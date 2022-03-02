Россия нанесет удары по центру информационно-психологических операций ВС Украины

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ГОМЕЛЬ. 28 ФЕВРАЛЯ - Переговоры России и Украины по урегулированию ситуации завершились в Гомельской области Беларуси, передает KAZAKHSTAN TODAY.





По итогам переговоров, длившихся почти пять часов, стороны договорились провести новый раунд, сообщает РИА Новости





Как сообщил на брифинге член российской делегации, советник президента России Владимир Мединский, участники подробно прошли всю повестку. По его словам, найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. Он добавил, что новая встреча состоится в ближайшие дни и пройдет на польско-белорусской границе.









Еще один представитель России на переговорах, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что "разговор получился", а что будет дальше — покажут ближайшие дни.









В свою очередь член украинской делегации Михаил Подоляк сообщил, что основной целью переговоров сегодня было обсуждение прекращения огня на территории Украины.









Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения", - подчеркнул советник украинского президента.





Сейчас делегации вернутся в свои столицы для консультаций. Подоляк добавил, что во втором раунде переговоров, если он состоится, сегодняшние темы получат развитие.





Напомним, Россию на переговорах представляли: Владимир Мединский, Леонид Слуцкий, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.





В состав украинской делегации вошли: министр обороны Украины Алексей Резников, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, депутат Рустем Умеров, первый заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Андрей Костин.



























