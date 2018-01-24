У автовладельцев Казахстана появилась возможность выбрать желаемые цифры и буквы для госномера

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У автовладельцев Казахстана появилась возможность выбрать желаемые цифры и буквы для госномера24.01.2018
Государство  11:44

Астана. 24 января. Kazakhstan Today - У казахстанских автовладельцев появилась возможность покупать номера с желаемыми буквенными комбинациями. Эта услуга доступна с 15 января, передает Kazakhstan Today.

Казахстанские водители получили возможность бронировать и приобретать симметричные номерные знаки через фронт-офисы госкорпорации "Правительство для граждан". Для этого необходимо обратиться в спецЦОН, оформить заявку и оплатить госпошлину, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

С 2014 года автовладельцы получили возможность покупать так называемые "зеркальные" номера с характерным цифровым обозначением. Теперь же разработан функционал, чтобы любой желающий мог выбрать для себя нужную комбинацию цифр или букв и стать счастливым обладателем желаемых номерных знаков на платной основе.

Например, номерные знаки ряда 010, 020, 030, 077, 707 и тому подобные обойдутся желающим в 5700% МРП, а такие же номера вместе с симметричными буквенными знаками - в 11 400% МРП, пояснили в госкорпорации.

В случае отсутствия желаемых номерных знаков в наличии в спецЦОНе автовладельцы могут заказать желаемые цифровые или буквенные обозначения, предварительно заполнив заявку и оплатив государственную пошлину за их изготовление. По истечении определенного времени изготовленные номерные знаки направляются в спецЦОН для последующей выдачи их обладателю.

По данным "Правительства для граждан", в 2017 году казахстанские автовладельцы приобрели более 4500 номеров повышенного спроса на сумму порядка 1,5 млрд тенге.
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