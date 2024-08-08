Утвержден Национальный план развития Казахстана до 2029 года
Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Указом президента РК от 30 июля 2024 года № 611 утвержден Национальный план развития Республики Казахстан до 2029 года.
Национальный план развития Казахстана до 2029 года ориентирован на реализацию нового экономического курса страны. Документ учитывает текущие глобальные тренды и происходящие фундаментальные сдвиги на различных рынках.
Базисом новой парадигмы экономического развития являются эффективное использование конкурентных преимуществ страны и раскрытие потенциала ключевых факторов производства - труда, капитала, ресурсов и технологий.
При этом результатом последовательных реформ станет достижение целевых индикаторов и поэтапный переход на качественно новую модель экономического роста, главенствующей задачей которой является реальное улучшение жизни граждан, устранение неравенства и защита окружающей среды.
Одними из основных достижений ставятся обеспечение доступа всех жителей страны к базовой инфраструктуре и качественным услугам, а также создание равных возможностей для каждого гражданина.
Формирование прочного промышленного каркаса и поддержка новых точек роста станут залогом динамичного и устойчивого развития экономики.
Основным акцентом преобразований являются повышение качества и развитие человеческого капитала наряду с институциональными реформами, проводимыми в партнерстве общества, бизнеса и государства.
Успешная реализация структурных реформ и достижение стратегических ориентиров позволят создать необходимые условия для развития отраслей экономики и социальной сферы, что обеспечит вхождение Казахстана в группу стран с высокими подушевыми доходами.
Качественной составляющей экономического роста станет кратное увеличение инвестиций в основной капитал и производительности труда, сопровождающееся увеличением выпуска товаров верхнего и среднего переделов. В сочетании с устойчивым использованием ресурсов и защитой окружающей среды, а также дальнейшим улучшением системы правосудия и правоохранительных органов инициативы государства будут направлены на повышение благосостояния населения и построение инклюзивного общества путем создания равных возможностей для каждого гражданина", - говорится в плане.
В плане обозначены ключевые индикаторы до 2029 года. Ожидается, что ВВП к 2029 году составит 450 млрд долларов (2023 год - 264 млрд). Темпы реального роста экономики к 2029 году составят 6,7% относительно прошлого года (2023 год - 5,1%). ВВП на душу населения достигнет 21 055 долларов (2023 год - 13 277 долларов). Продолжительность жизни достигнет 77 лет (2023 год - 75,09 года).
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.