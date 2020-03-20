Алматы. 19 марта. Kazakhstan Today - В Алматы достаточное количество аппаратов искусственной вентиляции легких, передает Kazakhstan Today.

Данные аппараты в медицинских организациях Алматы имеются в достаточном количестве. 479 в городских и более 100 штук в республиканских организациях", - сообщил на брифинге в пресс-центре акимата Алматы руководитель управления общественного здоровья города Тлеухан Абилдаев.

По его словам, в настоящий момент в городской клинической больнице находятся 16 пациентов, в детской инфекционной больнице двое детей и одна мама с подтвержденным диагнозом коронавирус.

В целом состояние всех заболевших удовлетворительное, у одного состояние средней степени тяжести в связи наличием хронической обструктивной болезнью легких.

Как сообщалось ранее, в Алматы зарегистрирован 19-й случай заболевания коронавирусной инфекцией. Выявленный с коронавирусом пациент является гражданином РФ. Он прилетел 15 марта рейсом Краснодар - Москва - Алматы. Так как эта страна не входит ни в одну категорию, заболевший был взят на карантин как контактный. Пациент был в контакте с ранее прилетевшей рейсом Москва - Алматы больной, у которой подтвержден диагноз.

17 марта он был помещен на карантин, у него были взяты анализы на коронавирус. 19 марта результаты оказались положительными. Сейчас он помещен в инфекционный стационар. Мы его будем лечить здесь, после выздоровления он сможет вернуться к себе на родину", - сообщил Т. Абилдаев.

На сегодня в четырех провизорных госпиталях на карантине находятся 608 человек, на домашнем карантине с 1 марта - 730 человек. У всех находящихся на карантине температура в пределах нормы.

На сегодняшний день в провизорные стационары переведены и переоснащены четыре стационара. Там находятся граждане, контактировавшие с зараженными, и те, кто прибыл из зоны высокого риска заражения.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией . Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 150 странах.

В связи с распространением коронавируса с 16 марта в Казахстане введен режим чрезвычайного положения. Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрылись на карантин с 19 марта.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства