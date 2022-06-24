Участие Казахстана придаст содружеству БРИКС+ еще больший импульс -Генконсул КНР
23.06.2022, 16:15 1881
Генеральный консул КНР в Алматы госпожа Цзян Вэй, отвечая на вопрос Kazakhstan Today, прокомментировала приглашение Китая как страны-председателя для участия во встрече президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и заявление постоянного представителя Китая при ООН Чжан Цзюнь, в котором он сообщил, что приветствует присоединение Казахстана и других стран к диалогу БРИКС+.
Мы верим, что участие Казахстана придаст сотрудничеству БРИКС+ еще больше импульса, а также еще большую силу для прогресса", - заявила госпожа Цзян Вэй.
Генеральный консул также подчеркнула, что, "следуя духу открытости, инклюзивности, сотрудничества и взаимовыгодности, страны БРИКС+ привержены построению более тесного, всеобъемлющего и сильного партнерства".
Перед лицом нынешних рисков и вызовов как никогда важно укреплять солидарность и сотрудничество стран с формирующимся рынком и развивающихся стран. Китай пригласил Казахстан присоединиться к диалогу БРИКС+, что демонстрирует высокий уровень и уникальность китайско-казахстанских отношений, а также важную роль, которую Казахстан играет в региональных и международных делах. Завтра президент Касым-Жомарт Токаев выступит на диалоге высокого уровня по глобальному развитию в формате БРИКС+. Мы верим, что участие Казахстана придаст сотрудничеству БРИКС еще больше импульса, а также еще большую силу для прогресса", - сказала Генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй.
Говоря о китайско-казахстанских отношениях в рамках совместного строительства "Одного пояса и одного пути", она отметила, что Китай и Казахстан успешно реализовали множество проектов сотрудничества, четко отражающих дружбу и стратегическое партнерство.
Генеральный консул КНР в Алматы привела в пример нефте- и газопровод Китай - Казахстан, простирающийся на тысячи километров и ставший "энергетическим Шелковым путем", обеспечивающий энергоснабжение и оптимизацию структуры энергопотребления двух стран.
Проект реконструкции Шымкентского НПЗ внес важный вклад в самообеспеченность нефтепродуктами страны и непрерывное снабжение чистыми источниками энергии", - сообщила Цзян Вэй.
Также, по ее словам, "Жанатасская ветряная электростанция и Тургусунская гидроэлектростанция помогают Казахстану встать на путь развития зеленой и низкоуглеродной экономики, Азиатский завод по производству стальных труб большого диаметра и Ульбинский завод по производству уранового топлива играют активную роль в повышении промышленного уровня Казахстана".
Она также подчеркнула , что сухой порт KTZE-Khorgos Gateway в свою очередь помогает Казахстану развивать индустрию транзитных перевозок.
В будущем Китай готов и дальше работать с Казахстаном, чтобы тесно связать инициативу "Один пояс и один путь" с идеей строительства "Нового Казахстана", сосредоточив внимание на развитии новых направлений в таких сферах, как зеленая энергетика, цифровая экономика, искусственный интеллект, современное сельскохозяйство, производство оборудований, транспорт и логистика, тем самым создавать новые точки роста для сотрудничества", - добавила Генеральный консул КНР.
Отвечая на вопрос о том, как будет развиваться китайско-казахстанское сотрудничество в сферах культурного обмена, образования и духовности после окончания эпидемии, она сообщила, что" в течение более двух лет с момента вспышки эпидемии коронавируса из-за мер по профилактике и борьбе с эпидемией культурные обмены и сотрудничество в области образования между двумя странами столкнулись с трудностями".
Тем не менее две страны активно проводят различные онлайн-мероприятия. С восстановлением передвижения людей в обе страны отправятся еще больше молодых студентов для дальнейшего обучения из Китая. Постепенно начнут проводиться мероприятия, например семинары, концерты, кинофестивали, фотовыставки, визиты и другие", - сообщила Цзян Вэй.
По ее словам, буквально на прошлой неделе успешно прошел казахстанский финал конкурса "Мост китайского языка".
Конкурсанты продемонстрировали свободное владение китайским языком, богатые знания и любовь к Китаю. Одна 8-летняя девочка сказала, что китайский язык подарил ей крылья для достижения мечты. Я хотел бы позаимствовать ее слова и пожелать, чтобы китайско-казахстанские гуманитарные и культурные обмены тоже стремились ввысь", - добавила Генконсул.
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Проблемы рынка долевого жилищного строительства в РК: тысячи казахстанцев годами не могут заселиться в свои дома
21.06.2022, 10:40 4196
Какие меры предпринимаются в стране для улучшения ситуации?
Обеспечение граждан доступным жильём — это важная составляющая фундамента стабильности любого государства, поэтому жилищное строительство ожидаемо является ключевым направлением множества госпрограмм и в целом стратегии развития Казахстана. Однако в нашей стране данная сфера всё ещё имеет множество нерешённых проблем, одной из которых является долевое строительство, сообщает ranking.kz.
