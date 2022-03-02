МОСКВА. 1 МАРТА - Россия нанесет удары по центру информационно-психологических операций ВС Украины и технологическим объектам СБУ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В целях пресечения информационных атак против России по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве будут нанесены удары высокоточным оружием, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома" ,- сообщили в военном ведомстве.
С началом проведения специальной военной операции многократно выросло количество информационных атак на различные госучреждения РФ.
Непрерывно осуществляются звонки гражданам России с угрозами физического устранения, а также о минировании школ, детских садов, вокзалов, других объектов социальной инфраструктуры. Информационные атаки на Россию проводятся 72-м главным центром информационно-психологических операций Вооруженных сил Украины совместно с подразделениями киберопераций СБУ, используя аппаратно-программные комплексы и объекты связи в Киеве", - рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Ранее Минобороны РФ сообщило о блокировке выхода украинских войск к Азовскому морю.