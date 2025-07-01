30.06.2025, 16:13 80416
В Казахстане реорганизуют Антикор
Фото: gov.kz
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Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по совершенствованию системы государственного управления", сообщает Акорда.
Реорганизовать Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции путем присоединения к Комитету национальной безопасности Республики Казахстан", - сообщается в тексте документа.
Также постановляется образовать ведомство КНБ - службу по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
Передать Агентству Республики Казахстан по делам государственной службы функции и полномочия реорганизованного Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по формированию и реализации антикоррупционной политики, координации в сфере противодействия коррупции, минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также формированию антикоррупционной культуры. Определить Комитет национальной безопасности Республики Казахстан и Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы правопреемниками прав и обязательств Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями", - говорится в указе.
Ранее проблемы в работе силовых органов выявила администрация президента.
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01.07.2025, 10:38 3751
На строительство и модернизацию системы водоснабжения Казахстана выделено 188 млрд тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр промышленности и строительства Республики Казахстан Ерсайын Нагаспаев на заседании правительства доложил о работе по обеспечению городов и сел питьевой водой, передает корреспондент агентства.
В этом году из республиканского бюджета и специального фонда выделено 188 миллиардов тенге на реализацию 445 проектов по водоснабжению. В рамках программы ведутся строительно-монтажные работы, а также осуществляется реконструкция и расширение водопроводных сетей", - сообщил министр.
По его словам, уже проведены работы по реконструкции и расширению существующих сетей протяженностью более 8,5 тысячи километров.
В Астане построена насосно-фильтровальная станция и проведена реконструкция магистрального водовода на сумму 118 миллиардов тенге. В Атырау завершена реконструкция фильтровальной станции на сумму 17 миллиардов тенге, В Костанае и Кокшетау завершается модернизация водоочистных сооружений", - проинформировал Нагаспаев.
По данным министра промышленности и строительства, в Казахстане степень износа оборудования в канализационно-очистных сооружениях достигла 65%. На реконструкцию новых и модернизацию существующих систем водоотведения в этом году из бюджета выделено 25 миллиардов тенге, в том числе на КОС Кызылорды - 720 миллионов тенге и Ленгера - 1 миллиард тенге. В Актау, Атырау, Каркаралинске и Каражале также реализуются 4 проекта по канализационно-очистным сооружениям.
До 2029 года в рамках национального проекта запланировано проведение масштабной модернизации сетей водоснабжения и водоотведения с целью снижения уровня их изношенности. В частности, уровень износа водопроводных сетей планируется снизить с текущих 39% до 33%, а износ систем водоотведения - с нынешних 65% до 41%", - заявил Ерсайын Нагаспаев.
Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов сообщил, что в этом году реализуется 31 проект по строительству и реконструкции объектов группового водоснабжения в десяти областях страны. Работы ведутся в Акмолинской, Атырауской, Алматинской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях, а также в области Улытау.
Предусмотрено строительство более 2,6 тысячи километров водопроводов. Это позволит улучшить водоснабжение в 468 населенных пунктах, где проживает около 1,3 миллиона человек. Из них 53 села (около 38 тыс. человек) впервые будут подключены к централизованной системе водоснабжения", - сказал министр.
Он отметил, что общий объем финансирования проектов в 2025 году составил 100,9 миллиарда тенге. Из них 38,2 миллиарда тенге выделено из Национального фонда, 59,3 миллиарда тенге - из специального государственного фонда и 3,4 миллиарда тенге - из республиканского бюджета.
30.06.2025, 19:37 58836
В Казахстане по 11 видам спорта не завоевано ни одной медали при затратах в 4 млрд тенге
Фото: depositphotos
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Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Завершился государственный аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных на воспитание и подготовку спортсменов, сообщает пресс-служба Высшей аудиторской палаты.
Госаудит установил ряд проблем и недостатков в регулировании сферы спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва.
За годы независимости в РК были приняты 3 концепции, 4 госпрограммы и 1 комплексный план по развитию физкультуры и спорта. Однако, несмотря на масштабную нормативную базу, не был сформирован системный подход к развитию спорта высших достижений.
