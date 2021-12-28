В Казахстане планируют изменить тарифы на въезд в нацпарки

НУР-СУЛТАН. 27 ДЕКАБРЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, президент Касым-Жомарт Токаев подписал три закона, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения трехзвенной модели с разграничением полномочий и зон ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом".

Также президент подписал закон "О промышленной политике" и закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам промышленной политики".





Законом "О промышленной политике", в частности, предусматриваются нормы по формированию ежегодного Национального доклада о состоянии промышленности как основного инструмента формирования промышленной политики в стране. Кроме того, планируется установить критерии отбора товаров для включения в перечень приоритетных товаров, производство которых будет определять долгосрочную конкурентоспособность национальной экономики и меры государственного стимулирования. Также закрепляются принципы законности, равенства, транспарентности и взаимной ответственности государства и бизнеса при определении встречных обязательств с учетом направленности на повышение производительности труда и продвижение товаров на экспорт. Вводятся нормы по обеспечению отечественным сырьем предприятий обрабатывающей промышленности на принципах соблюдения баланса интересов производителей и переработчиков сырья, увеличения объема производства продукции и расширения номенклатуры производимой продукции.