11.09.2025, 14:42 4991
В Восточном Казахстане запустят сразу несколько проектов в сфере недропользования
Фото: Акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Восточный Казахстан готовится к запуску сразу нескольких масштабных проектов в сфере недропользования, сообщили в акимате региона.
Речь идет не просто о добыче, но и о глубокой переработке сырья внутри региона", - подчеркнули в ведомстве.
В частности, в поселке Тугыл планируется строительство горно-обогатительного комбината по переработке меди. Главное отличие проекта - ставка не на экспорт руды, а на создание продукта с высокой добавленной стоимостью.
Не менее перспективное направление - литий. В регионе уже разведано шесть месторождений этого стратегического металла, необходимого для производства аккумуляторов и электротранспорта. Сейчас ведется исследование состава и форм лития в ВКО, чтобы определить оптимальные технологии добычи и переработки.
Отмечается, что интерес к проектам проявляют крупные зарубежные партнеры: немецкие и китайские компании готовы вложиться в развитие новых производств.
новости по теме
10.09.2025, 16:05 8091
Власти ВКО взяли курс на реализацию поставленных президентом задач
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Усть-Каменогорске прошло собрание представителей общественности Восточно-Казахстанской области, посвященное обсуждению послания президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и пути их решения через масштабные цифровые преобразования", сообщает пресс-служба акимата региона.
Аким области Нурымбет Сактаганов подчеркнул, что послание главы государства - это не просто программный документ, а стратегический ориентир и идеологическая основа государственной политики в новых исторических условиях.
Президент ясно дал понять: в центре государственной политики должен стоять человек, его права и благополучие. Казахстан должен формироваться как устойчивое, конкурентоспособное, справедливое и высокотехнологичное государство. Особое внимание уделено регионам, ведь реформы реализуются не только в столице, но и на местах. Восточно-Казахстанская область обладает мощным промышленным, аграрным, туристическим и интеллектуальным потенциалом, и мы должны быть в числе лидеров по реализации президентских инициатив", - сказал аким.
В своем выступлении он обозначил семь ключевых задач, которые предстоит реализовать:
- привлечение значительных инвестиций с акцентом на развитие специальных экономических зон;
- развитие перерабатывающей промышленности и выпуск конкурентоспособной продукции для внутреннего и внешнего рынков;
- вывод сельского хозяйства на новый уровень, развитие агрохабов и логистических центров, установление стратегического партнёрства с иностранными инвесторами;
- развитие транспортно-логистической системы и туристической инфраструктуры;
- модернизация жилищно-коммунального хозяйства и водной инфраструктуры;
- стимулирование цифрового развития, где предприниматели должны стать драйверами трансформации;
- развитие человеческого капитала, в том числе в рамках национального проекта "Келешек мектептерi" и подготовки специалистов в области искусственного интеллекта и цифровых технологий.
Особое внимание аким уделил вопросам цифровизации.
Президент подчеркнул, что в эпоху искусственного интеллекта Казахстану важно не просто идти в ногу со временем, а становиться активным участником глобальных технологических процессов. Для этого необходимо ускорить цифровую трансформацию во всех сферах - от промышленности и сельского хозяйства до медицины, образования и государственного управления. Восточно-Казахстанская область готова стать площадкой для внедрения таких решений", - отметил Нурымбет Сактаганов.
По итогам обсуждения были даны конкретные поручения: разработать региональную дорожную карту развития ИИ до 2027 года, создать региональное IT-сообщество, продолжить работу по диверсификации экономики и поддержке предпринимательства, а также усилить меры по модернизации водохозяйственной инфраструктуры.
Аким подчеркнул, что в регионе уже предпринимаются шаги по развитию человеческого капитала: открываются новые школы и колледжи, модернизируются медицинские учреждения, развивается культура и спорт. Отдельное внимание уделяется вопросам патриотизма и правопорядка.
Во встрече приняли участие руководители областных управлений, депутаты, представители филиалов политических партий, члены областного общественного совета, представители гражданского сектора, а также акимы городов и районов, подключившиеся в онлайн-режиме.
