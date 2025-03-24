Токаев выразил соболезнования родным и близким Машкевича

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Костанай. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области отремонтировали 18 гидротехнических сооружений для безопасного пропуска паводковых вод, сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК.





В 21 населенном пункте региона завершили возведение дамб для защиты от паводков. Дамбы возведены в 9 районах Костанайской области и городе Рудный", - проинформировали в ведомстве.





Также, отметили в министерстве, близятся к завершению работы в селах Шеген, Сарысу и Тауыш Джангельдинского района.





Тобол-Торгайская бассейновая инспекция утвердила графики работы крупных водохранилищ. Ведется круглосуточный мониторинг гидросооружений", - сообщил заместитель председателя Комитета по регулированию, охране и использованию водных Темирлан Абдыкулов.





Напомним, в зоне высокого риска паводков находятся 3 области Казахстана: Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Абайская. Под контролем - восемь регионов, ведется постоянный обмен данными с Россией и Кыргызстаном.





В 2024 году Казахстан столкнулся с самыми масштабными за период независимости страны паводками. Режим ЧС местного масштаба был объявлен в десяти регионах: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.





В Актюбинской области прорвало дамбу плотины "Щербаковское" и плотину Магаджановского водохранилища. Из-за прорыва дамбы плотины "Щербаковское" прокуратура региона завела уголовное дело. Также в Алматинской области прорвало плотину Ворошиловского водохранилища. Тогда под угрозой подтопления оказались 12 тысяч человек. По факту прорыва плотины было зарегистрировано уголовное дело. Кроме того, АФМ начало досудебные расследования в трех регионах страны в отношении подрядчиков, которые должны были проводить работы по строительству и надлежащему содержанию селезащитных плотин и водохранилищ, расширению русел рек.





Всего в результате наводнения в Казахстане пострадали 224 населенных пункта, было эвакуировано свыше 120 тысяч человек, включая 45 тысяч детей. Тысячи казахстанцев потеряли свое имущество и остались без источника дохода.Также был нанесен ущерб предпринимателям и аграрному сектору.





Как отметил министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, в пострадавших регионах была слабая организация и координация совместных действий, а большая часть привлекаемой техники была некачественная и непригодна для проведения длительных работ. Позже стало известно, что в Казахстане запустят информсистему прогнозирования и моделирования паводков.