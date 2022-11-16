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Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу

15.11.2022, 13:03 21706
Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу
Фото: Акорда
Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, который доложил о деятельности агентства за 10 месяцев текущего года, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Касым-Жомарту Токаеву было доложено об искоренении практики повального возбуждения уголовных дел и минимизации вовлечения добросовестного бизнеса в орбиту уголовного преследования. В результате наблюдается ежегодная тенденция сокращения количества досудебных расследований - в сравнении с прошлым годом количество зарегистрированных дел снизилось на 30%.
 
По словам Жаната Элиманова, принятые меры позволили возместить ущерб и обеспечить возврат активов на сумму свыше 300 млрд тенге. Нейтрализовано 25 организованных преступных групп.
 
Пресечена деятельность 119 групп, осуществлявших незаконное обналичивание средств.
 

Главе государства также сообщили о ликвидации 25 финансовых пирамид с возмещением потерпевшим ущерба на 8,3 млрд тенге. В рамках борьбы с финансовыми пирамидами заблокировано порядка 8,8 тысячи сайтов и аккаунтов с противоправным контентом", - проинформировали в Акорде.

 
По данным пресс-службы, финансовой разведкой выявлена деятельность 15 интернет-магазинов по розничной торговле наркотиками с оборотом 4,4 млрд тенге, в деятельность которых было вовлечено более 27 тысячи граждан. Материалы по ним направлены в МВД и КНБ. В рамках борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма с использованием цифровых активов агентством заключен меморандум о сотрудничестве с крупнейшей международной криптобиржей Binance.
 
Президента проинформировали о ходе прохождения Казахстаном взаимной оценки на предмет соответствия национальной "антиотмывочной" системы рекомендациям ФАТФ.
 
По итогам встречи глава государства поручил продолжить работу по пресечению деятельности финансовых пирамид, мошеннических схем, а также усилить меры по противодействию коррупции в рядах самого агентства.
 

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Президент наградил ряд деятелей Алматы

16.11.2022, 15:38 76
Алматы. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Алматы наградил орденами и медалями ряд деятелей города, сообщает Акорда.
 
Указом главы государства за значительные достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан награждены:
 
  • орденом "Парасат" - Нысанбаева Любовь Владимировна - президент ОО "Союз градостроителей Казахстана", город Алматы;
  • орденом "Құрмет" - Дуйсенбаева Роза Айтжановна - врач Детской городской клинической инфекционной больницы;
  • медалью "Ерлігі үшін" - Нуржаубаев Кайрат Бекалихановича - командир отделения специализированной пожарной части № 6 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы МЧС РК;
  • медалью "Ерен еңбегі үшін" - Мусаров Садыкжан Абдулович - руководитель производства ТОО "Hyundai Trans Auto";
  • медалью "Шапағат" - Төлепберген Әділхан Темірханұлы - магистрант НАО "Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. Сатпаева".
 
Настоящий указ вводится в действие со дня подписания.
 

Токаев о январской трагедии: Есть попытки представить преступления как народное восстание

16.11.2022, 11:30 3711
Токаев о январской трагедии: Есть попытки представить преступления как народное восстание
Фото: facebook Сергей Алексеенок
Алматы. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На встрече с общественностью Алматы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о попытках оправдать преступные деяния, совершенные во время январских погромов, и представить их как народное восстание.
 

Мне, как коренному алматинцу, было очень больно видеть, как преступники разрушают город - золотую колыбель нашего народа. В тот момент любое промедление привело бы к тому, что бандиты, почувствовавшие свою безнаказанность, растерзали наш любимый город. В критический для судьбы страны момент наш народ проявил беспримерное единство и решительность", - сказал президент, обращаясь к алматинцам.

 
Он подчеркнул важность четкого различия мирных митингов населения и кровавых преступлений, совершенных бандитами.
 

Мы не должны поддаваться на провокации и идти на поводу у деструктивных сил, пытающихся посеять раздор в нашем обществе. Недопустимо героизировать участников беспорядков и пытаться оправдать преступные замыслы их организаторов. Все они понесут заслуженное наказание", - заверил президент.

 
Он высказался о решении амнистировать тех участников январских событий, которые не совершили тяжких преступлений.
 

Закон об амнистии уже принят. Убежден, это верный шаг с точки зрения гуманизма, потому что милосердие - это благое дело. После необходимых юридических процедур амнистированные смогут вернуться к своим близким. Надеюсь, что подобная трагедия больше никогда не повторится. Мы сделаем все для этого", - сказал президент.


Он также рассказал, что перед январскими событиями были люди, которые целенаправленно раскачивали ситуацию в стране. Они различными способами подогревали протестные настроения и преследовали цель расколоть наше общество. Поэтому многие из них тоже косвенно ответственны за случившуюся январскую трагедию.

