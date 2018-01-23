Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
23 января 2018
  • 15
  • :
  • 46
Все области
-15º Туман
днем -5º    ночью -12º
17:00
.
Aнонс

В связи с морозами акимат Астаны призвал работодателей сократить рабочий день23.01.2018
  • Фото: Казинформ
Государство  11:40

Астана. 23 января. Kazakhstan Today - Акимат столицы порекомендовал объявить сокращенный рабочий день из-за морозов, передает Kazakhstan Today.

"В связи с ухудшением погодных условий, во избежание несчастных случаев акимат Астаны рекомендует в эти дни руководителям государственных органов, образовательных учреждений, объектов предпринимательства (рынки, ТРЦ), строительства объявить сокращенный рабочий день", - сообщили в пресс-службе акимата Астаны.

В ведомстве отметили, что исключение составляют организации жизнеобеспечения города: пожарная служба, полиция, службы Департамента чрезвычайных ситуаций, скорая медицинская помощь, коммунальные службы.

Напомним, сегодня на заседании правительства премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил руководителям не задерживать подчиненных допоздна в морозные дни. "Обращаюсь к руководителям государственных органов и организаций, частных компаний не задерживать своих работников допоздна на рабочих местах. По возможности организовывать централизованный развоз сотрудников", - подчеркнул он.
Просмотров: 2907
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   государство
23.01.2018   13:12
Фото: AstroMeridian.Ru
С казахстанских авиакомпаний сняты все ограничения на полеты в Европу
23.01.2018   11:40
Фото: Казинформ
В связи с морозами акимат Астаны призвал работодателей сократить рабочий день
23.01.2018   11:16
В трех районах Алматы началось принудительное изъятие участков для госнужд
23.01.2018   10:51
Сагинтаев поручил руководителям не задерживать подчиненных допоздна в морозные дни
22.01.2018   16:18
Президент Казахстана провел совещание по итогам официального визита в США
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today