01.09.2025, 12:58 15151
В Риддере открылась современная школа на 600 мест
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Риддер. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Риддере состоялось торжественное открытие новой школы № 12, рассчитанной на 600 мест. Образовательное учреждение построено в рамках национального проекта "Келешек мектептерi" и стало одним из наиболее значимых социальных объектов города, сообщили в областном акимате.
Торжественную линейку посетил аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов в ходе рабочей поездки в Риддер.
Создание таких школ - это инвестиции в будущее. Для нас важно, чтобы дети учились в комфортных и безопасных условиях, а педагоги имели все возможности для качественной работы. Это фундамент развития города и региона", - отметил аким.
Новая школа, которую построила компания AN Groups, полностью соответствует современным стандартам образования. Здесь оборудованы просторные и светлые классы, специализированные предметные кабинеты, актовый и спортивный залы, а также установлена вся необходимая техника для цифрового обучения.
У нас никогда не было такого количества оборудования, это, действительно, "школа будущего", - поделилась завхоз учебного учреждения.
Родители и педагоги признаются, что долго ждали этого события. Теперь сотни детей смогут получать знания в комфортных условиях, а школа станет центром не только учебной, но и культурной жизни.
В такой классной школе даже стыдно не сделать уроки или плохо учиться", - говорят ученики.
В пресс-службе отметили, что в этом году за парты в новой школе впервые сели более 30 детей.
Открытие нового образовательного учреждения в Риддере - это шаг к повышению качества образования и к созданию равных возможностей для подрастающего поколения", - подчеркнули в акимате.
16.08.2025, 12:42 25716
Туризм, АПК и рыбное хозяйство - основные точки роста Курчумского района
Фото: Акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточного Казахстана встретился с населением Курчумского района. Ключевыми темами выступления Нурымбета Сактаганова стали развитие экономики, инфраструктуры и решение социальных проблем, сообщает акимат Восточно-Казахстанской области.
Глава региона отметил в целом положительную динамику социально-экономического развития по итогам первого полугодия. При уровне безработицы 4,6% здесь появились 10 тысяч рабочих мест. А среднемесячная зарплата выросла почти на 9%, что составило 407 тысяч тенге.
До 2029 года планируется вложить в развитие Курчумского района 28,3 миллиарда тенге бюджетных средств и свыше 19 миллиардов тенге частных инвестиций. Надо отметить, что потенциал туризма в этой местности большой и его нужно развивать. Что касается местного сельского хозяйства, то рост в этой сфере составляет 4% экономики всей области", - сообщил жителям Нурымбет Сактаганов.
По словам акима ВКО, в Курчумском районе развито преимущественно мясное животноводство. В этой связи уделяется серьезное внимание материально-техническому оснащению ветеринарной службы. На днях был полностью обновлен автопарк областных ветеринаров. Также планируется построить объездную дорогу в селе Курчум - на это выделено из бюджета страны 900 миллионов тенге.
Вопросы водоснабжения, здравоохранения и ряд других социально значимых направлений Нурымбет Сактаганов обсудил как на встрече с населением, так и на личном приеме жителей Курчумского района.
Затем аким осмотрел местную школу после ремонта, котельную Казпочты и ознакомился с деятельностью рыбного хозяйства. Стоит отметить, что Курчумский район - крупнейший поставщик рыбы не только в Казахстане, но и в другие государства. ТОО "Төре Тоғам", который посетил глава Восточного Казахстана, ежегодно выпускает в водоемы разные виды рыб.
Считаю, что рыбное хозяйство этого района - настоящий драйвер экономики нашей страны", - подчеркнул Нурымбет Сактаганов.
По итогам встреч аким ВКО определил задачи и обсудил кооперацию в важных сферах.
31.07.2025, 16:21 36606
В Восточный Казахстан прибыла молодежная делегация стран ШОС
Основной целью их визита стало укрепление межкультурного диалога, развитие молодежного партнерства и продвижение совместных инициатив
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанскую область с официальным визитом прибыла делегация молодых лидеров из стран Шанхайской организации сотрудничества, сообщает пресс-служба акимата региона.