Потому что, прекрасно видя, как обостряется обстановка и нарастает хаос, они, наоборот, призывали людей выходить на улицы и площади, тем самым усугубив и без того сложную ситуацию. Но в критический момент они попрятались по своим домам. В самый пик событий их не было ни видно, ни слышно. Тем временем тысячи, может быть, десятки тысяч ответственных граждан, объединенных в общественные дружины, охраняли различные объекты, противостояли мародерам. Волонтеры обеспечивали горячим питанием военнослужащих и полицейских. Они и есть самые настоящие герои, которые не бьют себя в грудь, не пытаются что-то доказать, не требуют к себе особого внимания. Тогда как провокаторы только и желают выставить себя героями», - высказался Токаев.


Когда ситуация нормализовалась, продолжил президент, они снова потянулись на площади и улицы, "будто действительно радеют за справедливость и благополучие сограждан".

Я считаю, что это двуличие и откровенный цинизм. К сожалению, и сейчас они пытаются вести эту опасную игру. Для них это лишь игра, где их заботит только мнимая популярность в социальных сетях и желание обратить на себя внимание тайных спонсоров. От этого страдают простые граждане и интересы государства. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что перед выборами говорить такого рода вещи не принято. Я решил сказать как есть, зато честно. Наш народ всегда умел отличать зерна от плевел. Поэтому уверен, что у таких людей в Казахстане нет и не будет никакого политического будущего. Но нельзя исключать, что они могут стать инструментом в руках различных деструктивных сил, пытающихся дестабилизировать обстановку в нашей стране. Убежден, что благодаря конструктивному диалогу всех ответственных общественно-политических сил мы не допустим этого. Я вижу в обществе надежду и веру в то, что все наши стратегические цели по построению сильной и развитой страны будут достигнуты. И это самое главное. Уверен, вместе мы преодолеем все вызовы и решим все поставленные задачи», - добавил глава государства.


Ранее Касым-Жомарт Токаев высказался, что в стране есть те, кто желает повторения январской трагедии.
 

 

Близ Алматы установят 28 сейсмостанций

16.11.2022, 10:58 4631
Алматы. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На встрече с общественностью Алматы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил к 2025 году завершить установку 28 сейсмостанций с последующей их интеграцией с системой раннего оповещения Кыргызстана.

Президент подчеркнул, что жизненно важное значение для Алматы имеет точное прогнозирование землетрясений и раннее оповещение о них. Помимо установки сейсмостанций, глава государства поручил наладить работу интегрированных систем оповещения с возможностью передачи речевых сообщений о чрезвычайных ситуациях.

В этой работе предстоит использовать большие данные. Для этого акимату нужно полноценно запустить деятельность ситуационного центра. Он должен агрегировать данные систем видеонаблюдения, дорожного трафика, звонковой активности, социальной инфраструктуры. Идея создания «цифрового двойника» города отвечает современным тенденциям в сфере информационных технологий и лучшим международным практикам", - рассказал он.


Токаев напомнил, что в своем сентябрьском послании он поручил по каждому городу создать функциональные интерактивные карты земельных участков и схем коммунальных сетей. В Алматы это поручение реализуется в рамках развития «цифрового двойника» и корректировки генерального плана города.

Это хороший пример системного подхода, когда проекты реализуются в увязке друг с другом. Таково в целом мое видение ключевых приоритетов развития города на ближайшую перспективу", - сказал Касым-Жомарт Токаев.


Напомним, город Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне. Ежегодно в радиусе 80 километров от города происходит до 200 слабых землетрясений. При этом, как отметили в ДЧС города, землетрясения силой от 2 до 4 баллов являются для Алматы фоновым режимом. По территории города проходят около 30 тектонических разломов, более 60% из которых расположены в горной местности города.

Также, по словам президента, важной работой является развитие системы видеонаблюдения. На сегодняшний день в Алматы установлено более 128 тысяч частных камер видеонаблюдения, из которых лишь четверть интегрирована с центром оперативного управления департамента полиции города.

Акимату следует принять правила по интеграции частных систем видеонаблюдения в единый диспетчерский пункт. Разумеется, с согласия собственника. Необходимо также установить порядка 20 тысяч камер на объектах, не охваченных видеонаблюдением. Часто посещаемые общественные места, а также районы города, где происходит больше всего правонарушений, должны быть оборудованы тревожными кнопками. Крайне важно обеспечить комплексную безопасность учреждений образования и здравоохранения города", - убежден он.


Президент пояснил, что нужно установить камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки, турникеты, охранную и пожарную сигнализацию.

Я говорю об этом так подробно, потому что это имеет огромное значение для безопасности граждан. Особенно важно использовать такую технологию на вокзалах, в аэропорту и других местах массового скопления людей. Данная система должна полноценно заработать в городе к 2026 году», - поручил Токаев.


По информации главы государства, в этом году в Алматы совершена пятая часть от всех регистрируемых в Казахстане уголовных правонарушений. Основная часть из них приходится на кражи и мошенничество.

Ключевым приоритетом государства является обеспечение безопасности, защита жизни, здоровья и имущества граждан. Поэтому преступности в городе нужно поставить мощный заслон", - заявил он.


