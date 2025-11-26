24.11.2025, 19:54 24316

Животные возвращаются в резерват "Акжайык" после пожара  

На выгоревших территориях активно проходит процесс естественного восстановления
Животные возвращаются в резерват "Акжайык" после пожара
Фото: Depositphotos
Атырау. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ГПР "Акжайык" на выгоревших территориях активно проходит процесс естественного восстановления. Одним из явных признаков этого процесса является возвращение кабанов, сообщает пресс-службу Комитета лесного хозяйства и животного мира.

Кабаны возвращаются только в те места, где есть корм, вода и восстановленный растительный покров. Они разрыхляют почву, способствуют росту растений и ускоряют разложение органических остатков. Присутствие кабанов - наглядный признак того, что экосистема постепенно восстанавливается!" - говорится в сообщении ведомства.



Напомним, в июне 2025 года пожар в резервате "Акжайык" Атырауской области удалось полностью потушить более чем через 10 дней. Огонь охватил площадь в 1510 гектаров.
 
25.11.2025, 15:54 7806

В Алматинском зоопарке отпраздновали день рождения белой медведицы Пурги

В Алматинском зоопарке отпраздновали день рождения белой медведицы Пурги
Фото: Depositphotos
В Алматинском зоопарке отметили восьмилетие белой медведицы Пурги - одной из самых узнаваемых жительниц Арктической зоны.

По информации зоопарка, опекуны поздравили медведицу и подарили ей новые игрушки, окружив вниманием и заботой. Сотрудники подготовили для Пурги праздничный торт, специально созданный для хищников.


Пурга считается одной из самых любимых и наблюдаемых обитательниц зоопарка. Ее называют гордостью арктической экспозиции.

В зоопарке отметили, что благодарны всем, кто проявляет участие и поддерживает медведицу.

Пусть Пурга растет здоровой, активной и счастливой", - говорится в сообщении.

 
22.10.2025, 09:45 124361

Световое шоу дронов в Китае занесли в Книгу рекордов Гиннесса

Световое шоу дронов в Китае занесли в Книгу рекордов Гиннесса
Фото: Кадр из видео
Масштабное шоу дронов осветило небо над Люяном в китайской провинции Хунань и поразило зрителей идеальной синхронизацией и точностью полета. Представление прошло 17 октября и принесло городу сразу два мировых рекорда Гиннесса, сообщает Ruptly.


Первый установлен за одновременный запуск 15 947 квадрокоптеров, управляемых из одного центра. Второй - за перформанс с участием 7496 аппаратов, оснащенных пиротехникой, что вдвое превысило предыдущий мировой показатель.

На кадрах дроны выстраиваются в огромные световые фигуры: земной шар, распускающиеся цветы и древо жизни, крона которого распадается в небе каскадом золотых фейерверков и напоминает водопад из расплавленного металла.

Представление покорило миллионы зрителей как на площадке, так и в интернете, укрепило за Люяном статус "пиротехнической столицы Китая", а также наглядно продемонстрировало технологические амбиции города.
 
19.10.2025, 21:00 134291

Масштабное извержение вулкана на Гавайях сняли на видео

Масштабное извержение вулкана на Гавайях сняли на видео
Фото: Кадр из видео
Очередное извержение действующего вулкана Килауэа на Гавайях началось в пятницу.


На кадрах раскаленная лава фонтанирует из жерла огненной горы. По сообщению Геологической службы США, Килауэа выбросил магму почти на 500 метров в высоту, что стало рекордом с момента возобновления активности вулкана 23 декабря 2024 года. Это уже 35-е извержение с того момента.

Килауэа расположен на Большом острове Гавайского архипелага и считается одним из самых активных вулканов в мире.
 
16.10.2025, 20:18 160056

Международный конкурс детской авторской песни "Наше поколение" завершился в Москве

Международный конкурс детской авторской песни "Наше поколение" завершился в Москве
Фото: Кадр из видео
Исполнители из 16 стран приняли участие в финале Международного телевизионного конкурса детской авторской песни "Наше поколение" в Москве, сообщает Ruptly.

На кадрах артисты выступают на площадке "Live Арена", а зрители поддерживают юных звезд танцами и бурными аплодисментами из зала.