Недостатки наблюдаются и в научно-методическом обеспечении. Министерством не проводилась научно-исследовательская работа в области спорта, а этапные планы не учитывали современные подходы к подготовке спортсменов и медико-научному сопровождению. Нарушения выявлены и в формировании перечня приоритетных видов спорта: решения принимались без комплексного анализа и часто зависели от интересов спортивных федераций. В результате финансирование осуществлялось без учета потенциала, результатов и ресурсной базы. По некоторым неолимпийским видам спорта выделено больше средств, чем на олимпийские дисциплины аналогичной группы.
Аудит показал, что по 6 летним олимпийским видам спорта не были утверждены комплексные целевые программы. Кроме того, по 19 из 46 летних олимпийских видов спорта отсутствуют программы подготовки спортсменов в спортивных организациях. Из них по 5 видам из-за слабой подготовки и низкого уровня конкуренции спортсмены даже не участвовали в олимпийских отборочных турнирах, выступая лишь на других международных соревнованиях, не дающих права квалификации на Олимпиаду. При этом с 2022 по 2024 годы на их подготовку и содержание было потрачено около 2 млрд тенге из бюджета.
Существует нехватка тренеров по олимпийским видам спорта, тогда как по неолимпийским направлениям штаты раздуваются, поскольку они чаще дают медали и бонусы.
Несмотря на рост количества медалей, эффективность затрат на спорт снижается. По 11 видам спорта за 2022-2024 годы не завоевано ни одной медали при затратах около 4 млрд тенге. Система подготовки резервов остается недостаточно эффективной: нет прозрачного отбора в ДЮСШ, не ведется единый цифровой учет спортсменов и тренеров, а медицинское сопровождение устарело и не охватывает всех.
На премии административному персоналу дирекции развития спорта в 2021-2024 годах было направлено более 3,5 млрд тенге. В ряде случаев суммы выплат превышали фонд заработной платы, а средняя премия на человека в год составила 7,7 млн тенге. При этом доплаты за качество учебно-тренировочного процесса выдавались даже сотрудникам, не причастным к подготовке спортсменов.
Всего по итогам аудита выявлены нарушения на сумму порядка 17 млрд тенге. В их числе:
- финансовые нарушения - 348 млн тенге;
- неэффективное планирование - 2,8 млрд тенге;
- неэффективное использование средств - 13,7 млрд тенге.
Установлено 56 системных недостатков и 270 процедурных нарушений.
157 материалов аудита направлены для рассмотрения вопроса об административной ответственности.
Ранее о наличии системных коррупционных рисков, препятствующих развитию отечественного спорта и достижению высоких показателей на мировой спортивной арене, заявило Агентство по противодействию коррупции РК.
30.06.2025, 19:14 60781
Руководителей частных детсадов будут наказывать за наем неквалифицированных воспитателей
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах совместного заседания палат парламента министр просвещения РК Гани Бейсембаев рассказал, что ведомство планирует ужесточить ответственность в отношении руководителей частных дошкольных организаций за некачественное оказание услуг педагогами, передает корреспондент агентства.
Мы предложили законодательно повысить ответственность руководителей частных организаций, которые принимают на работу (неквалифицированных педагогов. - Прим. ред.), потому что отследить всех просто невозможно всех. Поэтому законодательно, наверное, мы будем думать о закреплении ответственности руководителей частных организаций", - сказал министр.
Гани Бейсембаев также рассказал, что в этом году планируется проверить все государственные и частные организации образования на коррупционные риски.
В этом году, когда мы впервые внедрили единую базу очередности среди организаций дошкольного образования, мы выявили около 20 тысяч "мертвых душ", что помогло только в двух регионах сэкономить 20 миллиардов тенге", - отметил министр.
Ранее сообщалось, что на воспитателя детсада в Павлодаре завели уголовное дело за жестокое обращение с детьми.
Напомним, в Аксу воспитателя детсада уволили за распускание рук.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
30.06.2025, 19:13 62406
В Карагандинской области ГРЭС оштрафовали на 55 млн тенге
Все штрафы взысканы
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Караганда. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По требованию специализированной природоохранной прокуратуры Карагандинской области департаментом экологии проведена внеплановая проверка в отношении ТОО "ГРЭС "ТОПАР", сообщает пресс-служба департамента экологии региона.
Выявлено, что рекультивация золоотвала (секция № 4Б) на 53% площади произведена без экологического разрешения и без положительного заключения госэкспертизы", - говорится в сообщении.
