Убирать препятствия без промедления: депутат предложил расширить права экстренных служб
Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса парламента Олжас Куспеков предложил законодательно разрешить экстренным службам устранять препятствия на пути к месту происшествия, включая вскрытие и повреждение шлагбаумов, ворот и автомобилей, если они мешают спасению людей, передает корреспондент агентства.
Последние чрезвычайные происшествия показали: система пожарной безопасности и доступа экстренных служб в Казахстане требует срочного пересмотра. Сегодня люди могут погибнуть не только из-за самого пожара, но и потому, что пожарная машина, скорая помощь или иная экстренная служба не может вовремя добраться до места происшествия", - сказал депутат.
По его словам, проблема касается не только жилых комплексов, но и частных домов, коммерческих помещений, социальных объектов и других мест массового пребывания людей. Закрытые проезды, хаотичная парковка, неисправные гидранты, отсутствие противопожарного оборудования и формальный контроль со стороны собственников и управляющих организаций создают прямую угрозу жизни людей.
Мажилисмен привел данные МЧС, согласно которым в 2025 году экстренные службы совершили свыше 93 тысяч выездов на пожары и аварийно-спасательные работы. Около 62% всех пожаров приходится на жилой сектор.
В этой связи считаем необходимым ввести специальные коридоры для проезда экстренных служб по принципу Fire Lane - с обязательной разметкой и полным запретом на парковку, остановку и любое блокирование таких зон; разрешить экстренным службам без промедления убирать препятствия на пути к месту происшествия, включая вскрытие и повреждение шлагбаумов, ворот и автомобилей, если они мешают спасению людей, без компенсации ущерба за счет государства при нарушении владельцем установленных правил", - заявил Олжас Куспеков.
Также депутаты мажилиса предложили усилить требования к пожарной безопасности зданий: обеспечить исправность противопожарного оборудования, внедрить цифровой контроль и поэтапно подключать датчики дыма к системе оповещения экстренных служб. Одновременно проработать механизмы обязательного страхования имущества граждан и бизнеса от последствий чрезвычайных ситуаций и происшествий.
Когда счет идет на секунды, шлагбаумы, автомобили и неисправные системы безопасности не должны становиться причиной гибели людей", - подчеркнул депутат.
Ранее в Астане трое детей погибли при пожаре в многоэтажном доме. По данным СМИ, во время пожара спасатели не смогли оперативно заехать во двор ЖК, потому что проезд был заблокирован легковым автомобилем. По словам соседей, водителя машины искали около 20 минут. Когда доступ наконец обеспечили и пожарные добрались до квартиры, спасти детей уже не удалось.
После трагедии в столичном ЖК в Минпроме высказались о парковках и доступе спасателей к домам.