За прошедшие годы из-за незаконных действий застройщиков пострадали тысячи казахстанцев. Только в столице, Нур-Султане, к концу 2021 года, по данным акимата, решили проблему 13 из 16 тысяч семей-дольщиков. Многие ЖК на протяжении долгого времени находились в замороженном состоянии. В текущем году планируется решить проблемы 40 долгостроев.
В свою очередь в Алматы, по данным The Steppe, насчитывается 24 здания-долгостроя. Самое большое количество недостроенных зданий находится в Медеуском районе — 7, затем в Алмалинском — 6, в Бостандыкском и Алатауском — по 3, в Ауэзовском — 2, и по одному объекту в Жетысуском, Наурызбайском и Турксибском районах. Среди причин приостановления или полной заморозки строительства можно назвать отсутствие средств, судебные разбирательства и прочие негативные факторы.
Более того, несмотря на все прилагаемые усилия, проблемы с долевым строительством остаются актуальными. К примеру, по итогам пяти месяцев текущего года в Казахстане было зарегистрировано два уголовных правонарушения в сфере недоброкачественного строительства, два — в сфере ненадлежащего выполнения экспертных или инжиниринговых работ, четыре — в сфере нарушения правил или требований нормативов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, и сразу 71 — в сфере нарушения правил безопасности при ведении горных или строительных работ. Причём количество нарушений по последней статье увеличилось более чем в 7 раз за год.
Вместе с тем, по словам министра индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбека Ускенбаева, за первый квартал 2022 года было зарегистрировано 615 административных правонарушений на строительных объектах на общую сумму более 169 млн тг.
Профильный комитет министерства провел 32 проверки, выдано 26 предписаний. К административной ответственности привлекли 18 должностных лиц.
В целом проблемы долевого строительства в Казахстане решаются. К примеру, АО "Казахстанская Жилищная Компания" ведёт работы по сопровождению и развитию Единой информационной системы долевого участия в жилищном строительстве "Казреестр".
Казреестр" — это единая информационная система регистрации договоров долевого участия (ДДУ) в жилищном строительстве. Система позволяет значительно сократить время оказания государственной услуги по выдаче выписки о регистрации ДДУ, а также исключить "двойные" продажи жилья на рынке долевого строительства. Покупателям следует запрашивать данную выписку у застройщиков после заключения ДДУ.
В рамках развития "Казреестра" в 2022 году планируется осуществить дальнейшее сокращение срока регистрации ДДУ до нескольких часов. Также важным шагом является создание личных кабинетов застройщиков, где будут консолидировано представлены все уполномоченные компании застройщика.
В целях совершенствования рынка долевого жилищного строительства и обеспечения сохранности средств дольщиков выдвигались предложения по принятию дополнительных мер.
1) Ужесточение наказания за нарушение ЗРК "О долевом участии в жилищном строительстве". Необходимо рассмотреть возможность закрепления уголовной ответственности за незаконное получение денег от дольщиков и нецелевое использование их средств.
Также можно рассмотреть внесение изменений в Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях". В случае нарушения застройщиком требований законодательного акта Республики Казахстан о долевом участии в жилищном строительстве размер штрафа для юридических лиц должен быть увеличен с 300 МРП до более ощутимого уровня, например, 2 000 МРП.
2) Возможность внедрения рейтинговой оценки застройщиков при осуществлении долевого строительства через получение гарантии АО "Казахстанская Жилищная Компания". Данный механизм предполагает, что для финансово устойчивых компаний сохраняется действующий механизм гарантирования, а для компаний с низким рейтингом средства от населения будут привлекаться через уполномоченную государством организацию для дальнейшего финансирования строительства жилья.
Подобная мера откроет доступ к рынку долевого строительства жилья застройщикам с низким рейтингом, который был ими получен из-за недостатка опыта в строительстве, однако при этом будет обеспечиваться защита средств дольщиков.
На десять девчонок по статистике сколько ребят? В Казахстане — больше десяти, и "нехватка" девушек год от года растёт
31.05.2022, 12:45 16166
Фото: Depositphotos
Численность населения РК за год выросла на 1,3%, составив на начало 2022 года 19,12 млн человек. Из них 9,84 млн — женщины, 9,29 млн — мужчины. Доля женщин в общей численности населения к началу года составляла 51,44%. Для сравнения: годом ранее показатель составлял 51,48%, пять лет назад — 51,62%, десятилетием ранее — 51,77%, сообщает ranking.kz.
По итогам первого квартала текущего года численность населения выросла до 19,18 млн человек, среди которых 9,31 млн составили мужчины, 9,86 млн — женщины. Доля женщин в очередной раз сократилась — до 51,43%.
В целом доля женщин, оставаясь незначительно более высокой, чем доля мужчин, год от года сокращается, и эта динамика стабильна. Для справки: среднегодовой рост численности женщин за последние 5 лет составил 1,2%, в то время как рост численности мужчин — 1,4%.
