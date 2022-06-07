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При взрыве на складе в Бангладеш погибли по меньшей мере 40 человек

06.06.2022, 11:20 6446

НЬЮ-ДЕЛИ. 6ИЮНЯ - Не менее 40 человек погибли и более 450 получили ранения в результате пожара на складе морских контейнеров в городе Читтагонге на юго-востоке Бангладеш, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщил сотрудник полиции при государственной больнице медицинского колледжа Чаттаграма, на данный момент в морг поступили 40 тел погибших.

По данным полиции, пожар вспыхнул вечером в субботу, примерно через два часа на месте пожара раздался сильный взрыв, когда огонь, предположительно, добрался до контейнеров с химикатами, после чего пожар распространился на большую площадь. В тушении огня принимают участие не менее 19 пожарных подразделений, сообщает РИА Новости.

Как отмечают медики, большинство пострадавших получили ожоги легкой и средней степени тяжести, но состояние нескольких человек оценивается как критическое.

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Все вузы России исключены из Болонского процесса

07.06.2022, 09:50 1306
Все вузы России исключены из Болонского процесса
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 7 ИЮНЯ - Вузы России больше не принимают участия в Болонском процессе, сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев на расширенном заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Афанасьев отметил, что Болонская группа еще 11 апреля объявила о своем решении прекратить представительство России и Белоруссии во всех связанных структурах.
 

С учетом того, что наши ректоры, руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной операцией, то фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса. Эта декларация не договор, нам не надо разрывать, выходить из кого-то договора. Я бы сказал, что это Болонская система из нас вышла, а не мы из нее", - сказал чиновник.

 
Он добавил, что введение бакалавриата и магистратуры не улучшило уровень подготовки выпускников.
 
По словам Афанасьева, "четырехлетнее обучение в бакалавриате оказалось недостаточным для полноценного формирования знаний, умений, компетенций". В итоге в некоторых университетах ввели пятилетний бакалавриат.
 
Замминистра отметил, что некоторые работодатели так и не признали уровень бакалавриата достаточным для назначения обладателей таких дипломов на ключевые позиции, информирует РИА Новости.
 

За все эти годы перечень программ специалитета не сокращался, а расширялся, отвечая тем потребностям, которые заявляли работодатели отрасли, прежде всего в ряде инженерных направлений", - заключил Афанасьев.


При этом он отметил, что Россия, присоединяясь к Болонскому образовательному процессу, не брала на себя каких-либо международных обязательств. Поэтому выходить из какого-то договора сегодня не требуется.

Россия, говорят, присоединилась к Болонской декларации. На самом деле в 2003 году Россия не взяла на себя никаких международных обязательств. То есть наше согласие с декларацией - это не договор, не надо разрывать какой-то договор, выходить из какого-то договора. Я бы сказал, Болонская система из нас вышла, а не мы из нее", - цитирует Афанасьева ТАСС.

 
Глава Минобрнауки Валерий Фальков 24 мая заявил, что к Болонской системе образования стоит отнестись как "к пережитому этапу". Он подчеркнул, что в ближайшие несколько лет Россия перейдет к национальной системе высшего образования.
 
Болонская система предусматривает двухуровневую систему образования: бакалавриат и магистратура. Российская система, помимо этих двух уровней, предполагает подготовку специалистов с нормативным сроком обучения в пять-шесть лет. Россия присоединилась к этому процессу 19 сентября 2003 года.
 
Намерение России выйти из Болонского процесса и отдать приоритет созданию собственной системы образования прокомментировал профессор Академии военных наук РФ, доцент военных наук, кандидат исторических наук, профессор Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави, военный писатель, член Союза журналистов РК Хосай Абраимов.
 

Люди поняли, осознали, что не тем путем пошли, и хотя уже много нарубили дров, они решили назад перейти. Это действительно правильно... наверное, это даст новый импульс, тем более сейчас, когда России объявили санкции. Зачем им нужно подражать западу?" - говорит Абраимов. 