Визит проходит в рамках реализации договоренностей, достигнутых на саммите ШОС в формате "ШОС плюс", состоявшемся 4 июля 2024 года в Астане. Тогда президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев особо отметил важность единства и совместных усилий стран-участниц в условиях глобальных вызовов", - отметили в пресс-службе.
По данным акимата, в состав делегации вошли представители Китайской Народной Республики, Российской Федерации, Кыргызской Республики, Республики Узбекистан и Республики Таджикистан - молодые лидеры, волонтеры и общественные деятели. Основной целью их визита стало укрепление межкультурного диалога, развитие молодежного партнерства и продвижение совместных инициатив.
Программа пребывания включала посещение знаковых объектов культурного наследия региона: левобережного комплекса Усть-Каменогорска, Дома-музея Абая, этнодеревни и традиционной казахской юрты. Особый интерес у гостей вызвала выставка "Золото Великой степи", где были представлены уникальные артефакты скифо-сакской эпохи - ювелирные изделия, элементы вооружения и конской упряжи", - уточнили в ведомстве.
Подчеркивается, что одним из центральных событий стал этнофестиваль в Уланском районе. Делегаты познакомились с казахскими ремеслами, обрядами, кухней и фольклором, получив возможность глубже понять национальные традиции. Также участники совершили речную прогулку по Иртышу, открыв для себя Усть-Каменогорск с новой, живописной стороны.
Также важной частью программы стали как формальные, так и неформальные встречи. В ходе диалоговых площадок обсуждались темы волонтерства, устойчивого развития, экологии и усиления связей между молодежью стран ШОС.
Мероприятия продолжатся в ближайшие дни, включая дискуссионные сессии, культурные события и встречи с общественным активом региона. Восточный Казахстан вновь подтвердил свой статус территории открытого диалога, международного сотрудничества и взаимопонимания.
14.07.2025, 09:03 51441
В Катон-Карагайском районе реализуется пять крупных проектов в сфере туризма
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Катон-Карагайский район имеет большой потенциал для развития туризма. Об этом сообщил аким ВКО Нурымбет Сактаганов в ходе рабочей поездки в район.
Для Катон-Карагайского района ключевым направлением в работе над диверсификацией экономики, с учетом географических условий, является туризм, который является драйвером развития малого и среднего бизнеса и обеспечивает продуктивную и высокодоходную занятость населения", - отметил аким области.
В текущем году в Катон-Карагайском районе реализуется пять проектов в сфере туризма: расширение действующей пантолечебницы "Верх-Катунь" в селе Акшарбак, строительство курортного комплекса Altay Resort в селе Аршаты, туркомплекса Altay Terra Resort в селе Катон-Карагай, ресторана и экоотеля "Музтау" в селе Урыль, расширение базы отдыха Qaton Qaragai Resort&SPA в селе Топкаин.
В июне в Катон-Карагайском районе проведен международный музыкальный фестиваль "Алтай-түркі әлемінің алтын бесігі" с охватом 10 тыс. туристов. Более 80% участников были гостями из других областей Казахстана и стран зарубежья - России, Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Монголии, Туркменистана, Азербайджана.
В прошлом году за счет частных инвестиций в селе Катон-Карагай проведено расширение гостевых домов "Каратай", "Ұлназ", реконструкция здания под гостиницу "Баян", открыт гостевой дом, на перекрестке села Согорное построен кемпинг, расширена действующая пантолечебница "Баян" в селе Белкарагай.
В 2026 году в Катон-Карагайском районе запланирована реализация проекта ТОО "Tor’re Altay Invest" по строительству санаторно-оздоровительного комплекса Wellness Resort на 120 номеров.
Согласно статданным, в районе зарегистрировано 50 объектов для размещения туристов, за прошлый год количество посетителей составило 33,5 тыс. человек.
В настоящее время для создания устойчивого туристического кластера разрабатывается мастер-план по развитию туризма, завершить разработку которого аким области поручил к 1 сентября текущего года. Кроме того, аким поручил до 17 июля внести предложения по строительству санитарно-гигиенических узлов по всем туристическим локациям района, а также сформировать перечень инвестиционных проектов для включения в общенациональный и региональный пулы и активизировать работу по привлечению инвестиций.
