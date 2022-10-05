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Ужесточить ответственность операторов СТО за фиктивные проверки автотранспорта предлагает МВД

04.10.2022, 12:34 22841
Ужесточить ответственность операторов СТО за фиктивные проверки автотранспорта предлагает МВД
АСТАНА. 4 ОКТЯБРЯ - Министр внутренних дел Марат Ахметжанов сообщил о том, как в Казахстане обеспечивается безопасность дорожного движения и назвал основные причины роста показателей аварийности в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам главы МВД, срок эксплуатации более 50% автомашин в стране превышает 20 лет. Соответственно, это приводит к их изношенности.
 
На этом фоне не обеспечивается должный контроль за техсостоянием автотранспорта. После снижения требований к открытию центров техосмотра распространилась практика выдачи фиктивных талонов о его прохождении. Так, антикоррупционной службой ликвидирована ОПГ, которая реализовала 350 тысяч таких документов на общую сумму 600 млн тенге.
 

За последние 4 года количество автотранспорта, не прошедшего техосмотр по техническому состоянию, снизилось в два раза. Это вызывает большое сомнение. Полицией при надзоре за дорожным движением к ответственности привлечены 106 тысяч водителей за управление транспортом, не отвечающим требованиям технических регламентов. Кроме того, за непрохождение техосмотра оштрафованы 80 тысяч водителей", - отметил министр на заседании правительства.

 
Учитывая данные факты, Министерству индустрии и инфраструктурного развития предлагается усилить ответственность операторов станций технического осмотра за фиктивные проверки автотранспорта.
 
Ежегодно, по данным МВД, в Казахстане совершается свыше 13 тысяч дорожно-транспортных происшествий. Более 2 тысяч человек гибнут, свыше 18 тысяч получают ранения на дорогах страны.
 
В то же время, по словам Аметжанова, за последние 4 года отмечается динамика снижения аварийности. Однако, принимая во внимание два последних пандемийных года, когда люди жили в условиях действовавших ограничений, текущая ситуация несколько ухудшилась. Так, с начала текущего года возросли все показатели аварийности:
 
•        ДТП - на 14%;
 
•        погибших - на 18%;
 
•        раненых - на 13%.
 
Высокий уровень аварийности продолжает сохраняться в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях. На эти регионы приходится 56% всех ДТП по Казахстану, 55% - травмированных и 41% - погибших.
 

Одна из основных причин аварий - это низкая транспортная дисциплина", - заявил глава МВД Казахстана.

 
С начала года сотрудниками полиции пресечено свыше 4,5 млн нарушений правил дорожного движения. Задержаны свыше 17,5 тысячи водителей в нетрезвом состоянии, лишены права управления 20 тысяч водителей, подвергнуты административному аресту 16 тысяч человек, оштрафованы более 188 тысяч пешеходов.
 

Во многом такому положению дел способствует снижение требований к автошколам и качеству подготовки водителей. Сейчас обучение осуществляют 747 учебных центров. Для их открытия с 2018 года не требуется получения лицензий и разрешений. В 2020 году прекращен государственный контроль за их деятельностью. Исключена адмответственность за некачественную подготовку. Это привело к тому, что зачастую учебный процесс проводится формально", - пояснил Марат Ахметжанов.

 
Во многих школах отсутствует необходимая материальная база. А как показывает анализ в общем числе водителей, виновных в совершении ДТП со смертельным исходом, 50% приходится на самоучек.
 
Еще одна причина, по мнению министра внутренних дел, рост автопарка страны. Так, с 2019 года по сегодняшний день количество автотранспорта возросло с 3,9 млн до 5 млн единиц с учетом автомашин с иностранной регистрацией.
 
Еще одной из важных причин, влияющих на аварийность, является состояние дорог и дорожной инфраструктуры. По статистике, на населенные пункты приходится 75% ДТП, 28% смертельных случаев по причине наезда на пешеходов. В целом наибольшая доля ДТП с пешеходами приходится на города Астану, Алматы и Шымкент, а также Алматинскую, Жамбылскую, Туркестанскую и Мангистаускую области.
 
