Токаев наградил ряд зарубежных деятелей орденом "Достык" II степени

Нур-Султан. 10 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today со ссылкой на Акорду.

За значительный вклад в укрепление дружественных отношений между государствами, заслуги в пропаганде наследия Абая Кунанбайулы орденом "Достык" II степени награждены: преподаватель центра иностранных языков Федерального университета Флуминенсе (Федеративная Республика Бразилия) Америко Эдельсио; директор департамента Министерства вакуфов (Арабская Республика Египет) Ганем Халед Ас-Саид; писатель Кибар Зафер (Турецкая Республика); литературный редактор Кошут Леонард (Федеративная Республика Германия); управляющий директор департамента издательства Кембриджского университета Манн Джейн (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии); писатель Мажит Акбар (Китайская Народная Республика); вице-президент Академии русской литературы Георгий Пряхин (Российская Федерация); профессор Мадридского университета "Комплутенсе" Пуиг Мария Санчес (Королевство Испания); преподаватель Академии государственного управления Хачатрян Шушан (Республика Армения); старший переводчика ассоциации переводчиков Хуанчжан Ха (Китайская Народная Республика) и писатель Шаткам Кажымухамет (Исламская Республика Иран).

Указ вводится в действие со дня подписания (с 4 августа 2020 года. - Прим. агентства).

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