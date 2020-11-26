Токаев: объемы повышения пенсии должны на 2% превышать уровень инфляции

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Нур-Султан. 25 ноября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие во внеочередном XX Съезде партии Nur Otan, который прошел под председательством Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева, передает Kazakhstan Today.

В ходе выступления глава государства призвал придать новый импульс системной модернизации, сформулированной Елбасы в пяти институциональных реформах и плане нации, сообщает Акорда.

С этой целью мы принимаем предвыборную программу "Путь перемен: Достойная жизнь каждому!" до 2025 года. Это детально просчитанный, реалистичный документ. Несмотря на сложности в экономике, Nur Otan вместе с правительством планирует мобилизовать на реализацию Программы в течение следующей пятилетки 21 трлн тенге. Программа предлагает эффективный комплекс конкретных мер, направленных на социальный прогресс страны и повышение благосостояния народа. Партией были учтены предложения и наказы, поступившие от общественности. Без преувеличения можно сказать, что нашу Программу готовила вся страна", - подчеркнул президент Казахстана.

Для реализации этой программы Токаев акцентировал внимание на четырех основных приоритетах.

В качестве первой важной задачи он выделил предоставление каждому гражданину равных возможностей для реализации своего потенциала.

Президент сообщил, что в течение ближайших пяти лет на ежегодную индексацию социальных выплат будет выделено более 3 трлн тенге. Размер солидарной пенсии также будет ежегодно индексироваться, причем объемы повышения должны на два процента превышать уровень инфляции.

Вторым приоритетом в программе партии глава государства назвал формирование здоровой интеллектуальной нации. Для продвижения в данном направлении с учетом новых глобальных вызовов будут увеличены расходы на образование, науку, здравоохранение, культуру и спорт.

Это стратегические инвестиции в человеческий капитал, в будущее нашей страны. Объем финансирования здравоохранения составит не менее 5% от ВВП. Нужно быть готовыми к возможным новым эпидемиям", - пояснил Касым-Жомарт Токаев.

В качестве третьего приоритета президент обозначил устойчивое развитие экономики и регионов. Токаев констатировал, что мировая экономика погружается в длительную депрессию. Тем не менее он считает, что кризис - это возможность провести системные реформы для построения новой экономической модели.

Вся мировая экономическая наука и здравомыслящие политики приходят к выводу, что в условиях глобального кризиса, по сути, не имеющего прецедентов в истории человечества, роль государства в управлении экономическими процессами объективно возрастает", - сказал глава государства.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев указал на важность обеспечения роста экономики в основном за счет жесткой, но сбалансированной макроэкономической политики, поддержки частного сектора, выполнения социальных обязательств перед гражданами, что, в свою очередь, предполагает строгий контроль за расходами.

Четвертый приоритет в программе Nur Otan - подотчетное, "слышащее" государство и ответственные граждане. По мнению президента, поступательное и стабильное развитие невозможно без взаимодействия государства и общества на принципах взаимного доверия и ответственности.

Коэффициент полезного действия работы партии будет зависеть от практических решений, улучшающих жизнь наших граждан. Не пустые слова и обещания, а реальные дела являются лучшим аргументом в борьбе за народное доверие и политическое лидерство. Поэтому партия вплотную займется модернизацией системы государственного управления. Это задача стратегического характера", - заявил президент.

Токаев напомнил о том, что статус правящей партии заключается не в доступе к властным полномочиям, а в возможности приносить реальную пользу стране и людям.

Члены партии, особенно те, кто занимает высокие посты в системе государственного управления, должны быть примером истинного трудолюбия, политической ответственности, гражданского патриотизма. Нет сомнений, что именно такими наши партийцы будут и в будущем", - уверен президент.

С полным текстом выступления главы государства можно ознакомиться здесь

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