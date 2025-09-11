Власти ВКО взяли курс на реализацию поставленных президентом задач   

Аким ВКО обозначил семь ключевых задач, которые предстоит реализовать

Усть-Каменогорск. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Усть-Каменогорске прошло собрание представителей общественности Восточно-Казахстанской области, посвященное обсуждению послания президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и пути их решения через масштабные цифровые преобразования", сообщает пресс-служба акимата региона.





Аким области Нурымбет Сактаганов подчеркнул, что послание главы государства - это не просто программный документ, а стратегический ориентир и идеологическая основа государственной политики в новых исторических условиях.





Президент ясно дал понять: в центре государственной политики должен стоять человек, его права и благополучие. Казахстан должен формироваться как устойчивое, конкурентоспособное, справедливое и высокотехнологичное государство. Особое внимание уделено регионам, ведь реформы реализуются не только в столице, но и на местах. Восточно-Казахстанская область обладает мощным промышленным, аграрным, туристическим и интеллектуальным потенциалом, и мы должны быть в числе лидеров по реализации президентских инициатив", - сказал аким.





В своем выступлении он обозначил семь ключевых задач, которые предстоит реализовать:





привлечение значительных инвестиций с акцентом на развитие специальных экономических зон;

развитие перерабатывающей промышленности и выпуск конкурентоспособной продукции для внутреннего и внешнего рынков;

вывод сельского хозяйства на новый уровень, развитие агрохабов и логистических центров, установление стратегического партнёрства с иностранными инвесторами;

развитие транспортно-логистической системы и туристической инфраструктуры;

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и водной инфраструктуры;

стимулирование цифрового развития, где предприниматели должны стать драйверами трансформации;

развитие человеческого капитала, в том числе в рамках национального проекта "Келешек мектептерi" и подготовки специалистов в области искусственного интеллекта и цифровых технологий.





Особое внимание аким уделил вопросам цифровизации.





Президент подчеркнул, что в эпоху искусственного интеллекта Казахстану важно не просто идти в ногу со временем, а становиться активным участником глобальных технологических процессов. Для этого необходимо ускорить цифровую трансформацию во всех сферах - от промышленности и сельского хозяйства до медицины, образования и государственного управления. Восточно-Казахстанская область готова стать площадкой для внедрения таких решений", - отметил Нурымбет Сактаганов.





По итогам обсуждения были даны конкретные поручения: разработать региональную дорожную карту развития ИИ до 2027 года, создать региональное IT-сообщество, продолжить работу по диверсификации экономики и поддержке предпринимательства, а также усилить меры по модернизации водохозяйственной инфраструктуры.





Аким подчеркнул, что в регионе уже предпринимаются шаги по развитию человеческого капитала: открываются новые школы и колледжи, модернизируются медицинские учреждения, развивается культура и спорт. Отдельное внимание уделяется вопросам патриотизма и правопорядка.





Во встрече приняли участие руководители областных управлений, депутаты, представители филиалов политических партий, члены областного общественного совета, представители гражданского сектора, а также акимы городов и районов, подключившиеся в онлайн-режиме.