Развитие туризма - это инфраструктура, дороги, связь, безопасность, придорожный сервис, питание, качество обслуживания. Мы планомерно занимаемся решением этих вопросов", - резюмировал аким области.
11.07.2025, 14:45 58866
В ВКО обсудили меры по развитию туристической инфраструктуры и повышению качества обслуживания туристов
Фото: Акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области продолжается активная фаза туристического сезона. На совещании под председательством акима области Нурымбета Сактаганова были озвучены меры, направленные на обеспечение безопасности, развитие инфраструктуры и повышение качества обслуживания туристов, сообщили в областном акимате.
Как рассказали в ведомстве, по поручению акима области будет внедрена система QR-навигации для туристов. Коды появятся в аэропорту, на вокзалах, в отелях, транспорте и местах размещения. С их помощью туристы смогут получить доступ к полной информации о локациях, маршрутах, сервисах и достопримечательностях.
Кроме того, ведется точечная работа по обеспечению отдаленных туристических зон доступом к интернету. Рассматриваются возможности установки базовых станций, радиомостов, а также использования спутниковых технологий KazSat и OneWeb.
Если мы говорим о качественном туристическом сервисе, то он начинается с первого шага гостя в нашем регионе - с аэропорта. У человека сразу должна быть доступна информация о том, где можно отдохнуть, перекусить, остановиться или получить помощь. Это должно быть удобно и понятно каждому", - отметил аким области Нурымбет Сактаганов.
09.07.2025, 19:41 63271
Глава ВКО пригласил международных инвесторов на форум Altai Invest - 2025
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках форума инвестиционного потенциала, который проходит сегодня в Усть-Каменогорске, аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов пригласил всех участников принять участие в Международном инвестиционном форуме Altai Invest - 2025, который состоится в сентябре, сообщает пресс-служба ВКО.
Будущий форум станет открытой и эффективной диалоговой площадкой, где будут обсуждаться ключевые проекты, выстраиваться прямые переговоры и заключаться новые соглашения о сотрудничестве. Участие в нем подтвердили представители международных организаций, дипломатических миссий и деловых кругов.
Как отметил глава региона, Восточный Казахстан располагает всем необходимым для долгосрочного и устойчивого сотрудничества. ВКО обладает мощным аграрным, промышленным и природным потенциалом. Особый интерес представляют такие направления, как гидроэнергетика, атомная промышленность, а также высокотехнологичная переработка с высокой добавленной стоимостью.
Аким подчеркнул, что регион делает ставку на развитие глубокой переработки, экспортно ориентированных производств и экологичных технологий. Уже сегодня в ВКО реализуются крупные инфраструктурные и агропромышленные проекты, строятся туристические объекты, налаживается переработка сырья и вторичных ресурсов.
Для системной работы с инвесторами создан региональный инвестиционный штаб, задачей которого станет оперативная поддержка проектов и помощь инвесторам на всех этапах - от подачи заявки до запуска предприятия.
Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве. Восточный Казахстан открыт к партнерству в любых сферах, и в регионе готовы обеспечить каждому инвестору индивидуальный подход и необходимую инфраструктуру", - отметил Нурымбет Сактаганов.
Форум Altai Invest - 2025 состоится в третьей декаде сентября в Усть-Каменогорске.
29.06.2025, 12:28 76046
Аким ВКО провел встречу с населением Тарбагатайского района
Фото: Акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 29 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов в рамках рабочей поездки в Тарбагатайский район провел встречу с населением района, сообщает акимат региона.