Впрочем, несмотря на общее преобладание численности женщин над численностью мужчин, в возрастной разбивке картина выглядит совсем иначе.
Так, численность молодых женщин в возрасте от 14 до 28 лет в РК сократилась за год на 0,1%, составив к началу текущего года 1,83 млн человек. В то же время численность молодых мужчин в том же возрасте, напротив, выросла на 0,1%, до 1,92 млн человек. Эта динамика — также стабильный тренд.
В итоге доля молодых женщин в общей численности молодёжи на начало 2022 года составила всего 48,87%, то есть менее половины. Более того, доля девушек год от года сокращается: так, годом ранее показатель достигал 48,92%, пять лет назад — 49,5%, а десятилетием ранее — 49,88% (то есть почти поровну с парнями).
Таким образом, устаревший советский стереотип, провозглашающий, что "на 10 девчонок по статистике 9 ребят" не имеет (и не имел) к Казахстану ровным счётом никакого отношения. По статистике в РК девочек рождается заметно меньше, чем мальчиков: в 2021 году — 216,2 тыс. малышек против 230,3 тыс. малышей, то есть девочки составили лишь 48,4% от общей численности новорождённых. А среди молодых людей наиболее "брачного" возраста (до 28 лет) на 1000 парней приходится всего 956 девушек, и год от года разрыв увеличивается, а девушек становится всё меньше.
Статистика подтверждает прогнозы международных организаций. Так, согласно докладу ООН "Мировые демографические перспективы за 2019 год", аналитики прогнозировали продолжение сокращения разрыва между численностью мужчин и женщин в Казахстане.
По отдельным возрастным группам численность мужчин будет преобладать. В случае парней в возрасте от 20 до 30 лет, их численность на 10000 девушек в 2022 году составит 10380, а к 2025-му — уже 10472. Заметим, такая ситуация сложится, даже если учесть более широкий возрастной охват. Так, согласно данным ООН, на начало 2022 года прогнозировалось, что на 10000 женщин в возрасте от 20 до 39 лет будет приходиться 10022 мужчины, а к 2025 году — уже 10069 мужчин. То есть нехватку ровесниц ощутят и зрелые мужчины.
По факту в РК в целом всё ещё больше женщин, чем мужчин, лишь потому, что женщины живут дольше. Любопытно, что "нехватка" женщин может, в свою очередь, ударить по продолжительности жизни мужчин. Так, исследование учёных университета Падуи показало, что неженатые мужчины и вдовцы сильнее подвержены старческой слабости и быстрее теряют здоровье, чем женатые. В то же время здоровье вдовых женщин, напротив, лучше, чем у замужних, нередко оно улучшается после смерти партнёра.
С биолабораториями на Украине сотрудничал подрядчик Пентагона, работавший в проекте по созданию возбудителей сибирской язвы
23.05.2022, 15:18 24431
Фото: Depositphotos
В деле о биолабораториях на Украине оказался замешан подрядчик Пентагона, который ранее участвовал в проекте по созданию генетически измененной сибирской язвы.
Девять представителей зарубежной "биг фармы", пять из которых имеют активы и в России, американские военные и прочие госведомства, президент США Джо Байден и его сын Хантер Байден, бывший президент США Барак Обама, кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, фонды Клинтонов, Сороса, Билла Гейтса, Рокфеллеров, подрядчики Пентагона, разные некоммерческие и научные организации - это далеко не полный список фигурантов дела о биолабораториях на Украине. Пока продолжается расследование этого дела, ИА REGNUM решило проанализировать связи и проекты некоторых из этих фигурантов. Сегодня это своего рода волк в овечьей шкуре - скромная (на первый взгляд) некоммерческая компания по развитию прикладных наук и технологий Battelle, которая могла быть замешана в проекте по созданию генетически измененной сибирской язвы.
Напомним, в список фигурантов из числа "биг фармы" вошли Parexel, Pfizer, AbbVie, Moderna, Merck, Gilead, Battelle, Eli Lilly and Company, Dynport Vaccine. Пять из них имеют российские дочерние компании, которые в том числе выступали исполнителями государственных контрактов, получали разрешения на клинические исследования в России. А одна из них - компания Parexel и вовсе косвенно оказалась связана с Хантером Байденом (через созданную им фирму-лоббиста).
Напомним, скандал вокруг биолабораторий на Украине начался в 2020 году. Тогда два депутата Верховной рады обратились к Владимиру Зеленскому с вопросом о законности базирования в стране 15 биолабораторий, курируемых Пентагоном. Отреагировали на этот вопрос, как ни странно, не из аппарата украинского президента, а американское посольство в Киеве.
Оно заявило, что Министерство обороны США работает с украинским правительством над консолидацией и обеспечением безопасности патогенов и токсинов, представляющих угрозу безопасности, позволяя при этом проводить мирные исследования и разрабатывать вакцины.
Вот только, как показали материалы, обнаруженные в ходе специальной военной операции на территории Украины, далеко не так просты были те работы.
