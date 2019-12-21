Токаев призвал прекратить спекуляции о чрезмерной задолженности Казахстана перед кредиторами

Нур-Султан. 20 декабря. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал прекратить спекуляции о чрезмерной задолженности Казахстана перед внешними кредиторами. Об этом он заявил сегодня на заседании Национального совета общественного доверия, передает Kazakhstan Today.

Требуется прекратить спекуляции на предмет чрезмерной задолженности нашей страны перед внешними кредиторами. До 1 апреля 2020 года министерства национальной экономики, финансов и Нацбанк должны разработать Единый реестр внешнего долга в виде оцифрованной базы данных", - цитирует Токаева пресс-служба Акорды в Twitter.

Глава государства также сообщил, что правительство совместно с Национальной палатой предпринимателей создаст открытую интегрированную базу данных по субъектам бизнеса. В результате каждый предприниматель сможет провести проверку своего контрагента.

Вместе с тем он поручил правительству и Нацбанку подготовить пакет законодательных поправок, обеспечивающих внедрение безналичного расчета при первичной реализации жилья и автотранспортных средств.

Также президент сообщил о проекте "бюджета народного участия", который в качестве пилота запущен в городах Нур-Султане и Алматы. "Принимая во внимание высокую общественную значимость данного начинания, подобная практика с 2020 года будет введена в 55 административных единицах", - сказал он.

Токаев подчеркнул, что "граждане страны имеют право получать достоверную информацию о распределении бюджетных средств. Принцип транспарентности должен затронуть все виды финансовых операций, проводимых на территории государства".

Кроме того, он проинформировал о том, что с января 2020 года Счетный комитет начнет публикацию основных результатов своих аудиторских мероприятий по проверяемым госорганам и организациям.

Следует обеспечить повышение эффективности и дальнейшей оптимизации квазигосударственного сектора. Я поддержал идею ввести в составы Советов директоров социально-значимых предприятий квазигосударственного сектора представителей гражданского общества", - сказал президент.

Он также отметил необходимость проведения работы по снижению экономической вовлеченности действующих госпредприятий в конкурентные рынки. Правительством уже предлагается сократить более 100 видов деятельности госпредприятий, что составляет около 30% от действующего перечня.

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