 

В городе Шэньчжэнь прошел Молодежный научно-технический и инновационный форум ШОС

06.06.2022, 12:30 5626
В городе Шэньчжэнь прошел Молодежный научно-технический и инновационный форум ШОС
Фото: sinorusfocus.com
ШЭНЬЧЖЭНЬ. 6 ИЮНЯ - В городе Шэньчжэнь на юге Китая прошел Молодежный научно-технический и инновационный форум Шанхайской организации сотрудничества, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Лидеры государств-членов, государств-наблюдателей и государств-партнеров по диалогу ШОС, а также молодые ученые, молодые предприниматели и представители молодежных организаций провели углубленный обмен мнениями в рамках основной темы "Инновации молодых - технологии будущего", посвященной таким вопросам, как инновационное сотрудничество молодежи, здоровье людей, развитие цифровой экономики, искусственный интеллект, зеленое развитие, сотрудничество в области сокращения бедности и развития сельских районов и т.д. 
 
Был достигнут консенсус в отношении дальнейшего продвижения "шанхайского духа", укрепления контактов, диалога и взаимного обучения, построения более тесного сообщества единой судьбы ШОС и внесения большего вклада в сохранение мира во всем мире и всеобщее процветание.
 
Участники форума признали, что с момента своего создания ШОС всегда "придерживалась "шанхайского духа" и была привержена сохранению мира во всем мире, всемирному развитию и прогрессу человечества, проводила важные теоретические и практические исследования для построения нового типа международных отношений и сообщества единой судьбы человечества, создала новую модель сотрудничества на основе солидарности, кооперации, инклюзивности и взаимного обучения между странами с разными социальными системами и путями развития".
 
В ходе мероприятия было отмечено, что "в мире происходят невиданные за столетие огромные изменения". Пандемия COVID-19 имеет широкомасштабные и далеко идущие последствия, а восстановление мировой экономики "столкнется с серьезными проблемами". Отмечается, что государства - члены ШОС твердо придерживаются принципов солидарности и сотрудничества, общей ответственности за обеспечение безопасности, открытости и интеграции, взаимного обучения, честности и справедливости, "совместно изыскивают пути и средства решения важных глобальных проблем, совместно противостоят вызовам эпохи и содействуют благородным задачам по сохранению мира и развитию человечества".
 
Участники форума выступили за то, "чтобы будущее принадлежало молодежи, и возлагают на молодежь большие надежды. Необходимо сконцентрировать силу и энергию молодежи, поощрять молодое поколение в полной мере проявлять такие качества, как смелость мыслить, смелость рисковать и смелость быть лидером в мире, в соответствии с положением первопроходцев современности действовать как связующее звено, укреплять дружеские отношения и солидарность и передавать дружбу из поколения в поколение. Необходимо в полной мере использовать уникальную роль молодежи в международных обменах и сотрудничестве, активно вносить предложения и должный вклад в улучшение глобального управления и решение проблем развития".
 
Форум считает, что, столкнувшись с трансформациями столетия и эпидемией, необходимо еще больше укреплять научно-техническую открытость и сотрудничество между странами, осваивать передовые технологии и будущие тенденции промышленного развития, обсуждать глобальные правила инноваций и управление инновациями, делиться глобальными инновационными идеями и концепциями развития, а также совместно исследовать решения глобальных проблем в области здравоохранения и зеленого развития с помощью технологических инноваций.
 
Как сказала в своем выступлении зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, председатель Комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Шэнь Юэюэ, "молодежные дружественные обмены и научно-технологические инновации всегда являются приоритетным направлением сотрудничества в рамках ШОС". 
 
Она подчеркнула, что молодежь стран ШОС "должна заботиться о благополучии народов, использовать возможности эпохи, придерживаться открытости и инклюзивности, принимать участие в деле дружбы, а также посвящать себя великому делу развития и подъема своей страны", информирует портал sinorusfocus.com.
 
Шэнь Юэюэ напомнила, что в этом году состоится 20-й съезд Коммунистической партии Китая, на котором будет намечен план дальнейшего развития КНР. Она подчеркнула, что китайская сторона приветствует страны ШОС в налаживании тесных контактов с провинцией Гуандун и городом Шэньчжэнь и "использовании возможностей в строительстве региона "Большого залива" Гуандун - Сянган - Аомэнь в целях активизации сотрудничества и совместного развития".
 
Было предложено расширить сотрудничество между провинцией Гуандун и странами ШОС в сфере молодежных научно-технических инноваций и зеленого низкоуглеродного развития.
 
