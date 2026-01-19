В Казахстане вступил в силу закон об искусственном интеллекте

Фото: Акорда

Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания рабочей группы по парламентской реформе отметил, что с начала обсуждения конституционной реформы прошло уже почти полгода, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания рабочей группы по парламентской реформе отметил, что с начала обсуждения конституционной реформы прошло уже почти полгода, сообщает Акорда.





Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что внимательно следит за общественными дискуссиями, развернувшимися после его сентябрьского послания народу страны. Отмечается, что глава государства детально рассматривает все результаты обсуждений, экспертные заключения, проекты предлагаемых поправок, а также многочисленные предложения граждан по конституционной реформе.





Говоря о значении и содержании реформирования политической системы, президент подчеркнул, что предстоит глубокая реконструкция институциональной основы и системное переформатирование законодательной ветви власти.









Завтра на заседании Национального курултая я представлю свои конкретные идеи по этому вопросу. Фактически в стране формируется качественно новая политическая модель. Реализация парламентской реформы потребует пересмотра сразу несколько разделов Конституции. Поэтому с учетом изменений, внесенных ранее в наш основной закон, проект поправок, который предлагает рабочая группа, позволяет заявить о рассмотрении по сути новой Конституции Казахстана", - заявил глава государства.





Также в ходе заседания госсоветник Ерлан Карин представил общее видение членов рабочей группы, подчеркнув, что преобразования будут содействовать модернизации политической системы в соответствии с требованиями времени.









Помощник президента по правовым вопросам Ержан Жиенбаев рассказал о ключевых подходах к конституционной реформе, выработанных членами рабочей группой на основе предложений граждан.





В частности, с октября прошлого года на заседаниях был рассмотрен весь спектр вопросов деятельности нового однопалатного парламента, в том числе его численность, сроки полномочий, порядок избрания, механизмы законотворчества, а также взаимодействие с другими институтами власти.





Кроме того, директор Института парламентаризма Наталья Пан сообщила о предложениях граждан, экспертов и общественных объединений, поступающих на платформы e-Otinish и eGov.





В течение нескольких месяцев свои инициативы по конституционной реформе направили все семь политических партий, десятки неправительственных организаций, бизнес-структуры, а также ученые-правоведы и эксперты. Наряду с предложениями по парламентской реформе в Рабочую группу поступило порядка 1,6 тысячи обращений граждан, касающихся общего конституционного устройства, совершенствования политических и общественных институтов", - отметили в пресс-службе.









Руководитель фракции партии Amanat в мажилисе Елнур Бейсенбаев, лидер партии "Ақ жол" Азат Перуашев и руководитель фракции общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов в своих выступлениях подчеркнули масштабность предстоящих конституционных изменений в рамках парламентской реформы.





По их словам, на рабочих встречах депутатов в регионах граждане проявляли живой интерес к предстоящей политической реформе.



