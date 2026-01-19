18.01.2026, 11:11 102601
В Казахстане вступил в силу закон об искусственном интеллекте
Фото: Depositphotos
Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан вступил в силу закон "Об искусственном интеллекте", сообщает Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.
Принятый закон формирует правовую основу использования искусственного интеллекта в стране и закрепляет ключевой принцип государственной политики в этой сфере - приоритет человека, его прав, свобод и благополучия", - говорится в сообщении.
Также документ устанавливает четкое распределение ответственности между собственниками, владельцами и пользователями систем искусственного интеллекта.
Эксплуатация систем искусственного интеллекта допускается только при соблюдении требований по защите персональных данных и конфиденциальной информации. Закон предусматривает меры по предотвращению несанкционированного доступа, использование качественных и репрезентативных наборов данных, а также обязательное обеспечение безопасности и надежности ИИ-систем", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, закон вводит классификацию систем искусственного интеллекта по уровню риска - минимального, среднего и высокого.
Также установлена классификация по уровню автономности - от систем, работающих с участием человека, до полностью автономных решений.
На территории Казахстана запрещено создание и использование ИИ-систем, которые: применяют манипулятивные или подсознательные методы воздействия; используют уязвимость человека по возрасту, состоянию здоровья или социальному положению; осуществляют социальную или биометрическую дискриминацию; определяют эмоции человека без его согласия; нарушают законодательство о персональных данных; создают и распространяют запрещенный контент", - подчеркнули в пресс-службе.
Помимо этого отмечается, что пользователи должны быть проинформированы о том, что товары, работы или услуги создаются с применением ИИ. Синтетический контент подлежит обязательной маркировке в машиночитаемой форме и должен сопровождаться понятным предупреждением для пользователей.
Произведения, созданные с использованием искусственного интеллекта, признаются объектами авторского права только при наличии творческого вклада человека. Текстовые запросы, являющиеся результатом интеллектуальной деятельности человека, также охраняются авторским правом. Использование произведений для обучения ИИ-моделей допускается при отсутствии запрета со стороны автора или правообладателя, выраженного в машиночитаемой форме", - добавили в министерстве.
Между тем в Казахстане разработан крупнейшая модель ИИ для распознавания тюркских языков.
Разработка Cybernet AI открывает для стран тюркской языковой группы возможность масштабировать цифровые сервисы и клиентское обслуживание на родных языках с применением искусственного интеллекта без потери качества и по доступной стоимости. Для Казахстана это означает переход от роли потребителя глобальных ИИ-решений к роли разработчика собственных технологий, конкурентоспособных на международном уровне", - заявил управляющий директор Astana Hub Танат Ускембаев.
Разработчики модели считают, что она поможет снизить расходы в каналах поддержки клиентов, обеспечив круглосуточную доступность клиентского сервиса в наиболее востребованном голосовом формате.
Напомним, в ноябре прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об ИИ.
новости по теме
19.01.2026, 12:33 3836
С начала обсуждения конституционной реформы прошло почти полгода - Токаев
Фото: Акорда
Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания рабочей группы по парламентской реформе отметил, что с начала обсуждения конституционной реформы прошло уже почти полгода, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что внимательно следит за общественными дискуссиями, развернувшимися после его сентябрьского послания народу страны. Отмечается, что глава государства детально рассматривает все результаты обсуждений, экспертные заключения, проекты предлагаемых поправок, а также многочисленные предложения граждан по конституционной реформе.
Говоря о значении и содержании реформирования политической системы, президент подчеркнул, что предстоит глубокая реконструкция институциональной основы и системное переформатирование законодательной ветви власти.
Завтра на заседании Национального курултая я представлю свои конкретные идеи по этому вопросу. Фактически в стране формируется качественно новая политическая модель. Реализация парламентской реформы потребует пересмотра сразу несколько разделов Конституции. Поэтому с учетом изменений, внесенных ранее в наш основной закон, проект поправок, который предлагает рабочая группа, позволяет заявить о рассмотрении по сути новой Конституции Казахстана", - заявил глава государства.
