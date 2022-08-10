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НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - Премьер-министр Алихан Смаилов поручил разработать критерии оценки встречи министров и акимов с населением, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Министерствам национальной экономики, информации и общественного развития необходимо разработать критерии оценки встреч акимов и министров с населением для оценки эффективности государственных органов", - сообщил в ходе заседания правительства Алихан Смаилов.
По данным пресс-службы премьер-министра, министрам и акимам поручено повысить результативность встреч с населением, сделав акцент на оперативное решение проблемных вопросов, регулярно проводить встречи с целевыми группами.
Алихан Смаилов также обратил внимание, что при формировании или уточнении проектов республиканского и местных бюджетов необходимо учитывать вопросы, поднимаемые населением на встречах.