В рамках одного из брифингов, посвященных делу биолабораторий, представители Минобороны России сообщили, что были обнаружены факты работы с возбудителями болезней (холера, туляремия, чума, хантавирусы), которые являются потенциальными агентами биологического оружия.
Следует отметить, что США имеет биолаборатории во многих странах. Как уточнялось в сообщении посольства США в Киеве в 2020 году, межправительственная организация - научно-технический центр на Украине - была создан по международному соглашению в октябре 1993 года. В настоящее время сторонами НТЦУ являются Азербайджан, Европейский союз, Грузия, Молдавия, Украина, США и Узбекистан. Еще одним документом с США связан и Казахстан. Но и это далеко не полный список.
Подрядчик Пентагона - Battelle
В списке тех, кто получал результаты исследований, проводимых на Украине, и биоматериалы, оказалась компания Battelle.
На первый взгляд, это ничем не выделяющаяся частная некоммерческая компания по развитию прикладных наук и технологий. Создана она в 1929 году. Компания имеет широкий круг интересов - от агрохимии, экологии, энергетики до фармацевтики, нацбезопасности.
Сайт компании на сегодня недоступен, но его кеш никуда не делся.
Уточняется, что в штате фирмы более 40 тысяч человек, и она управляет девятью национальными лабораториями совместно с Министерством энергетики и Министерством национальной безопасности США.
Президентом компании на 2021 год указан Льюис фон Таер (Lou Von Thaer), который сменил на этом посту в октябре 2017 года Джеффа Уодсворта.
О фон Таере известно, что ранее он был гендиректором DynCorp - частного военного подрядчика из Маклина (штат Вирджиния). До этого он работал на руководящих постах в AT& T Bell Laboratories и ее конечном владельце - General Dynamics, а также в Leidos. Inc. (на должности президента сектора национальной безопасности). Под последним, вероятно, имеется в виду американская компания по оборонным, авиационным, информационным технологиям и биомедицинским исследованиям. Про Leidos также известно, что оно работает с Министерством обороны США, Министерством внутренней безопасности США, разведывательным сообществом США, включая АНБ, а сам фон Таер в открытых источниках числится членом научного совета по вопросам обороны и национальной ассоциации оборонной промышленности.
Примечательно: на сайте Battelle указано, что она признана комиссией по правам человека лучшим местом работы для ЛГБТК+ (аббревиатура, которая используется для определения сексуальных меньшинств).
С 2021 году у компании в активе фирма AmplifyBio, которая будет заниматься исследованиями и разработкой методов лечения нового поколения, таких как клеточная и генная терапия (КГТ).
Остановимся подробнее на тех контрактах (исследованиях), в которых участвовала компания Battelle.
В 2001 году газета The New York Times рассказала своим читателям о программе под кодовым названием Clear Vision. По данным из публикации, Центральное разведывательное управление создало и испытало модель бомбы с сибирской язвой времен СССР. Законность этих испытаний, исследований ставилась под сомнение. Издание в числе участников программы называло Battelle, уточняя, что лаборатории Мемориального института Баттелла, военного подрядчика, были выбраны для создания генетически измененной сибирской язвы. Была создана модель, и агентство провело две серии испытаний в компании Battelle. По данным газеты, проводилось это все в 1997 и 2000 годах.
Участие Battelle в вопросе изучения сибирской язвы лишь этим проектом не ограничилось. Например, в 2012-2014 годах у нее был контракт с Агентством по уменьшению угроз МО (DTRA), как раз по исследованию этого заболевания.
Крепкие связи компании с военным ведомством США подтверждают и ее пресс-релизы. Так, например, в феврале 2022 года сообщалось, что ВВС США заключили пятилетний контракт с компанией Battelle на 17 млн долларов, который нацелен на исследования, направленные на улучшение охраны здоровья военнослужащих в современных и будущих операционных условиях. В декабре 2021 года государственный департамент США выбрал компанию Battelle для создания бронированных Ford Expedition, которые, вероятно, будет использовать служба дипломатической безопасности (DSS). В сентябре 2021 года исследовательская лаборатория ВВС заключила с компанией Battelle крупный контракт на проведение исследований и разработок в области человеческой работоспособности для обеспечения боеготовности бойцов и так далее.
В 2021 году также сообщалось, что Battelle разрабатывает технологию прогнозирования для проекта Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA), которая поможет выявить угрозы эпидемической безопасности. Примечательно: именно с Battelle подписан контракт на проведение тестирования на COVID-19 миллионов американцев в 16 штатах в рамках координационного центра при Министерстве здравоохранения и социального обеспечения США.
В апреле 2021 года сотрудник Battelle Сидни Коркран получил премию доктора Билли Ричардсона для молодых исследователей ядерных, биологических и химических веществ (NBC).
По открытым данным, на Battelle пришлось более 900 контрактов на общую сумму почти 420 млн долларов США. Возглавляет топ заказчиков Министерство обороны США, на которое приходится почти 42% всех контрактов. К примеру, в 2016-2018 годах исполнитель проводил анализ останков свиней, зараженных химическим боевым отравляющим веществом.
