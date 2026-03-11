Фото: aa.com.tr

Позже президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана. В ответ Тегеран нанес ракетные удары по территории Израиля и по американским базам в ряде стран Ближнего Востока.





Тем временем в иранском городе Минаб в результате атаки на школу для девочек погибли десятки детей. По последним данным, число погибших достигло 170.









Также зафиксированы удары по нефтегазовой инфраструктуре Катара и Саудовской Аравии.





Иранские СМИ утверждают, что атаку на НПЗ Saudi Aramco совершил Израиль.





Кроме того, в Кувейте по ошибке были сбиты три американских истребителя.