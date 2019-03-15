Весенними паводками может подтопить более 500 населенных пунктов - Ильин

Астана. 14 марта. Kazakhstan Today - Нынешней весной возможно подтопление в 505 населенных пунктах Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, сообщил на брифинге в Службе центральных коммуникаций РК заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин, передает Kazakhstan Today.

Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК проверил к паводкам готовность 999 населенных пунктов.

По результатам анализа проведения инженерно-защитных мероприятий в населенных пунктах и прогноза гидрометеорологической обстановки, рассчитан уровень риска подтоплений населенных пунктов - высокий, средний и незначительный - в 2019 году для паводкоопасных областей", - сообщил Юрий Ильин.

По его информации, к высокому уровню отнесены 200 населенных пунктов. К незначительному - Атырауская и Мангистауская области.

Подтопление возможно в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Практически нет риска подтопления города Астаны и Актюбинской области", - сказал он.

Ильин подчеркнул, что регионы, определенные в зоны риска весеннего подтопления, находятся на особом контроле.

Прежде всего, это регион Западно-Казахстанской области, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областей по населенным пунктам, которые расположены на пойме реки Нура, территория Акмолинской области - это наш многострадальный Атбасар", - сказал он.

Ильин напомнил, что в Атбасаре за счет республиканского реализуется программа по переселению и высвобождению водоохраной зоны.

Уже было снесено более 400 домов, люди переселились в благоустроенные квартиры. По программе было построено 11 многоэтажных домов. Программа будет продолжена в течение этого и следующего года. Я думаю, за следующий год мы окончательно за счет республиканского бюджета и работы акимата снимем полностью вопрос с Атбасаром", - сказал он.

Ильин не исключил возможные компенсации, отметив, что в чрезвычайных резервах и резервах на неотложные затраты предусмотрено 19,4 млрд тенге.

"Из этой суммы 11,2 млрд - это чрезвычайный резерв и 8,2 млрд - это резерв на неотложные затраты. Говорить о том, сколько будет сейчас из этих средств выделено населению, пока преждевременно. Потому что существует методика, определяющая оценку материального ущерба. То есть в каждом конкретном случае создается комиссия, приглашается независимая экспертная организация, имеющая соответствующую лицензию. Она производит оценку всему имуществу, которое пострадало в результате чрезвычайных ситуаций, будь то недвижимость или личное имущество. Именно для этих целей предусматривается резерв в республиканском бюджете, в зависимости от обстановки, чтобы потом можно было компенсировать население", - разъяснил Юрий Ильин.

Он уточнил, что большая часть населения, которая страдает в результате паводков - это население, проживающее в водоохранных зонах.

Реализация процесса по выселению, точнее отселению, продолжается, но требует значительных финансовых средств. Например, по Атбасару - это предоставление жилья, что требует определённых затрат. Механизм, в принципе, отработан", - сообщил Ильин.

По его информации, нынешней весной подтопление возможно в 505 населенных пунктах Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.

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