После анализа деятельности одной лишь компании Battelle работа биолабораторий на Украине уже предстает в ином свете.
На 20 мая 2022 года намечено заседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на территории Украины. По результатам расследования число фигурантов этого дела может увеличиться.
Финансист Михаил Зельцер - о минимальной за последние 27 лет доле доллара в международных резервах
20.05.2022, 13:42 28391
Фото: pexels.com
К началу 2022 года валовые международные валютные резервы оценивались МВФ в $12,937 трлн. За последние два года их объем увеличился на 11%, за это же время резервы в долларах приросли лишь на 5,3%, до $7,09 трлн. Очевидно, что скачок средних показателей шел явно не за счет американской валюты, сообщает газета "Известия".
Доля доллара в международных резервах на начало года составила 58,8%, а если учитывать и нераспределенные резервы (unallocated reserves) - 54,8%. И это минимальное относительное значение запасов, номинированных в американской денежной единице, за последние 27 лет. Вес этой валюты в международных резервах снижается, а локальный пик ее значимости пришелся на 2001 год - 71,5%, в начале 70-х годов прошлого века было и вовсе под 85%. Дедолларизация налицо.
Запасы в евро четыре месяца назад составляли чуть менее $2,5 трлн. Сейчас, очевидно, уже меньше на фоне обвала валюты еврозоны к доллару с начала 2022-го. Темп роста евро в резервах за два последних года - 12,4%, а вес единой европейской валюты в общем балансе - 20,6%.
Изменения доли той или иной денежной единицы связаны с тенденциями международной торговли, увеличением или снижением влияния национальных экономик во внешнеэкономической деятельности, траекторией курсов нацвалют на фоне монетарных циклов ЦБ. Немаловажным фактором последних лет становится геополитика, когда государства, подвергающиеся давлению извне, вынуждены снижать вес долларов и не наращивать евро в пользу валют дружественных государств, в первую очередь стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности в китайском юане.
Основной учет валовых международных резервов ведется в долларе США, евро, китайском юане, японской иене, английском фунте стерлингов, австралийском и канадском долларах, а также в швейцарском франке. Суммарный вес этих денежных единиц в резервах - 97%.
В конце 1990-х годов выбыла из обоймы резервных немецкая марка, ее вес тогда составлял 15 - 20%. В 1999 году пришел евро. Правда, с тех пор вес единой валюты ЕС увеличился лишь на пару процентов.
Сейчас сильные денежные единицы те, чьи центробанки проявляют характер в борьбе с инфляцией. Это доллар США при поддержке жесткого монетарного курса ФРС и российский рубль, абсолютный рекордсмен 2022 года как по волатильности, так и по темпам укрепления на фоне вынужденных валютных барьеров. Слабые денежные единицы - иена, евро, фунт, так как центробанки соответствующих стран медлят с поднятием ставок. Особняком стоит Нацбанк Китая: в КНР идет замедление экономики, мешает развитию и долгосрочный локдаун на волне пандемии, а юань, ранее демонстрировавший завидную устойчивость, лишь за последние два месяца потерял 8% стоимости против "американца".
Сила доллара США поддерживается двумя факторами - сжатием ликвидности Федрезерва на фоне борьбы с ценовым давлением в экономике и защитным характером американской нацвалюты в ситуации неопределенности с рисковыми бумагами. И пока нет аргументов к слому ревальвационного тренда в индексе доллара (DXY), который 12 мая вновь обновил годовые максимумы, взлетев аж к 20-летним пикам под 105 пунктов.
Но сам вес долларовых активов в резервах глобальных центробанков может снижаться и дальше. У ряда стран есть опасения удержания национальных резервов в американской валюте из-за острой геополитики последнего времени, и они будут стремиться переводить расчеты в иные денежные знаки, а для этого и нужны, по сути, резервы.
ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Депзапрос о проблемах точечной застройки в городах Казахстана прокомментировала юрист
27.04.2022, 18:48 48096
Депутатский запрос о проблемах точечной и уплотнительной застройки в городах Казахстана прокомментировала юрист-общественник Асель Есентугелова.
Именно депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан Ирина Смирнова и Ерлан Смайлов, его помощник Султангалиев Тамерлан всегда помогали нам в решении проблем с точечной застройкой", - сказала Асель Есентугелова.
Она отметила, что благодаря им было сделано много депутатских запросов, организованы круглые столы с участием общественников и уполномоченных органов, осуществлены выезды на место строек и встречи с жителями.
По словам юриста, само предложение от депутатов она расценивает как острую необходимость.
Искренне надеюсь, что все высказанные предложения будут услышаны и приняты в работу. Кроме того, призываю не ждать ответа на запрос, а уже на базе партии создать рабочие группы с участием депутатов, уполномоченных органов, общественников и жителей по мониторингу строительства", - заявила юрист-общественник.
Также она сообщила, что, прочитав данную новость, многие жители в чатах WhatsApp написали восторженные отзывы и надежду на перемены.
