Токаев одобрил подходы в работе Службы государственной охраны

Нур-Султан. 17 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представил личному составу Службы государственной охраны назначенного начальника Ануара Садыкулова, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила пресс-служба Акорды, глава государства заслушал доклад начальника Службы о приоритетных направлениях развития системы государственной охраны Казахстана и одобрил предлагаемые подходы.

Служба государственной охраны является чрезвычайно важной организацией, вы должны исходить именно из этого. На СГО возлагаются особые задачи, поэтому вопросы государственной охраны всегда будут находиться в фокусе нашего пристального внимания. Мы надеемся, что с вашей стороны будет проявлены максимальная преданность порученному делу и высокий профессионализм", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что в условиях меняющегося характера внешних и внутренних угроз требования к сотрудникам значительно возрастают. По его мнению, на службу следует подбирать молодых людей, подготовленных с профессиональной, идеологической и интеллектуальной точек зрения.

Офицеры Службы государственной охраны должны сочетать в себе качества профессионального военного с качествами дипломата, который может вести переговоры, обладает необходимой наблюдательностью, умеет обобщать информацию. Кроме того, офицеры СГО должны обладать качествами политика - понимать и знать внутреннею и внешнюю политику", - заявил глава государства.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой оперативного штаба, служебными кабинетами и помещениями СГО, а также дал ряд поручений по дальнейшему совершенствованию деятельности Службы.

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