Во многом это связано с отсутствием тротуаров, пешеходных переходов, освещения. К примеру, 19 сентября в поселке Жаналык Талгарского района Алматинской области в вечернее время на пешеходном переходе был насмерть сбит десятилетний ребенок. И это не первый случай в данном сельском округе.
 
Учитывая эти факторы, требуется установка более 1,2 тысячи светофоров на перекрестках, 1,6 тысячи табло "обратного отсчета", 25 тысяч дорожных знаков, 1,1 млн километров дорожной разметки.
 
В целом по республике сегодня функционирует 17 041 автоматическая камера фиксации нарушений ПДД. Они доказали свою эффективность в повышении водительской дисциплины. Ими фиксируются 50% всех нарушений ПДД, в Астане и Шымкенте этот показатель составляет порядка 70%. Однако в масштабах страны их количества крайне недостаточно. Так, в Северо-Казахстанской области имеется всего 43 камеры фиксации. Не превышают 100 единиц они в Павлодарской (58), Кызылординской, Мангистауской, Акмолинской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях.
 
Далее, выступая с докладом, Марат Ахметжанов сообщил, что ежегодно полиция пресекает более 4 млн нарушений ПДД. Особую опасность, по его словам, представляют злостные нарушители. Около 71 тысячи из них нарушили ПДД от 6 до 150 раз.
 

Сейчас в шести городах используется программа "Қорғау". Она позволяет выявлять автомобили с подложными номерами, без страховки, находящиеся в розыске либо систематически нарушающие ПДД и не оплачивающие штрафы. Раньше для этого требовалось останавливать все автомашины и проверять документы.

 

Сейчас система, анализируя данные уличных камер, сама отправит сообщение на планшет ближайшего полицейского, что рядом находится "опасный" водитель. Таким образом, полиция моментально реагирует на грубое нарушение ПДД. С ее помощью уже выявлено 604 факта использования подложных номеров, установлены 1600 водителей, лишенных водительских прав, изъяты 2400 госномеров, на штрафстоянку водворены 8000 автомашин", - доложил глава Министерства внутренних дел.

 
В связи с этим акимам регионов предлагается ускорить внедрение необходимых систем во всех крупных населенных пунктах. Это позволит повысить культуру дорожного движения и обеспечить принцип неотвратимости наказания.
 
Кроме всего прочего, требует решения вопрос оборудования специализированных стоянок. Сегодня целый ряд адмправонарушений предусматривает изъятие автотранспорта. Однако в регионах штрафстоянок не хватает.
 
Загородные трассы - еще один важный пункт в вопросе обеспечения безопасности, требующий внимания. Так, на загородные трассы приходится основное количество тяжких ДТП, 69% всех погибших в них.
 
Еще выше этот показатель в Жамбылской, Северо-Казахстанской, Жетысу, Алматинской, Атырауской, Акмолинской, Туркестанской, Павлодарской, Кызылординской областях. Критическое положение на участках автодорог Западная Европа - Западный Китай, Алматы - Ташкент в Жамбылской области, Уральск - Атырау в Западно-Казахстанской и Атырауской областях. На указанные участки приходится 64% от общего количества погибших в ДТП. Основные причины - выезд на полосу встречного движения и превышение скорости. К примеру, на участке автодороги Алматы - Екатеринбург с 491-го км по 1004-й км в летний период в ДТП погиб 21 человек.
 
Еще одна причина аварийности - это параметры дорог. Сейчас дороги с четырмя и более полосами движения имеют протяженность 3 тысячи километров. Это всего 2% в масштабе страны.
 

Большинство дорог построены по старым госстандартам. Они двухполосные, ширина не превышает 7 метров. Акимы должны обращать внимание на дороги местного значения. Необходимо обеспечить перевод более 6 тысяч километров дорог со второй и третьей категории в первую", - сказал Ахметжанов.