Сегодня наша встреча пройдет в формате открытого диалога. Работа исполнительных органов власти продолжается в соответствии с поручениями и социально-экономическими реформами президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. В этой связи сегодня мы подробно остановимся на следующих вопросах: обеспечение роста и диверсификации экономики, развитие инфраструктуры и решение актуальных социальных проблем. Глава государства поручил к 2029 году в два раза увеличить темпы роста экономики. Учитывая значительный удельный вес промышленности в валовом региональном продукте (40%) и влияние внешних факторов, мы продолжаем работу по диверсификации экономики. Для обеспечения ежегодного роста экономики в области создан региональный проектный офис. По всем городам и районам утверждены пятилетние планы точек экономического роста, а также дорожные карты для сельских округов. С каждым акимом района подписаны меморандумы по достижению КПЭ на 2025 год, которые включают конкретные проекты и мероприятия по развитию районов", - сообщил Нурымбет Сактаганов.
По словам акима области, в Тарбагатайском районе наблюдается потенциал развития в агропромышленном комплексе и промышленности. Кроме того, район обладает экономическим и человеческим капиталом. Согласно плану развития Тарбагатайского района до 2029 года, предполагается вложение 20,3 млрд тенге бюджетных средств и 231,2 млрд тенге частных инвестиций.
В текущем году в селе Акжар планируется открытие нового цеха по производству железобетонных изделий (ТОО "ИВЕГА"), в селе Тугыл - коптильного рыбного цеха (ПК "Зайсан балықшылары"), в селе Тәуке - строительство асфальтобетонного завода (ТОО "ИВЕГА"), в селе Байтогас - цеха по переработке рыбы, на берегу озера Зайсан - развитие туристско-рекреационной зоны, в селе Жетиарал - установка дождевальной системы для реализации проекта по выращиванию кормовых и овощных культур (СПК "Кызылбулак").
Среди поручений акима области - обеспечение качественного и своевременного выполнения мероприятий, предусмотренных планом развития района, активизация работы по поиску резервов доходных источников и расширению налоговой базы.
Кроме того, управлению сельского хозяйства и акимату Тарбагатайского района поручено разработать проектно-сметную документацию по реконструкции 20 внутрихозяйственных каналов водохранилища Кандысу с целью повышения эффективности использования земельных и водных ресурсов и увеличения объемов производства продукции растениеводства.
Аким области поручил также активизировать работу по привлечению в район необходимых медицинских кадров, до конца текущего года обеспечить завершение капитального ремонта инфекционного отделения районной больницы и врачебной амбулатории в селе Тугыл, а также совместно с управлением экономики и бюджетного планирования включить расходы на капитальный ремонт поликлиники в селе Акжар в проект бюджета на 2026-2028 годы. Помимо этого, в этом году необходимо завершить строительство ФОК и реконструкцию стадиона в селе Акжар, а также капитальный ремонт клуба в селе Жанатилеу.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
12.09.2025, 09:14Более 1,1 млн туристов посетили Алматы за полгода 12.09.2025, 10:2042161Прямой железнодорожный маршрут Алматы - Москва запустят в октябре 12.09.2025, 09:09409715,6 млрд тенге возвращенных активов направлены на строительство медицинских объектов в области Абай 12.09.2025, 11:4734576Вынесен приговор по делу о хищении средств по программе Damu Bala в области Абай 12.09.2025, 12:1230231В Казахстане планируют возобновить проведение паспортизации рек и озер 08.09.2025, 12:01579946Новые правила медосвидетельствования введут в Казахстане с 16 сентября 09.09.2025, 11:27521191Токаев назначил двух помощников и советника президента 09.09.2025, 10:28516566На канале имени Сатпаева устанавливают восемь новых трансформаторов 09.09.2025, 10:48512501Правительство и Нацбанк планируют снизить уровень инфляции до 5-6% 09.09.2025, 11:38494496Центр обработки данных КГД появится в Казахстане 08.09.2025, 12:01579946Новые правила медосвидетельствования введут в Казахстане с 16 сентября 09.09.2025, 11:27521191Токаев назначил двух помощников и советника президента 09.09.2025, 10:28516566На канале имени Сатпаева устанавливают восемь новых трансформаторов 09.09.2025, 10:48512501Правительство и Нацбанк планируют снизить уровень инфляции до 5-6% 09.09.2025, 11:38494496Центр обработки данных КГД появится в Казахстане
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?