Председатель КНР провел телефонный разговор с президентом РФ

ПЕКИН. 25 ФЕВРАЛЯ - Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, передает KAZAKHSTAN TODAY
Китай призвал уйти от менталитета холодной войны в украинском вопросе, а также сформировать устойчивый и эффективный механизм обеспечения европейской безопасности, сообщает ТАСС.
Необходимо отказаться от менталитета холодной войны, принимать во внимание и уважать законные озабоченности стран в сфере безопасности, посредством переговоров сформировать сбалансированный, эффективный и устойчивый механизм [обеспечения] европейской безопасности", - сказал председатель КНР.
Правительство Китая выступает за урегулирование разногласий между Россией и Украиной путем переговоров.
Китайская сторона поддерживает урегулирование между Россией и Украиной путем переговоров", - сказал Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин и Путин обменялись мнениями по ситуации на Украине.
Путин проинформировал Си Цзиньпина об истории украинского вопроса и военной спецоперации на востоке Украины.
Напомним, российские военные в рамках спецоперации в Донбассе вывели из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины.
Подразделения ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС.