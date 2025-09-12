В Восточном Казахстане запустят сразу несколько проектов в сфере недропользования

Фото: Акимат ВКО

Рассказать друзьям

Усть-Каменогорск. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Восточный Казахстан готовится к запуску сразу нескольких масштабных проектов в сфере недропользования, сообщили в акимате региона.





Речь идет не просто о добыче, но и о глубокой переработке сырья внутри региона", - подчеркнули в ведомстве.





В частности, в поселке Тугыл планируется строительство горно-обогатительного комбината по переработке меди. Главное отличие проекта - ставка не на экспорт руды, а на создание продукта с высокой добавленной стоимостью.





Не менее перспективное направление - литий. В регионе уже разведано шесть месторождений этого стратегического металла, необходимого для производства аккумуляторов и электротранспорта. Сейчас ведется исследование состава и форм лития в ВКО, чтобы определить оптимальные технологии добычи и переработки.





Отмечается, что интерес к проектам проявляют крупные зарубежные партнеры: немецкие и китайские компании готовы вложиться в развитие новых производств.