Также в ходе заседания госсоветник Ерлан Карин представил общее видение членов рабочей группы, подчеркнув, что преобразования будут содействовать модернизации политической системы в соответствии с требованиями времени.
Помощник президента по правовым вопросам Ержан Жиенбаев рассказал о ключевых подходах к конституционной реформе, выработанных членами рабочей группой на основе предложений граждан.
В частности, с октября прошлого года на заседаниях был рассмотрен весь спектр вопросов деятельности нового однопалатного парламента, в том числе его численность, сроки полномочий, порядок избрания, механизмы законотворчества, а также взаимодействие с другими институтами власти.
Кроме того, директор Института парламентаризма Наталья Пан сообщила о предложениях граждан, экспертов и общественных объединений, поступающих на платформы e-Otinish и eGov.
В течение нескольких месяцев свои инициативы по конституционной реформе направили все семь политических партий, десятки неправительственных организаций, бизнес-структуры, а также ученые-правоведы и эксперты. Наряду с предложениями по парламентской реформе в Рабочую группу поступило порядка 1,6 тысячи обращений граждан, касающихся общего конституционного устройства, совершенствования политических и общественных институтов", - отметили в пресс-службе.
Руководитель фракции партии Amanat в мажилисе Елнур Бейсенбаев, лидер партии "Ақ жол" Азат Перуашев и руководитель фракции общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов в своих выступлениях подчеркнули масштабность предстоящих конституционных изменений в рамках парламентской реформы.
По их словам, на рабочих встречах депутатов в регионах граждане проявляли живой интерес к предстоящей политической реформе.
Ранее Токаев провел совещание по парламентской реформе.
19.01.2026, 11:29 6151
Минтруда внедрит новые стандарты для оказывающих спецсоцуслуги организаций
Фото: Depositphotos
Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством труда и социальной защиты населения РК разработаны новые стандарты для домов малой вместимости и отделений дневного пребывания для детей с инвалидностью, лиц с инвалидностью и престарелых. Информация о соответствующем проекте приказа главы ведомства опубликована на портале "Открытые НПА".
По данным Минтруда, внедрение данных стандартов позволит повысить эффективность работы организаций, оказывающих специальные социальные услуги (ССУ), благодаря четкому разграничению их типов.
Ранее в работе домов малой вместимости и отделений дневного пребывания для детей с инвалидностью, лиц с инвалидностью и престарелых применялись уже действующие стандарты для оказания ССУ в условиях стационара и полустационара. Применение отдельных, собственных стандартов позволит оптимизировать оказание ССУ и при необходимости вводить точечные изменения в работу организаций конкретного типа для дальнейшего повышения эффективности их работы. В целом реализация данных нововведений направлена на повышение качества жизни, расширение форм социальной поддержки и создание более инклюзивной и доступной социальной среды", - уточнили в ведомстве.
19.01.2026, 09:16 19486
Президент обозначит основные направления развития Казахстана на Национальном курултае 20 января
Фото: Акорда
Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - 20 января в Кызылорде состоится V заседание Национального курултая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Руслан Желдибай.
В ходе мероприятия президент Касым-Жомарт Токаев выступит с речью, в которой обозначит основные направления дальнейшего развития Казахстана и затронет актуальные вопросы общественной жизни", - проинформировал пресс-секретарь.
Напомним, в конце прошлого года на встрече с общественностью Жамбылской области президент Казахстана анонсировал новый этап масштабных преобразований.
Хронология предыдущих заседаний:
- 2022 год - Улытау;
- 2023 год - Туркестан;
- 2024 год - Атырау;
- 2025 год - Бурабай.
18.01.2026, 22:23 52526
В Казахстане пересмотрят правила финансирования школ и медицинских организаций
Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируют пересмотреть правила финансирования школ и медицинских организаций. Заместитель премьер-министра - министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева рассказала о реформировании системы подушевого финансирования в сферах образования и здравоохранения.
Основное внимание уделено трансформации системы государственно-частного партнерства и механизмов подушевого финансирования.