От себя лично хочу поблагодарить депутата Ерлана Смайлова, его помощника Султангалиев Тамерлана и отдельно Ирину Смирнову", - добавила Асель Есентугелова.
Напомним, что сегодня депутат Ерлан Смайлов заявил о необходимости обратить внимание на проблему точечной и уплотнительной застройки в городах страны, в первую очередь в Нур-Султане и Алматы.
Ранее депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
Также известные общественные деятели обсудили возрастающие угрозы для жителей сейсмоопасного региона Алматы в связи с уплотняющей застройкой города.
Землетрясение, которое случилось в нашем городе в начале 20-го века, может повториться. Кажется, что наше правительство и акимы забыли об этом", - сказал в ходе пресс-конференции общественный и политический деятель Олжас Сулейменов.
АЛМАТЫ. 6 АПРЕЛЯ - Неизвестные вырубают деревья на окраине города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Об уничтожении садов на своей странице в Facebook написала жительница Алматы Ольга Смирнова.
Яблони пилят и вывозят! Алматы скоро будет голый и еще более селеопасный! Даже в присутствии полиции и приглашенного прокурора рубка деревьев продолжается! Бакытжан Базарбек, как помочь остановить это варварство? Помогите, пожалуйста! Как понять, кто дает эти разрешения на перевод земель в горах под ИЖС? Как разобраться, насколько это законно? Люди, давайте беречь свою Родину!" - пишет алматинка.
Комментарий эксперта:
"Вырубка яблоневых деревьев Алматы - это преступление".
Мы уже повырубали эти яблоневые деревья, это преступление было, все об этом молчали, я имею ввиду, чиновники, которые должны были отвечать за это (…), а то что мы и далее начинаем вырубать яблоневые деревья - это действительно преступление", - сказал представитель экоальянса "Байтақ Болашақ" Әділ-Касым Жарылқасынұлы.
Он также отметил, что яблоневые сады ценят не только в Казахстане.
Я считаю, что люди, которые вырубают, дают разрешение на вырубку этих деревьев это действительно преступники (..), конечно, я понимаю, там есть какие-то определенные стандарты, когда за вырубку одного дерева в виде компенсации сажается определенное количество деревьев, но это же совсем не то, поэтому я считаю, что вырубка именно яблоневых деревьев Алматы - это преступление", - добавил Әділ-Касым Жарылқасынұлы.
Ситуацию также прокомментировал председатель общественного объединения KAZ ECO PATROL Тимур Елеусизов.
Здесь больше не сколько вопрос именно срубленных деревьев, а сколько застройка вообще всего горного массива. Сейчас очень больше количество строится на вот этих бывших яблоневых садах, но согласно закону, они должны брать все разрешения на снос, потому что там первично (…), не стояло индивидуального жилищного строения, соответственно, так как это бывший сад там, они должны брать разрешения, они тут уже нарушают закон (…), здесь вопрос незаконного сноса стоит", - сказал он.
Тимур Елеусизов подчеркнул, что экологическая емкость тоже снижается.
Смог, он уже дошел чуть-ли не до Чимбулака. А это о чем говорит? О том, что именного преграды для смога уже не остается. Преградой было вот именно зеленое насаждение, которое на себе абсорбировали вот эти все тяжелые металлы, поэтому проблема большая (..), если мы говорим "Город-сад", так надо сохранять деревья, больные выкашивать, новые ставить" , - добавил председатель общественного объединения KAZ ECO PATROL.
Ранее сообщалось, что в Алматы раздадут 2400 саженцев в рамках акции "Зеленый двор".
В марте экологическое общество Алматы сообщило о том, что в национальном парке Иле-Алатау, вдоль автодороги в Большом Алматинском ущелье и Алма-Арасане, планируют вырубить более тысячи деревьев для строительства автостоянок и велодорожки.
В феврале в Минэкологии рассказали, как будет ужесточено наказание за вырубку деревьев.
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Пентагон не менее 14 лет финансировал биолаборатории на Украине - Fox News
30.03.2022, 18:12 76086
Фото: Depositphotos
Начиная с 2007-2008 годов Минобороны США занималось исследованиями смертоносных патогенов на территории Украины, сообщает ведущий Fox News Такер Карлсон, ссылаясь на документы, предоставленные бывшим высокопоставленным чиновником США. Как отмечает журналист, по крайней мере часть этих работ была связана с биологическим оружием. По собственному признанию Пентагона, американское финансирование получали 46 украинских лабораторий, сообщает ИноТВ.
На протяжении месяцев мы встречали в интернете упоминания о финансируемых Соединенными Штатами биологических лабораториях на Украине, но мы не проглотили наживку, мы ни разу не касались этого в нашей программе и на самом деле даже не следили за этой историей: слишком неправдоподобной она казалась. Чего мы уж точно не хотели, так это повторять неверную информацию или распространять настоящие теории заговора, а такие действительно бывают. Итак, мы эту тему не освещали - до того дня, когда заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, отвечающая за войну на Украине, рассказала сенатскому комитету, что на Украине, и вправду, есть финансируемые США биологические лаборатории и что содержимое этих биолабораторий настолько опасно, что она боится, как бы оно не попало в руки русских.
