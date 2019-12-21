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В Казахстане сократят квоту на привлечение иностранной рабочей силы

20.12.2019, 12:57 12988

Нур-Султан. 20 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане сократят квоту на привлечение иностранной рабочей силы. Об этом сообщил президент РК Касым-Жомарт Токаев сегодня на заседании Национального совета общественного доверия, передает Kazakhstan Today.

"По моему поручению в прошлом месяце была произведена проверка на предмет соблюдения трудового и миграционного законодательства на предприятиях, привлекающих иностранную рабочую силу. За это время проинспектировано 95 компаний, выявлено 930 фактов нарушений", - цитирует президента пресс-служба Акорды в Twitter.

По словам главы государства, будет сокращена квота на привлечение иностранной рабочей силы. Сокращение составит около 40% - с 49 тысяч в 2019 году до 29 тысяч в 2020 году.

"Все предприятия численностью более 250 человек, привлекающие более 30 иностранных работников, будут охвачены ежегодными проверками", - сказал Токаев.

Он также сообщил, что будут пересмотрены Правила установления квоты на иностранную рабочую силу и Правила выдачи разрешений. Будет предусмотрено сокращение иностранного персонала по 4-й категории, а также ужесточены требования по местному содержанию в кадрах.

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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

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