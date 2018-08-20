В Акмолинской области открылась вторая смена Республиканского молодежного образовательного летнего лагеря "Zeren"

Кокшетау. 20 августа. Kazakhstan Today - В Зерендинском районе Акмолинской области состоялось официальное открытие второй смены Республиканского молодежного образовательного лагеря "Zeren", с тематикой "Тренды модернизации", передает Kazakhstan Today.

Нынешняя смена собрала сто юношей и девушек из разных регионов страны, являющихся лидерами молодежных организаций, предпринимателями, победителями проекта "100 новых лиц", сообщила Региональная служба коммуникаций Акмолинской области.

В открытии второй смены приняли участие заведующая отделом внутренней политики Администрации президента РК Аида Балаева, первый заместитель председателя Акмолинского филиала партии "Нур Отан" Галым Бекмагамбетов, директор научно-исследовательского центра "Молодежь" Талгат Калиев, аким Зерендинского района Мереке Мустафин.

Тепло поприветствовав участников лагеря, Аида Балаева подробно остановилась на основных положениях общенациональной программы "Рухани жангыру", инициированной главой государства и являющейся на данный момент ведущим трендом национального развития. Также молодых людей от имени акима области Малика Мурзалина поприветствовал Галым Бекмагамбетов.

Как достичь и сохранять конкурентоспособность в глобальном мире? Какие ценности важно воспитать в себе, сохранить и передать будущему поколению? Какова роль СМИ в модернизационных процессах? В чем секрет открытого сознания? Эти и многие другие вопросы предстоит обсудить молодым участникам лагеря со спикерами - генеральным директором МИА "Казинформ" Аскаром Умаровым, председателем правления АО "Республиканская газета "Егемен Казакстан" Дарханом Кыдырали, политологами Саятом Нурбеком, Айдосом Сарымом, директором Центра прикладных исследований Рахимом Ошакбаевым и руководителем НИЦ "Сакральный Казахстан" Бериком Абыгалиулы на период прохождения второй смены.

Кроме этого, для гостей Республиканского молодежного летнего лагеря будут будут организованы тимбилдинги, квесты, образовательные программы, семинары и многие другие культурно-спортивные мероприятия.

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