 
На безопасность загородных трасс влияет придорожная инфраструктура. Ввиду ее неразвитости, отсутствия кемпингов, мест отдыха, пунктов питания водители вынуждены управлять транспортом практически без сна и отдыха.
 
Еще одна проблема, которую озвучил глава МВД, нелегальные автоперевозчики. Зачастую они безостановочно курсируют между регионами, нарушая правила перевозки пассажиров. Используемые ими автомашины не отвечают требованиям безопасности.
 

С начала года зарегистрировано 800 случаев опрокидывания транспорта, 1195 - в результате попутного и 1250 лобового столкновений. Основная причина - это сон за рулем", - проинформировал спикер.

 
Для устранения данной проблемы в МВД предлагают организовать соответствующую работу.
 
Немаловажной проблемой является бродячий скот на дорогах. С начала года количество ДТП, связанных с наездами на животных, возросло на 13%. В них погибли 26 водителей и пассажиров, получили ранения - 135. Так, только в Мангистауской области совершены 8 ДТП, связанных со столкновениями автомашин с верблюдами. Погибли 5 человек, 13 травмированы. Во время отработки данных происшествий сотрудниками полиции за 10 дней было выявлено более 200 бродячих верблюдов и лошадей, которые впоследствии были помещены в спецзагоны. В связи с этим предлагается ужесточить ответственность владельцев скота за бесконтрольный выпас. Кроме того, необходимы загоны для бродячего скота, а также обустройство дорожных ограждений, сообщает пресс-служба правительства.
 

Что касается скоростного режима, то сейчас на платных участках дорог установлено 106 камер. Из них только 6 фиксируют скоростной режим. Это крайне мало. Здесь не используется эффективный рычаг контроля за скоростью движения", - добавил министр внутренних дел.

 
Эффективным решением снижения аварийности является использование патрульных автомобилей с автоматическими радарами и камерами. Сейчас в автопарке МВД имеется всего 60 таких машин. При этом акиматами Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Северо-Казахстанской и области Жетысу такие установки не приобретены.
 

Сейчас МВД приступило к разработке концепции обеспечения безопасности в партнерстве с обществом. Данным документом будут закреплены границы ответственности всех уполномоченных органов", - добавил глава МВД РК.

 

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Токаев: эпоха олигархического капитализма в Казахстане завершается

05.10.2022, 11:40 1351
Токаев: эпоха олигархического капитализма в Казахстане завершается
Фото: Акорда
КАРАГАНДА. 5 ОКТЯБРЯ - В ходе встречи с общественностью Карагандинской области президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о завершении эпохи олигархического капитализма в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Наступает период социальной ответственности перед гражданами страны. Нашим гражданам нужен эффективный и социально ответственный бизнес, занимающий передовые позиции в экономике страны", - заявил Токаев.

 
Он подчеркнул, что государство пристально наблюдает за деятельностью всех крупных добывающих компаний, работающих в стране.
 

Мы не допустим незаконного вывода капитала за границу. Будем отслеживать реализацию ими различных социальных программ", - акцентировал президент.

 
Особое внимание, отметил глава государства, будет уделено процессу модернизации производств, защиты экологии.
 

На особом контроле - налоговые выплаты. Если крупные промышленные предприятия не будут соответствовать этим требованиям, мы будем вынуждены пойти на прекращение партнерства. Это ни в коем случае не угроза, а простые, честные и справедливые правила работы, общепринятые во всем цивилизованном мире", - пояснил он.


Токаев подчеркнул, что Казахстан по-прежнему привлекателен для иностранных инвесторов.

В мире Казахстан широко известен как ответственная в международных делах и динамично развивающая страна, нацеленная на достижение прогресса в своем развитии и стремящаяся к взаимовыгодному сотрудничеству. Это особенно важно на фоне критически сложной геополитической ситуации, нарастания атмосферы тотальной вражды и недоверия", - высказался он.


