мире, особенно в нашем регионе, идёт большое развитие. Наступило время решительных действий. Давайте этим займемся. Давайте соединим горные курорты Шымбулак и Ой-Қарағай, разовьем все эти небольшие курорты, которые находятся между ними. Будем развивать Алматинский горный кластер и в том числе проект Кок-Жайлау", - отметил Аскар Валиев.
Подводя итоги совещания, премьер-министр также положительно отметил презентованные подходы по развитию Алматинского горного кластера. Государство берет на себя ответственность по обеспечению качества и контроля во время строительства, в том числе экологического характера. Особое внимание уделено инклюзивности инфраструктуры.
На сегодня туризм формирует 3,9% валового регионального продукта Алматы, обеспечивая занятость более 83 тыс. человек. В 2024 году город принял свыше 2,3 млн туристов, из которых более 680 тыс. - иностранцы. Устойчивый рост наблюдается и в экономике сектора: объем туристских услуг увеличился на 30%, налоговые поступления удвоились. Реализация масштабных проектов и создание современной инфраструктуры позволят укрепить позиции города и страны как ведущего туристического центра региона.
23.05.2025, 17:32 48641
В Алматы депутатов маслихата созовут для назначения акима города
Фото: Depositphotos
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Алматы. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы 24 мая депутатов маслихата созовут для назначения акима города, сообщает пресс-служба маслихата мегаполиса.
24 мая 2025 года в 12.00 состоится собрание депутатов маслихата города Алматы VIII созыва для дачи согласия на назначение акима города Алматы", - говорится в сообщении.
Напомним, Ерболат Досаев был назначен акимом Алматы в январе 2022 года.
23.05.2025, 16:16 52386
За причастность к терроризму с начала года в Казахстане осудили более 40 человек - КНБ
Фото: Pexels.com
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства заслушал доклад председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева об основных итогах работы ведомства с начала года и задачах на предстоящий период, сообщает Акорда.
Ермек Сагимбаев сообщил, что по материалам КНБ за причастность к терроризму и религиозному экстремизму осуждены 43 человека, в отношении еще 34 лиц осуществляются досудебные расследования. Пресечены попытки въезда в Казахстан 212 иностранцев, причастных к терроризму и экстремизму. Закрыт въезд в страну 1498 иностранным радикалам, обнаружены 12 разыскиваемых за совершение террористических и экстремистских преступлений иностранных граждан.
Глава государства также был проинформирован о том, что во взаимодействии с МВД пресечена деятельность 13 криминальных групп, задержаны 142 их участника, арестованы 40 лиц. Из незаконного оборота изъято 282 единицы огнестрельного оружия, 48 гранат и 4586 боеприпасов.
Также глава КНБ доложил, что за отчетный период в стране ликвидировано 12 лабораторий по производству наркотиков, а также 13 международных и 12 региональных каналов их транспортировки. Из незаконного оборота изъято более 3,2 тонны наркотических средств и психотропных веществ, 7,5 тонны прекурсоров.
Пресечена коррупционная и иная противоправная деятельность 15 должностных лиц государственных и правоохранительных органов.
По информации КНБ, в рамках обеспечения экономической безопасности предотвращен ущерб государству на сумму свыше 1,6 трлн тенге, 220 млрд тенге из которых возмещены в госбюджет.
В сфере охраны государственной границы пограничниками задержано более 16 тысяч правонарушителей, выдворены за пределы страны 3025 лиц. Пресечено свыше 600 попыток провоза оружия и боеприпасов, наркотиков и иных запрещенных предметов. Не допущено незаконное перемещение через границу валюты на сумму 11 млрд тенге и товаров на 16,6 млрд тенге.
Также было доложено об отражении свыше 796 млн кибератак на информационные системы государственных органов.
По итогам встречи президент дал ряд поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности.
23.05.2025, 13:04 64661
В Таразе более 4000 детей незаконно лишили возможности заниматься спортом
Фото: Depositphotos
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Тараз. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Тараза восстановила права более 4000 детей, которых незаконно лишили возможности заниматься спортом.
Прокуратура провела анализ деятельности управления спорта Жамбылской области по вопросу соблюдения прав детей на доступ к спортивным секциям. Установлено, что управление около года назад незаконно приостановило очереди детей на занятия спортом под предлогом отсутствия бюджетных средств. Тогда как в действующем законодательстве отсутствуют нормы, касающиеся приостановления очереди в случае нехватки денежных средств", - рассказали в региональном ведомстве.
По акту надзора прокуратуры города незаконно приостановленная очередь на платформе Damu bala восстановлена, что позволило защитить права 4560 несовершеннолетних.
К дисциплинарной ответственности привлечены 4 лица, включая 2 руководителей", - добавили в прокуратуре.
Прокуроры также выяснили, что в городе нарушались права детей с ограниченными возможностями. Специальные инватакси предоставляли услуги по перевозке детей только в рабочие дни и в дневное время.
В результате надзорного акта прокуратуры режим работы "Инватакси" был пересмотрен.
Теперь дети могут пользоваться услугами такси круглосуточно, включая праздничные и выходные дни", - подчеркнули в ведомстве.
23.05.2025, 11:12 66911
Президент Казахстана назначил послов в Кении, Эфиопии и ОАЭ
Фото: Акорда
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил новых послов в Кении, Эфиопии и Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает Акорда.
В частности, указами главы государства:
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике Еркебулан Сапиев назначен постоянным представителем Республики Казахстан при Организации тюркских государств по совместительству;
- Рауан Жумабек назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах;
- Барлыбай Садыков назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Кения, постоянным представителем Республики Казахстан при отделении Организации Объединенных Наций в городе Найроби по совместительству, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Федеративной Демократической Республике Эфиопия;
- Жалгас Адилбаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Федеративной Демократической Республике Эфиопия.
Также указом главы государства Нажмедин Мухаметалиулы освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?