По ее словам, анализ механизмов размещения госзаказа в частных организациях выявил серьезные проблемы, которые открылись в том числе благодаря цифровизации. За 8 лет количество частных школ выросло почти в семь раз и составляет 785. Это привело к резкому росту бюджетных расходов - с 13 млрд тенге в 2020 году до 242 млрд в 2025 году. Инвестиционные затраты в период с 2020 по 2025 годы составили 111 млрд тенге, что сопоставимо с расходами на строительство 35 новых школ. При этом основная цель не достигнута - дефицит ученических мест продолжает расти и в 2025 году достиг 251 тысячу мест.
Увеличение количества частных школ привело к снижению качества образования. При этом многие учреждения открывались стихийно, без учета реальной потребности региона. До 80% частных школ располагаются в арендованных зданиях, а директорами нередко назначаются неквалифицированные специалисты... В этой связи начата системная работа по исправлению данной ситуации. Введен новый механизм финансирования в пилотном режиме, проведена оцифровка школ и синхронизация с бюджетированием, но это временная мера до конца текущего учебного года", - сказала Аида Балаева.
Кроме того, по ее словам, предлагается введение моратория на размещение госзаказа в новых школах. Также в целях инвестиционной привлекательности сферы образования для частного капитала в качестве мер господдержки предлагается оставить только возмещение инвестиционных затрат без размещения госзаказа.
Заместитель премьер-министра - министр культуры и информации РК отметила, что анализ в сфере здравоохранения также выявил проблемы.
В целях наведения порядка в области оказания медицинских услуг частными организациями правительством с учетом поступающих от граждан обращений проводится анализ финансирования медицинских организаций за счет Фонда социального медицинского страхования. В Казахстане более 20 млн человек прикреплены к 698 организациям первичной медико-санитарной помощи, из которых 336 организаций или 48% - частные. При этом численность прикрепленного населения к частным организациям составила 5,6 млн человек или 28% от всего населения страны. С 2020 года наблюдается рост частных организаций первичной медико-санитарной помощи с 215 до 336, а прикрепленное население увеличилось с 3 млн до 5,6 млн человек", - сообщила она.
Она уточнила, что на сегодня организации ПМСП финансируются по подушевому финансированию в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи из республиканского бюджета.
С 1 января 2027 года финансирование первичной медико-санитарной помощи будет осуществляться за счет средств ОСМС. Несмотря на рост числа частных поликлиник и почти двукратное увеличение прикрепленного к ним населения, это не привело ни к повышению доступности, ни к улучшению качества медицинской помощи. Сохраняются факты двойного финансирования, когда одна и та же медицинская услуга оплачивается одновременно по линии ОСМС и добровольного медицинского страхования, а также случаи приписок неподтвержденного оказания медпомощи", - отметила заместитель премьер-министра.
Решения этих вопросов, по ее словам, возможно только через системные изменения и полную цифровизацию.
Министерство здравоохранения переходит к планированию медицинской помощи на основе реальной потребности населения, демографических данных и миграции с исключением неактивных пациентов из системы финансирования. Усиливаются требования к прикреплению, укрепляются маломощные поликлиники, а объемы финансирования в первую очередь направляются в государственные медицинские организации и наиболее эффективные частные клиники. Для борьбы с двойным финансированием и приписками запускается сквозной цифровой контроль, интеграция всех медицинских и финансовых информационных систем, учет договоров добровольного страхования и обязательное подтверждение полученной медицинской услуги самим пациентам через мобильные сервисы. Это позволит исключить оплату не оказанных услуг и защитить права граждан", - заявила Аида Балаева.
Ранее сообщалось, что в Казахстане ужесточат требования к порядку открытия и управления частными школами.
17.01.2026, 13:28 228601
Токаев назначил начальника Генштаба ВС РК
Фото: Минобороны РК
Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан.
Распоряжением главы государства Абубакиров Каныш назначен первым заместителем министра обороны Республики Казахстан - начальником Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности, сообщили в Акорде.
Ранее Абубакиров занимал пост заместителя министра обороны Республики Казахстан.
Вместе с тем президент освободил от должности начальника генштаба ВС РК Султана Камалетдинова. На данном посту Камалетдинов находился с января 2024 года.