Касым-Жомарт Токаев также отметил, что сейчас страна проходит через важный этап своей истории, который откроет новую политическую эпоху.

Результаты большого электорального цикла, в который мы вступили, создадут качественно новые условия для развития нашей страны. Закрепление нормы об однократном президентском сроке стало решительным шагом в укреплении подлинных демократических традиций в нашей стране. Эта новелла поставит мощный заслон попыткам монополизации власти и сформирует условия для появления новой волны способных, ответственных политиков. На базе обновленной Конституции будут перезапущены все ключевые политические институты, будет сформирована новая открытая и конкурентная экономическая система, работающая на благо всех граждан. Мы находимся только в начале большого пути», - добавил он.



 

Токаев поздравил Рахмона с юбилеем

05.10.2022, 10:05 3616
Токаев поздравил Рахмона с юбилеем
АСТАНА. 5 ОКТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с 70-летием, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре поздравил Эмомали Рахмона с 70-летним юбилеем, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо процветания братского народа Таджикистана.
 
Лидеры обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня.
 
Отмечено успешное взаимодействие между правительствами двух стран, в том числе положительная динамика взаимного товарооборота, информирует пресс-служба президента РК.
 

В Казахстане проходит учение ОДКБ "Поиск-2022"

04.10.2022, 19:38 13771
Фото: Минобороны РК
АСТАНА. 4 ОКТЯБРЯ - Разведывательные органы и подразделения государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности участвуют в специальном учении "Поиск-2022", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Совместное учение проходит на полигонах "Матыбулак" и "Гвардейский" Жамбылской области, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
 
По замыслу учения "Поиск-2022" органы управления и подразделения контингентов отработают действия по локализации вооруженного конфликта в регионе коллективной безопасности ОДКБ.
 
В ходе учения в интересах развертывания группировки коллективных сил оперативного реагирования и подготовки совместной операции организовано непрерывное ведение разведки с учетом быстро меняющейся обстановки.
 
При выполнении принятого командующим коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ решения разведчикам предстоят задачи по выявлению обходящих отрядов противника с применением специальных средств разведки.
 
Цель специального учения - совершенствование взаимодействия органов управления, повышение уровня полевой выучки, оперативной совместимости и слаженности разведподразделений.
 

Иностранные граждане теперь могут получить ИИН в отделениях банков

04.10.2022, 17:56 16561
Иностранные граждане теперь могут получить ИИН в отделениях банков
АСТАНА. 4 ОКТЯБРЯ - Госкорпорация "Правительство для граждан" сообщает о новых способах получения ИИН для иностранных граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В целях снижения нагрузки на ЦОНы было принято решение об оказании государственной услуги по получению ИИН иностранным гражданам через "Банк ЦентрКредит". Порядка 100 иностранных граждан уже получили ИИН в отделениях банка второго уровня", - сообщили в госкорпорации.

 
Там напомнили, что ИИН может получить гражданин любого иностранного государства для ведения предпринимательской деятельности и финансовых операционных процессов.
 
В Астане получить ИИН можно в отделениях "Банка ЦентрКредит", расположенных по адресам:
 
  • пр. Мангилик Ел, 19, НП 16;
  • пр. Богенбай батыра, 54, ВП 10;
  • ул. Бараева, 16;
  • ул. Иманова, 11;
  • пр. Абылай хана, 28а;
  • пр. Женис, 70, НП 4;
  • пр. Мангилик Ел, 42, НП 6;
  • ул. Мамбетов, 24;
  • пр. Кабанбай батыра, 13/2, ВП 1;
  • пр. Б. Момышулы, 2/2;
  • ул. Бейбитшилик, 23.
 