В стране начата системная реформа, нацеленная на внедрение сервисной модели полиции, напомнил президент. По его словам, реализуемый в Алатауском районе пилотный проект показывает неплохие результаты.

Поэтому поручаю до конца следующего года открыть во всех районах города восемь сервисных центров полиции и создать межведомственные группы для обеспечения общественного порядка. Такой шаг позволит разгрузить отделения полиции и повысить эффективность их работы", - добавил Токаев.


Ранее сообщалось, что 9 из 10 преступлений в мегаполисе совершают безработные. При этом в городе проживает каждый пятый безработный молодой человек страны (14,4 тысячи человек).
 

 

В Казахстане с начала года более 364 млрд тенге выплачено в виде пособий по инвалидности и потере кормильца

16.11.2022, 09:17 6831
В Казахстане с начала года более 364 млрд тенге выплачено в виде пособий по инвалидности и потере кормильца
Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за 10 месяцев текущего года выплачено более 364 млрд тенге в виде государственных социальных пособий по инвалидности и потере кормильца. В октябре 2022 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 28,3 млрд тенге, по случаю потери кормильца - 8,4 млрд тенге, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.
 
По состоянию на 1 ноября 2022 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 530,8 тысячи человек, по случаю потери кормильца - 171,7 тысячи человек.
 
Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемой законом "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.
 
На 1 ноября 2022 года средний размер государственных социальных пособий по инвалидности составил 53 364 тенге, государственных социальных пособий по случаю потери кормильца - 48 877 тенге.
 

Назначен новый вице-министр юстиции

15.11.2022, 18:31 16176
Назначен новый вице-министр юстиции
Фото: Telegram/UKIMET
Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Бекболат Молдабеков назначен на должность вице-министра юстиции Республики Казахстан, сообщает пресс-служба правительства.
 
Бекболат Молдабеков родился в 1991 году в Жамбылской области. Выпускник Казахского экономического университета имени Т. Рыскулова по специальности "Информационные технологии".
 
Трудовую деятельность начал в качестве аналитика проектного офиса в АО "Национальные информационные технологии". В последующем работал главным экспертом управления развития новой модели информатизации и экспертизы нормативно-технической документации Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК.
 
В 2017 году был назначен на должность руководителя управления новой модели информатизации и экспертизы нормативно-технической документации департамента информатизации Министерства информации и коммуникаций РК.
 
Позже приступил к работе в должности заместителя директора департамента цифровизации.
 
В связи с реорганизацией министерства получил аналогичную должность в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
 
С 23 декабря 2020 года по 9 августа 2021 года занимал должность директора департамента цифровых решений Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
 
С 9 августа 2021 года назначен на должность заместителя председателя Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
 

Казахстанские военные подвели итоги учения ОДКБ "Эшелон-2022"

15.11.2022, 17:19 17061
Казахстанские военные подвели итоги учения ОДКБ "Эшелон-2022"
Фото: Минобороны РК
Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские военные сегодня провели заседание рабочей группы при Совете министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности, где обсудили вопросы материально-технического и медицинского обеспечения коллективных сил, сообщает Министерство обороны.

Об итогах специального учения с силами и средствами материально-технического обеспечения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Эшелон-2022" доложил начальник штаба тыла ВС РК полковник Николай Маслов.
 
Участники встречи рассмотрели вопросы подготовки нормативных документов по созданию запасов материальных средств для обеспечения формирований Коллективных сил ОДКБ, рекомендации по порядку проведения взаиморасчетов по передаче материальных средств между контингентами организации.
 
На заседании также шла речь о создании резервов материальных средств для организации обслуживания воздушных судов в ходе оперативного развертывания группировок войск при возникновении кризисных ситуаций.
 
Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в области военной науки и совершенствования системы материально-технического обеспечения Коллективных сил ОДКБ.
 

Аэропорт Балхаша включат в программу развития аэропортов страны

15.11.2022, 16:23 18576
Караганда. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство индустрии и инфраструктурного развития поддерживает включение проекта по развитию аэропорта Балхаш в национальный проект "Сильные регионы - драйвер развития страны" на 2023-2024 годы.
 

Начиная с мая по октябрь 2022 года в город Балхаш субсидируются авиамаршруты из столицы и Алматы с частотой 14 рейсов в неделю. Так, в летний период авиарейсы выполнялись авиакомпанией "Южное небо", - сообщили в ведомстве.

 
Там также добавили, что Комитет гражданской авиации совместно с акиматом Карагандинской области прорабатывает открытие новых авиамаршрутов в рамках комплексного плана развития региона.
 

Так, с 2024 года планируется открытие маршрутов из городов Шымкента, Туркестана и Жезказгана в город Балхаш. Также будут субсидированы рейсы из Астаны и Алматы", - отметили в МИИР.


Напомним, в июле этого года аэропорт Балхаша был передан в государственную собственность.
 

Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы

15.11.2022, 16:12 19191
Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы
Фото: Telegram/БОРТ№1
Алматы. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в город Алматы, сообщает пресс-служба президента "БОРТ№1".
 

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