Это-то и заставило нас публично задать вопрос: "Что?! Почему власти Соединенных Штатов финансируют какие-то биологические исследования на Украине? Для чего?" На нас сразу обрушились крики: "Вы не можете об этом спрашивать!" Но мы можем, потому что мы американские граждане, это наши деньги, это делается от нашего имени. Поэтому мы хотели бы знать.
Администрация Байдена, конечно же, не ответила. Так что мы узнали от отдельного источника очевидную вещь: часть этого - биологическое оружие. Разумеется.
Теперь нам известно больше. На этих выходных наша программа получила от бывшего высокопоставленного американского чиновника ряд документов, из которых видно, что власти США через Пентагон действительно финансировали исследования смертоносных патогенов на Украине. Согласно одному из документов 2007-2008 года, то есть довольно давнишнему, Пентагон одобрил разработку, цитирую, "проекта мультипатогенного картирования", чтобы, помимо прочего, "взять молекулярные сигнатуры патогенов, эндемичных для Украины и переноса штаммов".
Итак, то, о чем мы сообщали в нашей программе, подтвердилось. Пентагон действительно изучает патогены на Украине. Мы до сих пор не знаем точно сути этих исследований. Объяснения, которые они нам дали, смехотворны. Мы не знаем, как давно это делается, но знаем, что не менее 14 лет.
Мы обратились к Пентагону, чтобы узнать, почему Министерство обороны изучало патогены и были ли эти исследования связаны с биологическим оружием. На последний вопрос мы можем с уверенностью ответить, что да, были. Они (власти. - Прим. ИноТВ) указали нам на информационный листок, опубликованный Пентагоном почти три недели назад. В этом документе полно лжи, и многие репортеры при Пентагоне послушно повторяли эту ложь, как будто она была правдой.
Информационный листок сообщает нам, что с 2005 года Пентагон потратил 200 миллионов долларов на так называемую программу совместного снижения опасности на Украине. Эта программа якобы предназначена для уничтожения биологического оружия советской эпохи. Но погодите-ка! Сколько нужно времени, чтобы уничтожить советское биологическое оружие? И если это действительно единственные смертоносные патогены в лабораториях, зачем нам волноваться, что они попадут к русским? Ведь у русских они и так должны быть. Все это было совершенно нелогично!
Должны сказать вам, что Пентагон, отвечая на наш запрос, не отрицал существования "мультипатогенного картирования", упомянутого в полученной нами служебной записке. И существование этой служебной записки они также не опровергли.
Мы также заполучили ряд документов от украинских властей. В этих документах перечислены 30 биологических лабораторий на Украине, получавших финансирование от Минобороны США. Согласно этим украинским документам, данные объекты использовали финансирование для исследований, сбора и хранения образцов. Интересно, что Пентагон не отрицал финансирования какого-либо из этих объектов. На самом деле собственный информационный листок Пентагона гласит, что финансирование от США получали аж 46 украинских лабораторий. 46 лабораторий! Ничего себе!
Кроме того, несколько дней назад нам стало известно, что этим занимались не только госструктуры США: другие люди тоже финансировали это. Имеются в виду некие исследования смертоносных патогенов в украинских лабораториях. Благодаря журналистам The National Pulse несколько дней назад мы узнали, что личная инвестиционная фирма (сына президента США. - Прим. ИноТВ) Хантера Байдена обеспечивала деньгами исследователей, работавших над, цитирую, "изолированием смертоносных патогенов" на Украине. Теперь Daily Mail сообщает, что электронные письма на ноутбуке Хантера Байдена подтверждают правдивость этих сообщений.
Итак, повторюсь, мы не знаем точно, что это значит и куда ведет. Но спросите себя: знали ли вы в 2014-2015 году, что сын Джо Байдена помогал финансировать некие исследования смертоносных патогенов на Украине? А ведь Украина - не то чтобы центр развития биологии и медицины! Почему Украина? Почему не Германия, почему не Япония? Почему не какая-нибудь страна "первого мира"? Здесь явно что-то происходит, и мы имеем право об этом знать. Извините, но это так.
Дата выхода в эфир 29 марта 2022 года.
В Луганской области обнаружены застенки нацистов "Торнадо"
18.03.2022, 10:08 89166
Фото: соцсети
На освобожденных территориях Луганской области обнаружена нелегальная тюрьма, которую оборудовали участники карательного батальона "Торнадо". По данным Министерства госбезопасности ЛНР, каратели держали похищенных ими людей на территории бывшей больницы. Несмотря на то, что пять лет назад членов группировки осудили за похищения, пытки и издевательства, сейчас эти люди вновь на свободе благодаря решению украинского президента освободить заключенных с боевым опытом, сообщает RT.