В Алматы прием граждан в отделениях "Банка ЦентрКредит" осуществляется по адресам:
 
  • ул. Шевченко, 140;
  • мкр. Нуркент, 5, корпус 16-19;
  • ул. Гагарина, 244а;
  • ул. Розыбакиева, 111;
  • ул. Масанчи, 57а;
  • пр. Назарбаева, 226;
  • ул. Айманова, 140, НП 55а;
  • ул. Панфилова, 98;
  • ул. Богенбай батыра, 156;
  • ул. Толе би, 143а;
  • ул. Тимирязева, 42;
  • мкр. Аксай-2, 9а, НП 46-47;
  • ул. Кунаева, 1;
  • ул. Джандосова, 1;
  • пр. Назарбаева, 65.
 
Ранее в целях экономии времени и во избежание возникновения очередей в ЦОНах госкорпорация разработала дополнительный сервис по бронированию очереди в усиленные ЦОНы для иностранцев через портал электронного правительства eGov.kz.

Для бронирования очереди в ЦОН для иностранцев на главной странице портала электронного правительства необходимо выбрать услугу "Бронирование очереди в ЦОН для иностранцев", ввести номер документа, подтверждающего личность, указать наименование ЦОНа, цель посещения, дату и время. При успешном бронировании иностранному гражданину нужно будет подойти в ЦОН за 15 минут до указанного времени, показать свой паспорт на ресепшн и получить талон очереди. Также был реализован сервис онлайн-бронирования через Telegram-бот EgovKzBot2.0.
 
При этом за получением ИИН иностранным гражданам нет необходимости во второй раз возвращаться в ЦОН. Готовый документ будет отправлен на казахстанский номер телефона, указанный в заявлении.
 
Напомним, в настоящее время иностранных граждан принимают в специальных ЦОНах.
 
С 21 сентября 70 тысяч граждан России получили ИИН в Казахстане.
 

На цифровую инвентаризацию инженерных сетей в Казахстане выделено 10 миллиардов тенге

04.10.2022, 17:18 17596
АСТАНА. 4 ОКТЯБРЯ - Финансирование инвентаризации инженерных сетей в Казахстане на 2022-2024 составляет 10 миллиардов тенге, рассказал на брифинге в службе центральных коммуникаций министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации министра, в настоящее время цифровизация сетей завершена в 5 регионах страны - Астане, Алматы, Алматинской, Атырауской и Жетысуской областях. Запущен открытый геопортал инфраструктурных данных градкадастра, где собрано 65% инфраструктурных данных с охватом 333 тысяч гектаров территорий до уровня райцентра с учетом переданных сведений МИО. Для полной цифровизации инженерных сетей до 2024 года осталось оцифровать 35% сетей.
 

Однако из указанных 5 регионов полностью соответствуют нормативу ведения градкадастра данные только по Атыруской области", - отметил Ускенбаев.

 
По Жамбылской области данные загружены на 90%. Низкая доля инвентаризации наблюдается по 8 регионам.
 

Существуют риски недостижения годового планового показателя по оцифровке инженерных сетей, который составляет 70%. При полном финансировании к 2024 году мы обеспечим цифровизацию сетей на 100%", - подчеркнул спикер.


Напомним, сегодня Ускенбаев рассказал о внедрении в Казахстане автоматизированной системы государственного градостроительного кадастра, в которой будут размещены все данные по градпроектам и инженерным сетям. Также каждому строительному объекту в Казахстане будет присваиваться индивидуальный номер наподобие ИИН.
 

Типовые конструкции дорожного полотна индивидуально для каждого региона разработают в Казахстане

04.10.2022, 16:58 18186
Типовые конструкции дорожного полотна индивидуально для каждого региона разработают в Казахстане
АСТАНА. 4 ОКТЯБРЯ - КазДорНИИ разработает типовые конструкции дорожных одежд для каждого региона с учетом климата, интенсивности движения, расчетных нагрузок и других показателей, рассказал на брифинге в службе центральных коммуникаций министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В настоящее время, по его словам, при разработке проектно-сметной документации по строительству и ремонту дорог используются лишь три климатических условия. Между тем только в одной области могут быть несколько климатических условий. Также, по его словам, очень часто применяемые за рубежом технологии и материалы могут оказаться непригодными для казахстанского климата.
 

