В Стамбуле самолет совершил жесткую посадку, есть погибшие

Стамбул. 6 февраля. Kazakhstan Today - В среду самолет авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс Измир - Стамбул, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабихи Гёкчен в Стамбуле и развалился на три части, передает Kazakhstan Today.

Три человека погибли при жесткой посадке самолета авиакомпании Pegasus в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен, 179 получили ранения, сообщает РИА "Новости".

Аэропорт закрыт, турецкая Генпрокуратура начала расследование инцидента.

Как заявил губернатор Стамбула Али Ерликайя, всего на борту находились 183 человека: 177 пассажиров, в том числе двое детей, и шесть членов экипажа. По предварительной информации, причиной трагедии стала непогода.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства