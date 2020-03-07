Токаев обсудил с Медведевым меры по борьбе с коронавирусом

Нур-Султан. 6 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил на встрече с заместителем председателя Совбеза России Дмитрием Медведевым текущее состояние и перспективы всестороннего стратегического партнерства между двумя государствами, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы Акорды, особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам обеспечения международной и региональной безопасности.

Глава государства поздравил Дмитрия Медведева с назначением на высокий пост.

Ваш богатейший опыт государственной деятельности, безусловно, послужит делу укрепления российской государственности. Тем более сейчас, когда Россия вступает в новый этап своего развития. Имеет место конституционная реформа, которая представляет очень большой интерес для Казахстана, поскольку мы являемся союзниками, стратегическими партнерами", - сказал президент.

Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил символичность визита в Казахстан в новом для себя качестве.

Я вижу в этом символ нашей дружбы, символ союзничества. Так получилось, что государственные визиты, которые я совершал на тех должностях, которые я занимал в последние годы, прежде всего проходили в вашу страну. Мне кажется, что это позволяет нам лучше понимать друг друга, укреплять наше стратегическое партнерство, наши союзнические отношения", - заметил он.

Дмитрий Медведев передал главе государства приветствие и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.

Говоря о казахстанско-российском сотрудничестве, Дмитрий Медведев отметил, что оно находится на достаточно важном и серьезном этапе развития.

Вы упомянули конституционную реформу, которая у нас проходит. Мы тоже внимательно наблюдаем за процессами в вашей стране. Иного быть не может, поскольку мы друзья, партнеры и должны не только помогать развитию друг друга, но и, в известной степени, учиться некоторым уже прошедшим этапам, периодам, элементам нашего развития. Я постараюсь, чтобы и мои встречи в качестве заместителя председателя Совета безопасности России этому способствовали", - сказал он.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, в том числе по предпринимаемым двумя странами мерам по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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