В Генпрокуратуре обсудили вопросы демонополизации товарных рынков и возврата незаконно выведенных активов

НУР-СУЛТАН. 18 ИЮЛЯ - В Генеральной прокуратуре РК состоялось заседание рабочей группы межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов. Обсуждены вопросы исполнения государственными органами первоочередных мер по реализации поручений главы государства о демонополизации товарных рынков и возврате капитала, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Заместитель председателя комиссии - заместитель генпрокурора Улан Байжанов подчеркнул, что все действия комиссии должны полностью соответствовать правовым нормам, правоохранительные и государственные органы обязаны не допускать перегибов и злоупотреблений по отношению к добросовестному бизнесу.

Приоритетом обозначено выявление условий, способствовавших незаконной концентрации экономических ресурсов в руках узкого круга лиц. Для этого следует делать акцент на аналитической работе, а внеплановые проверки проводить только в исключительных случаях, прямо предусмотренных законом", - отметили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.

По результатам заседания члены рабочей группы обменялись мнениями по активизации деятельности, направленной на качественное выполнение задач, стоящих перед комиссией.

В частности, комиссия проведет анализ с целью выявления условий, создающих необоснованные преимущества отдельным лицам для:

1) приватизации и приобретения государственных активов с высокой маржинальностью;

2) устранения или ограничения конкуренции, позволявшего генерировать сверхдоходы в секторах экономики, в том числе в сфере закупок;

3) увеличения прибыльности отдельных компаний в сфере недропользования, тяжелой промышленности, финансовом секторе, строительстве и других отраслях экономики в ущерб интересам государства путем введения привилегий в виде льготного налогообложения, тарифной политики и т.д.

Также принято решение о создании специального веб-сайта для оперативного информирования населения о ходе работы комиссии.

Для вовлечения в эту работу общественности планируется создать на сайте спецраздел, через который каждый сможет направить сообщение или внести предложение по вопросам деятельности комиссии.

По итогам заседания дан ряд конкретных поручений по обеспечению качественной реализации мероприятий по противодействию незаконной концентрации экономических ресурсов и возврату активов.