Участники пришли к признанию, что молодежь разных стран должна использовать форум как возможность для постоянного расширения дружественных обменов в области инновационного сотрудничества, инновационного обучения, подготовки специалистов, развития сельского хозяйства, сокращения бедности в сельской местности, международного сотрудничества в области здравоохранения, строительства информационной инфраструктуры и устойчивого развития, а также и вносить свой вклад в "Шанхайские силы сотрудничества" для содействия развитию и процветанию стран региона.
 
Форум призывал страны к дальнейшему укреплению добрососедства, углублению взаимовыгодного сотрудничества, формированию всесторонней углубленной, многоканальной и разноплановой структуры сотрудничества.
 

В 27 странах число заразившихся оспой обезьян приблизилось к 800 человек

05.06.2022, 20:57 10316
В 27 странах число заразившихся оспой обезьян приблизилось к 800 человек
Фото: Depositphotos
ЦЮРИХ. 5 ИЮНЯ - Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) известно о 780 подтвержденных случаях оспы обезьян среди людей, заражения выявлены в 27 неэндемичных странах, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно заявлению ВОЗ, с 13 мая по 2 июня организация получила сведения о "780 лабораторно подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян из 27 государств-членов в четырех регионах ВОЗ", информирует РИА Новости
 
Отмечается, что, по данным на 2 июня, в неэндемичных странах не зафиксировано смертей, связанных с оспой обезьян, однако продолжают поступать сообщения о летальных исходах из эндемичных стран. 
 
Как подчеркнули в ВОЗ, сейчас риск для общественного здравоохранения на глобальном уровне оценивается как умеренный. 
 
Организация сообщила о разработке руководства для поддержки государств - членов ВОЗ в сфере эпиднадзора, лабораторной диагностики и тестирования, в расследовании случаев оспы обезьян и отслеживании контактов, а также вакцинации и иммунизации.
 

Глава МИД Индии напомнил европейцам, что их проблемы - это не проблемы всего мира

05.06.2022, 19:30 10941
НЬЮ-ДЕЛИ. 5 ИЮНЯ - Министр иностранных дел Индии напомнил европейцам, что они далеко не весь мир, а значит, и их проблемы - это не проблемы всего мира, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Европе пора отказаться от следующей установки: "Мои проблемы - это проблемы всего мира, а проблемы всего мира - это не мои проблемы. Если у тебя беда, то это у тебя беда, а если у меня беда, то это у нас беда", - цитирует RT министра иностранных дел Индии.


 

В России казахстанцы голосуют на референдуме по поправкам в Конституцию РК

05.06.2022, 12:19 12771
В России казахстанцы голосуют на референдуме по поправкам в Конституцию РК
Фото: Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации
МОСКВА. 5 ИЮНЯ - В Москве на избирательном участке № 265 при посольстве Казахстана в России в 07.00 по местному времени началось голосование на референдуме по внесению изменений в Конституцию Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Граждане Казахстана также могут реализовать свое право на четырех участках, созданных при генеральных консульствах РК в Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске", - сообщили в пресс-службе посольства Республики Казахстан в Российской Федерации. 

 
Отмечается, что при посещении избирательного участка при себе необходимо иметь паспорт или удостоверение личности гражданина Республики Казахстан. 
 

Голосование завершится в 20.00 по местному времени", - добавили в пресс-службе.

 

На таджикско-кыргызской границе произошла перестрелка

03.06.2022, 17:56 21076
На таджикско-кыргызской границе произошла перестрелка
Фото: Depositphotos
ДУШАНБЕ. 3 ИЮНЯ - На таджикско-кыргызской границе произошла стрельба между пограничниками обеих республик, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Инцидент произошел в местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области, сообщает "Sputnik Таджикистан".
 
Сообщение о стрельбе подтвердила глава джамоата Ворух Мехринисо Рахматова. 
 
По информации "Sputnik Кыргызстан", в результате инцидента ранены двое кыргызских военнослужащих. Ранее появилась информация, что ранен один пограничник КР. По сведениям Министерства здравоохранения, бригада скорой помощи везет пострадавших в Баткенскую областную объединенную больницу.
 

