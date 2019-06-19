Токаев одобрил подходы в работе Службы государственной охраны

Нур-Султан. 17 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представил личному составу Службы государственной охраны назначенного начальника Ануара Садыкулова, передает Kazakhstan Today.
Как сообщила пресс-служба Акорды, глава государства заслушал доклад начальника Службы о приоритетных направлениях развития системы государственной охраны Казахстана и одобрил предлагаемые подходы.
Служба государственной охраны является чрезвычайно важной организацией, вы должны исходить именно из этого. На СГО возлагаются особые задачи, поэтому вопросы государственной охраны всегда будут находиться в фокусе нашего пристального внимания. Мы надеемся, что с вашей стороны будет проявлены максимальная преданность порученному делу и высокий профессионализм", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент Казахстана подчеркнул, что в условиях меняющегося характера внешних и внутренних угроз требования к сотрудникам значительно возрастают. По его мнению, на службу следует подбирать молодых людей, подготовленных с профессиональной, идеологической и интеллектуальной точек зрения.
Офицеры Службы государственной охраны должны сочетать в себе качества профессионального военного с качествами дипломата, который может вести переговоры, обладает необходимой наблюдательностью, умеет обобщать информацию. Кроме того, офицеры СГО должны обладать качествами политика - понимать и знать внутреннею и внешнюю политику", - заявил глава государства.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой оперативного штаба, служебными кабинетами и помещениями СГО, а также дал ряд поручений по дальнейшему совершенствованию деятельности Службы.
Напомним, Ануар Садыкулов 13 июня текущего года назначен начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан. Он также освобожден от должности заместителя председателя КНБ РК - начальника службы "Арыстан" КНБ РК.
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