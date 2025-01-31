Спецпосланник ЕС рассказал, попадут ли казахстанские компании в санкционный список

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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Международный специальный посланник Европейского союза по санкциям Дэвид О'Салливан, прибывший с визитом в Казахстан, во время брифинга в Астане высказался о казахстанских компаниях, попавших в санкционный список Евросоюза.





Дэвид О'Салливан сообщил, что сейчас идет работа над подготовкой 16-го пакета санкций. Не исключено, что казахстанские компании могут быть добавлены в список.





Но решение еще не принято. В этой связи хотелось бы особо и еще раз подчеркнуть, что в список добавляются только те компании, в отношении которых у нас есть неопровержимые доказательства того, что они вовлечены в деятельность по нарушению санкций", - цитирует Дэвида О'Салливана Zakon.kz .





Чиновник подчеркнул, что Евросоюз полностью уважает позицию Казахстана не присоединяться к санкциям ЕС, не настаивает на этом и не собирается портить законные торговые отношения между РФ и РК.





Казахстанские компании также были выявлены в ходе проверки. Они включены в список только из-за того, что были вовлечены в незаконную торговлю и содействовали российской военно-промышленной индустрии. Это сделано, чтобы обеспечить соблюдение санкций, введенных нами", - рассказал Дэвид О'Салливан.





Он добавил, что товары военного назначения составляют менее 1% от общего товарооборота и не имеют большого значения с экономической точки зрения.