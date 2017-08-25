В Генпрокуратуре Казахстана уточнили данные об утере 3,5 тыс. уголовных дел

Астана. 25 августа. Kazakhstan Today - В Генеральной прокуратуре Казахстана назвали регионы, следственные органы которых за последние три года утеряли 3,5 тыс. уголовных дел, передает Kazakhstan Today.

"Ранее нами сообщалось об утере 3,5 тыс. уголовных дел. Эти сведения соответствуют действительности. За последние три года такие факты допущены следственными органами Алматы, Южно-Казахстанской, Жамбылской и Атырауской областей. В органах прокуратуры такие случаи отсутствуют", - сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В ведомстве пояснили, что речь идет о прекращенных уголовных делах за отсутствием состава преступления по делам небольшой и средней тяжести, где не установлены виновные лица. Тяжких и особо тяжких дел среди них нет. По всем делам проведены необходимые следственные действия.

"В настоящее время большая часть дел восстановлена. По факту халатности возбуждены уголовные дела. Объективной причиной нарушений, наряду с халатностью сотрудников, является системная циркуляция дел между внутри правоохранительных органов", - уточнили в пресс-службе.

Напомним, по данным Генпрокуратуры, в Казахстане ежегодно расследуется свыше 500 тыс. дел. "Всё на бумаге. Дело можно потерять, сфальсифицировать или вовсе уничтожить. Зачастую никто не узнаёт. За 2,5 года потеряли 3,5 тысячи дел. За подделку доказательств осуждены 33 сотрудника. Для проверки заявлений дела из регионов ждём 2-3 недели. Ещё 20 дней уходит на их возврат. Таким образом "путешествуют" сотни тысяч дел. Перенос дел в е-формат - один из первых шагов в данном направлении", - сообщило ведомство в Facebook.

Для решения этих проблем Комитет правовой статистики Генпрокуратуры разработал программу "Е-уголовное дело", при этом из бюджета на эти цели дополнительных средств не потребовалось. Программа охватывает все стадии: от регистрации преступления, его расследования и до исполнения приговора. Она "позволит в значительной мере снизить риски фальсификации материалов дела, упростить процедуры сбора доказательств и составления процессуальных документов, снизить материальные затраты и нагрузку на следственные и судебные органы".

С 15 августа текущего года пилотный проект стартовал в Жамбылской области и в Астане. До 15 сентября планируется охватить ещё четыре региона.

"Результаты уже есть. За 10 дней в электронном формате выдано 12 санкций (3 - арест, 9 - выемка). В электронном формате ведутся 20 дел по проступкам. С июля 2018 года планируется перевести весь уголовный процесс в цифровой формат", - резюмировали в надзорном ведомстве.

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