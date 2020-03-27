Почти половина человечества оказалась изолирована из-за коронавируса

Алматы. 26 марта. Kazakhstan Today - По меньшей мере три миллиарда человек в 41 государстве мира оказались в той или иной степени изоляции из-за коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Более чем 1,5 миллиарда из них находятся в жестком карантине: так, например, в Италии и некоторых других частях западной Европы выход из дома наказывается штрафом. В Китае, отмечают авторы, за последнюю неделю ослабли ограничительные меры - вспышка болезни там идет на спад, цитирует Sky News Lenta.ru

Сообщается, что как минимум 35 стран закрыли школы до конца марта. Япония, вопреки рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), собирается снять этот запрет в апреле. В большинстве стран приняты определенные меры против массовых мероприятий.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией , к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 487 тысяч, скончалось более 22 тыс.

На сегодняшний день в стране подтверждены 109 случаев регистрации коронавирусной инфекции , из них в Нур-Султане - 61 случай, в Алматы - 40, Караганде - два случая, Шымкенте - два случая, по одному в Алматинской, Актюбинской, Жамбылской и Северо-Казахстанской областях. Два человека в Нур-Султане и Алматы выздоровели.

Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств

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