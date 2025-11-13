Закон о запрете пропаганды ЛГБТ приняли в мажилисе

Также состоялся обмен рядом межправительственных и межведомственных документов

Москва. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам переговоров президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин подписали декларацию о переходе межгосударственных отношений Республики Казахстан и Российской Федерации до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, сообщает пресс-служба Акорды.





Также в присутствии глав государств состоялся обмен следующими подписанными межправительственными и межведомственными документами:





1. Комплексная программа экономического сотрудничества между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации на 2026-2030 годы;





2. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об организации сотрудничества в области транзитных перевозок железнодорожным транспортом и перевалки российских и казахстанских грузов, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны;





3. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о взаимодействии в области обеспечения транспортной безопасности;





4. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о создании Казахстанско-Российской межгосударственной комиссии для проведения летных испытаний космического ракетного комплекса "Союз-5" и космического ракетного комплекса "Байтерек";





5. Соглашение в форме обмена нотами между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об учреждении Генерального консульства Российской Федерации в городе Актау;





6. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;





7. Меморандум между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством экономического развития Российской Федерации о взаимопонимании по вопросу взаимодействия в развитии особых экономических зон;





8. Меморандум о намерениях между Министерством просвещения Республики Казахстан и Министерством просвещения Российской Федерации по созданию казахстанско-российских общеобразовательных организаций в Республике Казахстан и российско-казахстанских общеобразовательных организаций в Российской Федерации;





9. Совместный план мероприятий между Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации по подготовке к ввозу в Республику Казахстан амурских тигров из Российской Федерации и первичной адаптации завезенных животных;





10. Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по атомной энергии и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Российская Федерация) о сотрудничестве в области урегулирования ядерной и радиационной безопасности при использовании атомной энергии в мирных целях;





11. План мероприятий между Министерством транспорта Республики Казахстан и Министерством транспорта Российской Федерации по развитию автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-российской государственной границе;





12. Соглашение между АО "НК "КТЖ" и ОАО "РЖД" о развитии межгосударственных стыковых пунктов;





13. Меморандум о сотрудничестве между АО "Казпочта" и АО "Почта России".