В связи с морозами акимат Астаны призвал работодателей сократить рабочий день

Астана. 23 января. Kazakhstan Today - Акимат столицы порекомендовал объявить сокращенный рабочий день из-за морозов, передает Kazakhstan Today.

"В связи с ухудшением погодных условий, во избежание несчастных случаев акимат Астаны рекомендует в эти дни руководителям государственных органов, образовательных учреждений, объектов предпринимательства (рынки, ТРЦ), строительства объявить сокращенный рабочий день", - сообщили в пресс-службе акимата Астаны.

В ведомстве отметили, что исключение составляют организации жизнеобеспечения города: пожарная служба, полиция, службы Департамента чрезвычайных ситуаций, скорая медицинская помощь, коммунальные службы.

Напомним, сегодня на заседании правительства премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил руководителям не задерживать подчиненных допоздна в морозные дни. "Обращаюсь к руководителям государственных органов и организаций, частных компаний не задерживать своих работников допоздна на рабочих местах. По возможности организовывать централизованный развоз сотрудников", - подчеркнул он.

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