Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким поэта Исраила Сапарбая

По итогам мероприятия была принята совместная декларация

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Сиань. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 16-17 июля в Сиане прошел 2-й телевизионный фестиваль стран ШОС. В церемонии открытия приняли участие порядка 300 представителей экспертных и дипломатических кругов из 19 государств-членов, стран-наблюдателей и партнеров по диалогу организации, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации РК.





В своем выступлении на открытии телефестиваля вице-министр культуры и информации Канат Искаков отметил что, Шанхайская организация сотрудничества является важнейшей международной платформой, объединяющей государства на основе принципов доверия, равноправия, взаимного уважения и культурного многообразия.





Вместе с тем рамках международного мероприятия прошла встреча с заместителем руководителя Главного государственного управления радио и телевидения КНР Донг Син, в ходе которой были обсуждены дальнейшие шаги расширения и укрепления медиасотрудничества двух стран.





По итогам мероприятия была принята совместная декларация фестиваля 2025 года.