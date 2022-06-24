Путин заявил о востребованности БРИКС для выстраивания многополярного мира

ПЕКИН. 23 ИЮНЯ - Генеральный консул КНР в Алматы госпожа Цзян Вэй, отвечая на вопрос Kazakhstan Today, прокомментировала приглашение Китая как страны-председателя для участия во встрече президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и заявление постоянного представителя Китая при ООН Чжан Цзюнь, в котором он сообщил, что приветствует присоединение Казахстана и других стран к диалогу БРИКС+, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мы верим, что участие Казахстана придаст сотрудничеству БРИКС+ еще больше импульса, а также еще большую силу для прогресса", - заявила госпожа Цзян Вэй.

Генеральный консул также подчеркнула, что "следуя духу открытости, инклюзивности, сотрудничества и взаимовыгодности, страны БРИКС+ привержены построению более тесного, всеобъемлющего и сильного партнерства".

Перед лицом нынешних рисков и вызовов как никогда важно укреплять солидарность и сотрудничество стран с формирующимся рынком и развивающихся стран. Китай пригласил Казахстан присоединиться к диалогу БРИКС+, что демонстрирует высокий уровень и уникальность китайско-казахстанских отношений, а также важную роль, которую Казахстан играет в региональных и международных делах. Завтра президент Касым-Жомарт Токаев выступит на диалоге высокого уровня по глобальному развитию в формате БРИКС+. Мы верим, что участие Казахстана придаст сотрудничеству БРИКС еще больше импульса, а также еще большую силу для прогресса", - сказала Генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй.

Говоря о китайско-казахстанских отношениях в рамках совместного строительства "Одного пояса и одного пути", она отметила, что Китай и Казахстан успешно реализовали множество проектов сотрудничества, четко отражающих дружбу и стратегическое партнерство.

Генеральный консул КНР в Алматы привела в пример нефте- и газопровод Китай - Казахстан, простирающийся на тысячи километров и ставший "энергетическим Шелковым путем", обеспечивающий энергоснабжение и оптимизацию структуры энергопотребления двух стран.

Проект реконструкции Шымкентского НПЗ внес важный вклад в самообеспеченность нефтепродуктами страны и непрерывное снабжение чистыми источниками энергии", - сообщила Цзян Вэй.

Также, по ее словам, "Жанатасская ветряная электростанция и Тургусунская гидроэлектростанция помогают Казахстану встать на путь развития зеленой и низкоуглеродной экономики, Азиатский завод по производству стальных труб большого диаметра и Ульбинский завод по производству уранового топлива играют активную роль в повышении промышленного уровня Казахстана".

Она также подчеркнула , что сухой порт KTZE-Khorgos Gateway в свою очередь помогает Казахстану развивать индустрию транзитных перевозок.

В будущем Китай готов и дальше работать с Казахстаном, чтобы тесно связать инициативу "Один пояс и один путь" с идеей строительства "Нового Казахстана", сосредоточив внимание на развитии новых направлений в таких сферах, как зеленая энергетика, цифровая экономика, искусственный интеллект, современное сельское хозяйство, производство оборудования, транспорт и логистика, тем самым создавать новые точки роста для сотрудничества", - добавила Генеральный консул КНР.

Отвечая на вопрос о том, как будет развиваться китайско-казахстанское сотрудничество в сферах культурного обмена, образования и духовности после окончания эпидемии, она сообщила, что" в течение более двух лет с момента вспышки эпидемии коронавируса из-за мер по профилактике и борьбе с эпидемией культурные обмены и сотрудничество в области образования между двумя странами столкнулись с трудностями".

Тем не менее две страны активно проводят различные онлайн-мероприятия. С восстановлением передвижения людей в обе страны отправятся еще больше молодых студентов для дальнейшего обучения из Китая. Постепенно начнут проводиться мероприятия, например семинары, концерты, кинофестивали, фотовыставки, визиты и другие", - сообщила Цзян Вэй.

По ее словам, буквально на прошлой неделе успешно прошел казахстанский финал конкурса "Мост китайского языка".

Конкурсанты продемонстрировали свободное владение китайским языком, богатые знания и любовь к Китаю. Одна 8-летняя девочка сказала, что китайский язык подарил ей крылья для достижения мечты. Я хотела бы позаимствовать ее слова и пожелать, чтобы китайско-казахстанские гуманитарные и культурные обмены тоже стремились ввысь", - добавила Генконсул.