В Стамбуле самолет совершил жесткую посадку, есть погибшие

Три человека погибли при жесткой посадке самолета авиакомпании Pegasus в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен, 179 получили ранения, сообщает РИА "Новости".
Аэропорт закрыт, турецкая Генпрокуратура начала расследование инцидента.
Как заявил губернатор Стамбула Али Ерликайя, всего на борту находились 183 человека: 177 пассажиров, в том числе двое детей, и шесть членов экипажа. По предварительной информации, причиной трагедии стала непогода.
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