По предварительным данным, один пострадавший в тяжелом состоянии, у второго ранение средней тяжести. Информация о диагнозах поступит позже", - отметили в Минздраве.

 
На месте работают две бригады медиков. Все сотрудники Баткенской областной объединенной больницы переведены на усиленный режим работы, имеется необходимый запас крови, лекарств и медицинских изделий.
 
Первый заместитель директора Погранслужбы Марат Маралбаев опроверг информацию Минздрава о ранении второго пограничника. Со слов замглавы Погранслужбы, военнослужащий получил травму спины и головы при подъеме военного груза. Его состояние оценивают как удовлетворительное, сообщает 24.kg.
 

В Китае состоялся форум "Молодежное инновационное сотрудничество"

03.06.2022, 13:56 22406
В Китае состоялся форум "Молодежное инновационное сотрудничество"
Фото: Оргкомитет Молодежного Научно-технологического и Инновационного форума ШОС
ШЭНЬЧЖЭНЬ. 3 ИЮНЯ - В городе Шэньчжэнь в рамках Молодежного научно-технического и инновационного форума ШОС состоялся параллельный форум "Молодежное инновационное сотрудничество" на тему "Продвижение молодежных инноваций и активизация научно-технического сотрудничества", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Участники мероприятия обменялись мнениями по трем темам: инновационное образование, сотрудничество в области научно-технических инноваций и воспитание молодых талантов в научно-технической сфере, - сообщили в оргкомитете Молодежного научно-технологического и инновационного форума ШОС. 

 
В конференции приняли участие более 120 человек, в том числе Гао Давэй, почетный председатель Федерации молодежи Шэньчжэня, Ли Хэчжан, ректор Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне, государственные служащие из стран - членов ШОС, стран - наблюдателей и партнеров по диалогу, послы стран ШОС в Китае, представители соответствующих университетов, учреждений и предприятий, а также молодые ученые, молодые предприниматели, представители молодежных организаций, представители отечественных и зарубежных СМИ. 
 
Также на форуме онлайн выступили почетные гости: заместитель председателя Китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Цуй Ли, президент Китайской ассоциации молодых ученых и технологов У Ган, заместитель генерального секретаря ШОС Шухрат Гулмахмад Собирзода, представитель регионального бюро ЮНЕСКО в Пекине Ся Цзэхань и чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов. 
 

Молодежный научно-технический и инновационный форум ШОС 2022 года был организован Китайским комитетом ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству, Всекитайской федерацией молодежи и народным правительством провинции Гуандун и проведен народным правительством города Шэньчжэня. При этом параллельно прошло шесть форумов", - подчеркнули организаторы. 

 
Также отмечается, что параллельный форум открыл новые горизонты для молодых людей из разных стран. 
 

Он способствовал дальнейшему созданию устойчивой и регулярной платформы для международного молодежного диалога, основанной на "семье ШОС" и открытой для всего мира. Форум был полезен для организации двустороннего и многостороннего практического сотрудничества и исследования новых возможностей сотрудничества и развития на пространстве ШОС", - заявили в оргкомитете Молодежного научно-технологического и инновационного форума ШОС. 

 
Кроме того, отмечается, что форум также способствовал развитию дружбы и сотрудничества между молодыми людьми из стран ШОС и созданию платформы для предпринимательских организаций и молодых предпринимателей из разных стран для более эффективного участия в реализации инициативы "Один пояс, один путь".
 

В Индии произошел крупный пожар на химзаводе

03.06.2022, 09:39 23786
НЬЮ-ДЕЛИ. 3 ИЮНЯ - Крупный пожар и взрывы произошли на территории химического завода компании Deepak Nitrite в западном штате Индии Гуджарат, пострадали семь человек, сообщает издание Press Trust of India со ссылкой на местные власти, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Пожар охватил часть химического завода компании Deepak Nitrite в промышленной зоне на окраине Вадодары в штате Гуджарат, семь работников госпитализированы, живущие поблизости 700 человек перемещены в безопасные места", - сообщает РИА Новости.


 
Издание Times of India пишет, что взрывы с места происшествия были слышны за несколько километров.
 
Компания Deepak Nitrite производит широкий спектр химических продуктов, включая агрохимикаты, красители, каучук, фармацевтические препараты, специальные и тонкие химикаты.
 

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