Поэтому мы решили подойти системно. В первую очередь, на базе КазДорНИИ будет создана единая база новых технологий дорожно-строительных материалов, будут изучены качество материалов, карьеров, битумных заводов, а также новые технологии, особенности климата, геологические и гидрогеологические данные. Фактически это позволит нашему институту сформировать типовые конструкции дорожных одежд для каждого региона с учетом интенсивности движения, расчетных нагрузок", - заявил Ускенбаев.


В пример он привел дорогу от Астаны до Баршина, которая проходит в разных климатических условиях.
 

Особенности рельефа и местности, где-то песок, где-то глинистая почва, и, естественно, на каждый участок необходима своя конструкция дорожной одежды", - отметил спикер.

 
Он также подчеркнул, что эксперты НИИ будут участвовать в государственной экспертизе проектов и проверять, все ли рекомендации были применены при реализации данного проекта.

Ранее сообщалось, что МИИР РК инициирует упрощение нормативных документов в дорожной отрасли.  
 

Смаилов отметил необходимость решения проблемы хаотичной застройки городов

04.10.2022, 12:12 23881
Смаилов отметил необходимость решения проблемы хаотичной застройки городов
АСТАНА. 4 ОКТЯБРЯ - На заседании правительства премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов заострил внимание на необходимости решить проблему хаотичной и плотной застройки в городах, тему которой регулярно поднимает общественность, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Градостроительная экспертиза направлена на исключение фактов беспорядочной и некачественной застройки городов, а также создание более комфортных условий жизни в городах. Эти меры обеспечат значительную экономию средств в проектных работах и строгое соблюдение строительных требований", - сказал Смаилов в ходе рассмотрения вопроса внедрения государственного градостроительного кадастра.

 
Премьер-министр подчеркнул, что открытая информация о наличии земельных участков и инженерных схем будет предоставлена населению и бизнесу в рамках реализации послания главы государства.
 

Сейчас идет внедрение единого для всей страны градостроительного кадастра и экспертизы. Создаются интерактивные карты земельных участков и сетей инфраструктуры. Это позволит гражданам и предприятиям более оперативно подключаться к источникам инженерного и коммунального обеспечения", - сказал Смаилов.

 
Выступая с докладом, министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев рассказал, что автоматизированная система обеспечивает сбор, обработку и хранение цифровых генеральных планов, проектов детальной планировки, данных о расположении зданий и сооружений, инженерной инфраструктуре, улично-дорожной сети, а также благоустройстве, сообщает пресс-служба правительства.
 
Тематические информационные базы градкадастра позволяют выбирать оптимальное размещение инвестиционных проектов с учетом экономической специализации региона, инфраструктурной обеспеченности, наличия в области схожих объектов и их загруженности. При этом наличие цифровых данных о социальных объектах позволяет проводить оценку базового обеспечения инфраструктурой жизнедеятельности.
 
В рамках градкадастра прорабатывается внедрение уникального номера объекта, что по аналогии с ИИН позволит обеспечить выдачу архитектурно-планировочных заданий и согласование эскизных проектов в соответствии с генпланами, проводить сквозную проверку документов на соответствие целевого назначения и т.д. Также будет сформирован прозрачный процесс получения технических условий за счет цифровизации инфраструктурных данных.

Также Ускенбаев отметил, что ввиду неполной обеспеченности актуальными генеральными планами и соответствующим им проектам детальных планировок остается проблемным вопросом незаконная застройка населенных пунктов.

В рамках формирования цифровой базы градкадастра приведены к единому формату и структуре порядка 900 градпроектов. Вместе с тем ни одна область не предоставила полный состав схем градпроектов в цифровом формате", - сообщил глава МИИР.


