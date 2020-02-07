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В Стамбуле самолет совершил жесткую посадку, есть погибшие

06.02.2020, 09:49 7372
В Стамбуле самолет совершил жесткую посадку, есть погибшие
Стамбул. 6 февраля. Kazakhstan Today - В среду самолет авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс Измир - Стамбул, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабихи Гёкчен в Стамбуле и развалился на три части, передает Kazakhstan Today.
 
Три человека погибли при жесткой посадке самолета авиакомпании Pegasus в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен, 179 получили ранения, сообщает РИА "Новости". 
 
Аэропорт закрыт, турецкая Генпрокуратура начала расследование инцидента. 
 
Как заявил губернатор Стамбула Али Ерликайя, всего на борту находились 183 человека: 177 пассажиров, в том числе двое детей, и шесть членов экипажа. По предварительной информации, причиной трагедии стала непогода.
 

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