16.01.2026, 19:38 305041
Глава Минэнерго раскритиковал темпы модернизации ТЭЦ-3 Алматы
Фото: Минэнерго РК
Алматы. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочей поездки в Алматы министр энергетики РК Ерлан Аккенженов проверил ход реализации стратегических проектов по переводу Алматинского энергоузла на газ, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как рассказали в министерстве, в ходе посещения ТЭЦ-2 была отмечена положительная динамика. Представители подрядной организации доложили, что водогрейные котлы № 2 и № 3 успешно прошли гидравлические испытания, работы ведутся в соответствии с графиком.
Однако ситуация на строительной площадке ТЭЦ-3 вызвала серьезную критику главы ведомства. Министр констатировал отставание от графика, назвав главной причиной слабую организацию работы генерального подрядчика", - проинформировали в Минэнерго.
Обращаясь к руководству и представителям строительных компаний, Ерлан Аккенженов потребовал немедленно мобилизовать ресурсы и обозначил персональную ответственность исполнителей.
Темпы работ снижать нельзя. Если требуется - увеличивайте численность персонала, но отставание должно быть ликвидировано. Срыв сроков неприемлем. Мы установим видеонаблюдение на объекте, чтобы в режиме реального времени контролировать ход строительства. Задача стоит четко - 31 декабря станции должны полноценно функционировать. Алматы задыхается - мы переводим станции на газ. Права на ошибку у нас нет", - резюмировал Ерлан Аккенженов.
Сообщается, реализация проекта модернизации ТЭЦ-3 переведена на особый контроль министерства с требованием еженедельного отчета о ходе работ.
Ранее в Алматы представили проект новых правил охраны атмосферного воздуха, разработанный в соответствии со статьей 206 Экологического кодекса РК, согласно которому, в 2026–2027 годах планируется завершить перевод ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ, что позволит сократить объем выбросов с 49 тыс. до 4,2 тыс. тонн в год.
16.01.2026, 18:35 309686
Приписки, двойное финансирование и услуги умершим: ФСМС передают под контроль Минфина
Фото: ФСМС
Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил передать Фонд социального медицинского страхования Министерству финансов после выявления системных финансовых нарушений в деятельности фонда, сообщили в пресс-службе правительства.
Несмотря на рост бюджетных расходов (в 2026 году расходы на эти цели составят 2,4 трлн тенге, что на 1 трлн тенге больше, чем в 2020 году), эффективность фонда не растет. При этом накопленный инвестиционный доход с 2020 года составил 588 млрд тенге, в том числе только за 2025 год 195,9 млрд тенге. Согласно анализу, значительная часть средств аккумулируется в активах фонда и не направляется на оказание медицинских услуг", - доложил министр финансов Мади Такиев.
Проведенный Минфином IT-аудит информационных систем оказания медицинских услуг выявил ряд системных нарушений:
- приписки фиктивных пациентов (при прикрепленном контингенте 1 тысяча человек фактически обращаются около 500, однако оплата производится за весь контингент);
- оказание гражданам несвойственных им медицинских услуг;
- двойное финансирование одних и тех же услуг за счет средств ОСМС и добровольного медицинского страхования работодателей;
- оказание аномального количества медуслуг в кратчайшие сроки;
- оказание услуг умершим гражданам;
- выписка детям свыше тысячи медикаментов в день и так далее.
Глава ведомства привел следующие примеры:
- врачом частной клиники за один день принято 1442 пациента при среднем приеме до 24 человек в день (15 минут на 1 пациента при 6-часовом рабочем дне). В этой же клинике другой врач за один месяц принял4 832 пациента (в Астане);
- 1713 пролеченных случаев за месяц у одного специалиста, в отдельные дни - 300-400 осмотров в сутки (в Астане);
- 3640 случаев оказания медуслуг 996 умершим пациентам, включая запись пациента на прием в 2025 году, умершего в 2023 году (спустя 2,5 года после смерти);
- 769 446 случаев скринингов, не соответствующих полу пациента на 1,8 млрд тенге. К примеру, 768 827 мужчин прошли скрининг на женские заболевания (рак шейки матки), 619 мужчин прошли маммографию. Только в одной районной больнице установлено 11 123 таких случая (в Алматинской области);
- 68 717 случаев системных приписок лекарственных средств на детей. По препарату "Диксимид" зафиксировано 126 тысяч записей на двух детей - по 63 тыс. списаний на каждого (в области Жетысу);
- 2872 случая списания лекарств на одного пациента в течение суток. В детской больнице выявлено 179 таких случаев: списано 88 тысяч единиц, при этом пациенты находились в стационаре не более 1 дня (в Астане), и другое.