По результатам проверки наложены штрафы на общую сумму 55,7 млн тенге. Все штрафы взысканы.
30.06.2025, 17:09 71816
Президент назначил председателей и судей кассационных судов Казахстана
Фото: pexels
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Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении на должности председателей и судей кассационных судов Республики Казахстан", передает корреспондент агентства.
На должность председателя кассационного суда по гражданским делам назначен Смайлов Аскар Спартакович с освобождением от должности председателя Алматинского городского суда.
Жумагулов Акан Маратович назначен на должность председателя кассационного суда по уголовным делам с освобождением от должности председателя суда города Астаны.
Председателем кассационного суда по административным делам назначен Нажмиденов Берик Тулеутаевич.
С полным списком судей по регионам можно ознакомиться здесь.
30.06.2025, 16:38 75691
Упразднение местной полицейской службы и промышленное использование конопли: Токаев подписал ряд законов
Фото: Акорда
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Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законы по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел, сообщает Акорда.
В частности, глава государства одобрил поправки в законы "Об органах внутренних дел Республики Казахстан", "О правоохранительной службе", "О жилищных отношениях", "О профилактике правонарушений", "О дактилоскопической и геномной регистрации" и другие.
Первый блок поправок направлен на совершенствование вопросов прохождения правоохранительной службы.
Второй блок поправок направлен на повышение социальной защищенности сотрудников правоохранительных, специальных госорганов, органов гражданской защиты и военнослужащих.
Третий блок поправок направлен на совершенствование деятельности органов внутренних дел.
В частности, в новом законе уточнены цели, задачи и принципы законодательства в сфере деятельности органов внутренних дел, а также компетенция уполномоченных государственных органов.
В целях совершенствования организации деятельности полиции упразднена местная полицейская служба.
Четвертый блок поправок предусматривает меры по промышленному использованию конопли, а также обеспечению профилактики правонарушений.
Закон устанавливает компетенцию правительства по определению сортов конопли, разрешенных к культивированию в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотиков, и определяет порядок ее промышленной переработки", - уточняет Акорда.
Напомним, сегодня Токаев также подписал указ о реорганизации Антикоррупционной службы, закон, усиливающий контроль за долевым строительством и закон о фондах целевого капитала и эндаумент-фондах.
30.06.2025, 16:11 77926
Больничные листы переводят в цифровой формат в Казахстане
Фото: unsplash.com
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Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане больничные листы переводят в электронный формат, документ уже можно потребовать онлайн, сообщила в кулуарах парламента министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова.
По ее словам, приказ уже подписан, теперь идет его поэтапная реализация.
У каждого гражданина есть полное право требовать свой больничный лист онлайн. Сейчас в обороте находятся обе формы - бумажная и электронная. Теперь мы поэтапно переходный период должны будем завершить и перейти полностью на выдачу только онлайн больничных", - цитирует министра Zakon.kz.
Пока действует переходный период, однако в будущем бумажные больничные полностью исчезнут.
Альназарова добавила, что функционал уже реализован в медицинских информационных системах и больничный лист можно получить электронно.
Если есть необходимость получить электронный больничный лист, это право сегодня полностью реализуется", - приводит слова Альназаровой Tengrinews.
Ранее сообщалось, что все медицинские данные казахстанцев соберут в единую базу. Также в стране переведут в цифровой формат санитарные книжки и 8 справок, автоматизируют оплату медицинских услуг и проведут цифровизацию учета и движения лекарственных средств и медицинских изделий.
30.06.2025, 16:10 74071
Проблемы в работе силовых органов выявила администрация президента
По результатам анализа выработаны конкретные предложения по устранению недостатков
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Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Администрацией президента проанализирована деятельность правоохранительных органов Казахстана, сообщает пресс-служба главы государства.
Наряду с недостатками, характерными только для определенных силовых органов, также определены общие проблемные направления, которые напрямую влияют на эффективность работы. По результатам анализа выработаны конкретные предложения по устранению недостатков, отработку которых ответственные государственные органы должны будут обеспечить в кратчайший срок. О принимаемых мерах, имеющихся результатах и соответствующих выводах будет доложено главе государства", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что контроль за надлежащим исполнением поручения и в дальнейшем будет обеспечиваться администрацией президента.
Ранее президент Казахстана дал одну неделю на анализ деятельности правоохранительных органов.
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