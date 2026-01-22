В Казахстане регламентируют порядок использования госсимволов юридическими и физическими лицами

Будут разработаны меры поощрения граждан, проявляющих особое уважение к государственным символам

Рассказать друзьям

Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство культуры и информации РК проведет работу по детальной регламентации порядка использования государственных символов юридическими и физическими лицами. Об этом заявила заместитель премьер-министра - министр культуры и информации РК Аида Балаева на заседании правительства.





Также будет усилена информационно-разъяснительная работа по популяризации государственных символов, духовно-нравственным и семейным ценностям. В нормативные правовые акты будут внесены необходимые изменения, а также подготовлены наглядные методические материалы.





В рамках поручения главы государства будут разработаны дополнительные меры поощрения граждан, проявляющих особое уважение к государственным символам.





Еще одним важным направлением является продвижение историко-культурного наследия на уровне ЮНЕСКО. Ранее на заседаниях Национального курултая президент уделял этому вопросу особое внимание и давал конкретные поручения. По поручению главы государства будут проведены соответствующие работы по выдвижению номинаций, объединяющих Жаркентскую мечеть и Вознесенский собор, а также петроглифы Каратауского хребта с целью включения их в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Для включения "Слов назидания" Абая в реестр ЮНЕСКО "Память мира" соответствующие документы направлены на экспертную оценку", - сказала Балаева.