Анализ также выявил два распространенных кейса двойного финансирования. Первый, это когда частные медорганизации получали оплату одновременно по добровольному медицинскому страхованию от работодателя и за счет средств ФСМС. Второй, когда один и тот же пациент одновременно числится в двух медорганизациях в одни и те же даты", - проинформировали в правительстве.
Также налоговыми органами был проведен камеральный контроль руководителей медорганизаций - анализ их доходов и приобретений.
Выяснено, что 1465 руководителей в 2024-2025 годах приобрели свыше 5 тысяч единиц недвижимости; 912 человек приобрели 1 416 автомобилей. Отдельные руководители частных клиник в течение двух лет приобрели от 52 до 124 объектов недвижимости и от 14 до 24 автомобилей каждый", - уточнили в пресс-службе.
Кроме того, отмечена разрозненность информационных систем фонда и Минздрава, а также нормативно-правовой базы. Отсутствие единой базы данных по пациентам и медицинским организациям привело к тому, что текущая нормативная база во многом привязана к функциям отдельных организаций (ФСМС, СК "Фармация"), а не к конечному результату - оказанию медицинской помощи населению.
После первичного подтверждения материально-технической базы, оснащения и кадровых требований медицинских организаций последующий контроль фактически не осуществляется. Не выстроены превентивные механизмы контроля, что не позволяет своевременно предотвращать нецелевое использование медорганизациями средств ГОБМП и ОСМС", - отметили в правительстве.
Как сообщили в пресс-службе, в фонде отсутствуют стимулы к экономии: не предусмотрены инструменты возврата сэкономленных средств в бюджет. Формируется мотивация не к эффективности, а к освоению средств. Определенные проблемы выявлены и в тарифообразовании. В системе применяется более 3 тысяч тарифов, что существенно осложняет администрирование и контроль по оказанию медицинских услуг.
По итогам проведенного анализа деятельности ФСМС премьер-министр Олжас Бектенов поручил:
- Министерству финансов по всем фактам передать материалы в правоохранительные органы для принятия процессуальных решений;
- передать Фонд социального медицинского страхования в ведение Министерства финансов для контроля всех финансовых потоков;
- обеспечить полную цифровизацию бизнес-процессов системы здравоохранения на базе систем Минфина;
- остановить необоснованное финансирование посредством пересмотра параметров инвестстратегии по размещению активов ФСМС и получению инвестдохода.
Ранее Фонд медстрахования обязали возместить в республиканский бюджет почти 3,8 млрд тенге.
Напомним, Высшая аудиторская палата РК выявила в ФСМС многомиллиардные нарушения.
Эксперты выразили мнение, что казахстанская система ОСМС дискредитирована в глазах населения. Основные недостатки системы - недофинансирование, непрозрачность и неустойчивость.
Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования.
В июле проведенный аудит ФСМС выявил процедурные нарушения более чем на 32 млрд тенге, в числе которых неэффективное планирование и использование средств.
В самом фонде выявили более 440 случаев фиктивных медуслуг почти на 200 млн тенге.
16.01.2026, 12:14 336741
Назначен новый зампредседателя Агентства Казахстана по регулированию и развитию финрынка
Фото: nationalbank.kz
Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Нуржан Турсунханов назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, сообщает Акорда.
По данным nicnbk.kz, Нуржан Турсунханов окончил Назарбаев университет и Ноттингемский университет. Занимал руководящие должности в департаменте монетарных операций Национального банка. С 2020 года является членом совета директоров АО "Национальная инвестиционная корпорация Национального банка Казахстана".
Ранее Аскар Мустабеков был назначен заместителем министра обороны РК.
