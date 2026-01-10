Аэропорт в Зайсанском районе позволит совершать рейсы в Канас и Урумчи

Фото: Акимат ВКО

Усть-Каменогорск. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов с рабочей поездкой посетил Зайсанский район, где ознакомился с реализацией ключевых инфраструктурных и социальных проектов, а также встретился с депутатами районного маслихата. В ходе поездки состоялся предметный разговор о будущем территории с акцентом на реальные точки роста и качество жизни людей, сообщили в пресс-службе акимата Восточно-Казахстанской области.





Первым объектом стал строящийся аэропорт в селе Сатпай - проект, реализуемый по поручению главы государства. Проектирование и строительство ведет "Казаэронавигация", генподрядчиком выступает ТОО "Элхон". В селе возводится взлетно-посадочная полоса длиной 2200 метров, аэровокзал площадью около 4 тысяч квадратных метров, рулежные дорожки и перрон на четыре воздушных судна, командно-диспетчерский пункт службы безопасности и метеообеспечения, а также современное радионавигационное оборудование. После ввода аэропорта в эксплуатацию планируется запуск международных рейсов в Урумчи, Алтайский округ и к озеру Канас в Китае, а также регулярных внутренних маршрутов в Астану, Алматы и Усть-Каменогорск. Аэропорт сможет принимать разные типы самолетов, включая Bombardier Q400 и ATR-72. Этот объект рассматривается как часть масштабной программы по строительству новых аэропортов в курортных зонах региона наряду с Катон-Карагаем и Кендерликом.





В ходе встречи с депутатами районного маслихата аким области обсудил стратегические перспективы Зайсанского района. Завершение строительства республиканской трассы Калбатау - Майкапчагай и реконструкция таможенного перехода открывают возможности для превращения территории в полноценный транзитный хаб. При этом район обладает серьезным потенциалом в сельском хозяйстве, промышленности и туризме, которые могут дать новые рабочие места и устойчивый рост экономики.





В селе Айнабулак глава региона посетил новый спортивный модуль - современный и функциональный объект для массовых занятий спортом. Одноэтажное здание включает большой зал ангарного типа и административно-бытовой блок. Пространство зала трансформируется под игровые виды спорта и занятия борьбой, пропускная способность - до 28 человек в смену. В день здесь смогут заниматься 84 человека. Для села это не просто спортзал, а точка притяжения для детей и молодежи, место, где формируется привычка к активному образу жизни.





Еще одной важной остановкой стало село Жарсу, где ведется строительство спортивного корпуса при школе. Новый объект расширит возможности для уроков физкультуры и секций, позволит проводить соревнования и вовлекать детей в массовый спорт круглый год. Для сельских школьников это особенно важно: спорт здесь становится не дополнительной опцией, а частью повседневной жизни и здорового будущего.





Рабочая поездка в Зайсанский район показала, что развитие территории идет сразу по нескольким направлениям - от крупной инфраструктуры до конкретных "человеческих" проектов. Именно такое сочетание, по словам акима области, и дает устойчивый результат: когда большие планы напрямую отражаются на жизни конкретных сел и семей.