 
Ранее в Народной партии Казахстана заявили, что чиновники способствуют легализации незаконного строительства.

По мнению экспертов, коррупция в жилищном строительстве Казахстана стала практически системной.
 

Премьер-министр РК поручил усилить наказание злостных нарушителей правил дорожного движения

04.10.2022, 10:58 25346
Премьер-министр РК поручил усилить наказание злостных нарушителей правил дорожного движения
АСТАНА. 4 ОКТЯБРЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе заседания правительства поручил усилить наказание злостных нарушителей правил дорожного движения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По данным международных экспертов, от дорожно-транспортных происшествий погибает людей больше, чем от тяжелых заболеваний и природных катаклизмов. В мировом рейтинге дорожной безопасности Казахстан находится на 107-м месте. Вероятность погибнуть от дорожно-транспортных происшествий у нас в 11 раз выше, чем в развитых странах", - сказал Смаилов.

 
Он отметил, что в целом по стране у нас отмечается рост по всем показателям.
 

За 8 месяцев на дорогах выросло количество аварий на 14%. Число погибших увеличилось на 18%. В среднем за сутки на наших дорогах погибают 5-6 человек. Это очень серьезная ситуация, которую надо исправлять", - сказал премьер-министр.

 
По его словам, у нас очень низкий уровень культуры вождения среди водителей.
 

Злостных нарушителей правил дорожного движения у нас установлено около 71 тысячи. Некоторые из них допустили до 150 нарушений в этом году. Безусловно, к таким водителям надо применять жесткие меры наказания", - подчеркнул Смаилов.

 
Премьер отметил, что также есть вопросы и по качеству подготовки водителей.
 

В первую очередь, необходимо изменить подходы к деятельности автошкол. Сегодня их никто не контролирует и не лицензирует. Нет достаточной сети автодромов, где можно получать первые навыки вождения. Акиматам надо рассмотреть этот вопрос совместно с бизнесом", - поручил глава правительства.

 
Также, по его словам, не возобновлено обучение детей в школах правилам дорожного движения. Есть серьезные вопросы к качеству проведения технических осмотров автомашин.
 

Также одной из причин аварийности является ненадлежащая дорожная инфраструктура. Население постоянно жалуется на качество дорог. Например, 26 сентября в Актобе жители перекрыли объездную дорогу. Их недовольство понятно. На том участке нет освещения, пешеходных переходов, элементов безопасности. Все это приводило к многочисленным авариям", - привел пример Смаилов.

 
Глава правительства добавил, что в сфере безопасности дорожного движения не в полной мере используются видеокамеры и другие технические средства контроля. На автодорогах республиканского значения системы видеонаблюдения имеются только в Акмолинской области.
 
В связи с вышеизложенным премьер-министр дал ряд поручений.
 

Первое. Министерству внутренних дел совместно с заинтересованными госорганами и акиматами провести детальный анализ роста аварийности. Следует усилить надзор за дорожным движением на наиболее аварийных участках. Надо разработать соответствующие меры и внести их в разрабатываемую концепцию по обеспечению общественной безопасности.

 
Второе. Акиматам регионов принять дополнительные меры по созданию безопасной дорожной инфраструктуры. Необходимо расширять сети камер фиксации нарушений.
 
Третье. Министерству индустрии выработать механизм эффективного контроля за качеством проведения технического осмотра транспортных средств. А главное - выработать меры по усилению контроля за состоянием дорог.
 
Четвертое. Министерствам юстиции и внутренних дел рассмотреть вопрос ответственности автошкол за некачественную подготовку водителей. Необходимо усилить наказание злостных нарушителей правил дорожного движения.
 
Пятое. Министерствам внутренних дел, просвещения, информации и акиматам поручаю организовать информационно-разъяснительную работу по соблюдению дорожной безопасности", - поручил глава правительства.
 

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