Это не просто соревнование, это способ объединить все эти страны. Это символ единения. Все эти дети, представляющие свои государства, собираются вместе, чтобы весело провести время. И кто бы ни победил, поздравляю его", - поделился участник из США Кинг Мур.


Кроме того, артист раскрыл смысл песни, которую исполнил.

Brand New - про то, чтобы оставаться искренним и верным себе, игнорируя скептиков и негативные отзывы о своих способностях. Я хочу, чтобы все знали: вы можете стать кем угодно, если поставите перед собой цель и будете усердно работать", - уточнил мальчик.


По итогам голосования первое место в конкурсе досталось трио с Мадагаскара с песней "Продолжай учиться". Одна из победительниц, Бренда Мамонджису, рассказала, что для команды важна возможность культурного обмена с другими странами.

Второе место завоевал музыкант из России Всеволод Герасимов в составе группы "Адель Star и Нейросеть group", а третье - представительница Кении Ниабие Сьекей, выступившая с авторской песней "Верь в себя".

Конкурс объединил артистов из России, Китая, Бразилии, ЮАР, Уганды, Кении, Монголии, Египта, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Узбекистана, Эфиопии, с Мадагаскара и впервые из США. Для детей подготовили яркую и интересную программу: знакомство с достопримечательностями Москвы и участие в мастер-классах.
 
09.10.2025, 09:55 192411

Дженнифер Лопес вспомнила алматинского кузнечика

Дженнифер Лопес вспомнила алматинского кузнечика
Фото: instagram/jlo
Видео с концерта в Алматы, где на певицу во время выступления заполз огромный кузнечик, вновь показали на американском телешоу.

Джей Ло рассказала, что сначала не поняла, что происходит, а потом увидела насекомое при свете: "Он был размером с вертолет!"

 
26.09.2025, 21:48 238221

Кинологический центр Нацгвардии впервые пополнился дюжиной голландских овчарок

Кинологический центр Нацгвардии впервые пополнился дюжиной голландских овчарок
Фото: Depositphotos
Уникальное событие произошло в Кинологическом центре в/ч 6654 (г. Алатау) Национальной гвардии МВД РК — здесь впервые родились щенки голландской овчарки.

На свет появились 10 малышей от собаки, приобретённой в прошлом году. В будущем они займут службу в рядах Нацгвардии: будут искать наркотики и взрывчатку, патрулировать улицы и охранять важные объекты.

Голландские овчарки отличаются выносливостью, интеллектом и преданностью — именно эти качества делают их незаменимыми помощниками в охране правопорядка.


Кинологический центр в/ч 6654 — единственный в системе Нацгвардии. Здесь не только разводят служебных собак, но и готовят будущих кинологов. Уже с полугодовалого возраста щенков распределяют по направлениям — «нюхачи», патрульные или помощники в задержании нарушителей.

Только за 9 месяцев 2025 года служебные собаки Нацгвардии помогли задержать более 60 правонарушителей, обнаружили свыше 200 кг наркотиков, нашли оружие и помогли установить местонахождение 17 без вести пропавших людей.

Четвероногие защитники достойно представляют Казахстан и на международных соревнованиях, занимая призовые места и доказывая высокий уровень подготовки.

Внутри войск правопорядка регулярно проходят соревнования кинологов, где лучшие специалисты делятся опытом и повышают престиж службы.

Сегодня кинологический центр — это стратегическая база, где растят и обучают настоящих защитников страны.
 
23.09.2025, 14:12 245836

В Казахстане запускают "Поезд Поттера"

В Казахстане запускают "Поезд Поттера"
Фото: railways.kz
АО "Пассажирские перевозки" представило новый культурно-развлекательный проект для детей и родителей. Теперь маленькие и взрослые пассажиры смогут отправиться в сказочное путешествие прямо в электропоезде.

 
19.09.2025, 20:02 258401

Шатающиеся люстры и дрожащую мебель в квартире сняли во время очередного землетрясения на Камчатке

Шатающиеся люстры и дрожащую мебель в квартире сняли во время очередного землетрясения на Камчатке
Фото: Кадр из видео
 
