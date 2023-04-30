В правительстве обсудили меры по укреплению продбезопасности Казахстана

В прошлом году Казахстан расположился на 32-й строчке в глобальном рейтинге продовольственной безопасности

Фото: primeminister.kz

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Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании совета по улучшению инвестиционного климата под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрены рекомендации в сфере развития сельского хозяйства и меры по обеспечению продовольственной безопасности Казахстана, - На заседании совета по улучшению инвестиционного климата под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрены рекомендации в сфере развития сельского хозяйства и меры по обеспечению продовольственной безопасности Казахстана, сообщает пресс-служба главы правительства.





Премьер-министр отметил, что Казахстан вносит большой вклад в обеспечение региональной и глобальной продовольственной безопасности.





Республика входит в 10 крупнейших мировых экспортеров зерновых культур. В частности, в прошлом году Казахстан расположился на 32-й строчке в глобальном рейтинге продовольственной безопасности, впервые опередив все постсоветские страны.





Проводимая нами политика в области развития агропромышленного комплекса в первую очередь направлена на обеспечение внутреннего рынка отечественными продовольственными товарами. В прошлом году мы приняли план обеспечения продбезопасности до 2024 года, а в рамках диверсификации сельского хозяйства реализуется концепция развития АПК до 2030 года", - заявил Алихан Смаилов.





Вместе с тем одним из важных факторов обеспечения продовольственной безопасности является процесс адаптации к изменению климата. В этих целях Казахстан работает над поэтапным переходом к альтернативным источникам энергии и повышением энергетической эффективности.





Устойчивое управление водными и земельными ресурсами также является критически важным направлением для нас. В настоящее время по поручению президента разрабатывается новый Водный кодекс. Продолжается работа по диверсификации структуры посевных площадей и принимаются активные меры по увеличению орошаемых земель", - отметил он.





Премьер-министр добавил, что в этом направлении также реализуются проекты по реконструкции старых оросительных систем, планируется строительство новых ирригационных сооружений.





В ходе заседания участники обсудили вопросы развития молочной промышленности и других секторов сельского хозяйства РК, импорта и экспорта продукции, госрегулирования, субсидирования, привлечения инвестиций, деятельности товарных бирж, внедрения инноваций, отраслевого образования и ряд других.





В завершение мероприятия премьер-министр поблагодарил участников и подчеркнул, что все озвученные рекомендации и предложения будут проработаны для дальнейшего укрепления продовольственной безопасности страны.