В Луганской республике на освобожденных Народной милицией ЛНР территориях обнаружили нелегальную тюрьму бывшего карательного батальона "Торнадо". Речь идет о бывшей больнице в селе Кондрашовка. В этом здании военные батальона оборудовали свою базу и тут же держали в заложниках и пытали похищенных ими мирных жителей.
Как сообщила RT первый замглавы МИД ЛНР Анна Сорока, в данный момент в ЛНР расследуются два больших уголовных дела.
Одно расследует МГБ - о применении запрещенных средств и методов ведения войны (возбуждено в 2014 году). Второе уголовное дело - о геноциде - возбудила Генпрокуратура в конце 2017 года", - пояснила Анна Сорока.
По ее словам, сейчас власти республики собирают показания местных жителей, в том числе для того, чтобы выяснить, есть ли в районе нелегальное кладбище, где каратели закапывали убитых.
Обливали водой, били электротоком"
Добровольческий батальон (изначально назывался ротой МВД) "Торнадо" был сформирован осенью 2014 года на основе батальона "Шахтерск", который расформировали за мародерство его боевиков. Однако и в составе нового формирования участники группировки продолжили криминальную деятельность.
В июне 2015 года командира "Торнадо" Руслана Онищенко и еще семерых бойцов арестовали после того, как они остановили на блокпосту АТО (антитеррористическая операция, которую киевские власти проводили в Донбассе - RT) поезд с крупной партией угля. Нацбатальон обвинил украинские власти в контрабанде.
В свою очередь, глава Луганской военно-гражданской администрации Геннадий Москаль заявил, что батальон препятствует грузоперевозкам по железной дороге, и потребовал разоружить формирование.
После задержания участников батальона правоохранители обнаружили у них видеозапись, на которой члены группировки в извращенной форме насиловали мужчину. Было возбуждено уголовное дело, а "Торнадо" официально расформировали. В ходе следствия правоохранители нашли и другие записи пыток и издевательств над людьми со стороны членов группировки.
По итогам расследования участникам "Торнадо" предъявили обвинения в создании преступной организации, похищении людей, незаконном лишении свободы, пытках и "насильственном удовлетворение половой страсти неестественным способом". Жертвами торнадовцев стали мирные жители Луганской области.
Так, участники группировки устроили нелегальную тюрьму и пыточные камеры в подвале школы города Лисичанска. По словам тогдашнего главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, участники "Торнадо" под угрозой расстрела похищали людей, привозили в самодельную тюрьму и там издевались над ними в извращенной форме, в том числе заставляли похищенных избивать и насиловать друг друга. Во время пыток бойцы батальона употребляли марихуану и записывали происходящее на видеокамеры.
На протяжении всего времени моего пребывания в подвале (точное количество дней я не помню) по несколько раз в день милиционеры приходили в подвал, привязывали меня к козлу, избивали руками и ногами, а также пластиковой палкой, обливали водой, били электротоком. Кроме этого, меня ежедневно заставляли выполнять унизительные работы - мыть туалеты, собирать окурки и так далее. Чтобы я не мог убежать, мне надевали на ногу металлические наручники, цепи, соединенные с гирей в 24 кг", - эти показания одного из пострадавших передал журналистам Анатолий Матиос.
По его словам, на момент расформирования каждый четвертый участник батальона "Торнадо" имел судимость. Комбат Руслан Онищенко был судим по уголовным статьям пять раз.
Недолгое наказание
Весной 2017 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор в отношении 12 бойцов батальона. Экс-командира Онищенко приговорили к 11 годам тюрьмы, его заместителя Николая Цукура - к девяти годам. Еще шестеро обвиняемых получили от восьми до десяти лет тюрьмы, четыре - по пять лет условного заключения, причем для всех условное наказание отсрочили минимум на два года. Всех осужденных лишили милицейских званий.
В феврале этого года украинские власти начали выпускать из мест лишения свободы арестантов с военным прошлым, готовых участвовать в боевых действиях во время военного положения. Об этом журналистам сообщил прокурор офиса генерального прокурора Украины Андрей Синюк.
Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-под стражи были освобождены украинцы "с опытом ведения боевых действий" и все санкции с них сняты.
Было принято непростое с моральной точки зрения решение - в условиях военного положения участники боевых действий, украинцы с реальным боевым опытом будут освобождены из-под стражи и смогут искупить свою вину", - заявил Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в Telegram.
Так на свободе оказался и Руслан Онищенко, который получил оружие и право сформировать свою банду из людей, которые тоже вышли из колоний по амнистии.
Среди освобожденных бывших бойцов карательного батальона оказался и Даниил Ляшук, известный по позывному Моджахед. В 2017 году его приговорили к десяти годам тюрьмы. В феврале он начал публиковать на своей странице в соцсетях видеозаписи, на которых с оружием в руках рассказывает, что воюет в составе украинской армии.
Именно Моджахед-Ляшук с чрезвычайным цинизмом и дерзостью, жестокостью и безжалостностью совершал наиболее жестокие пытки местного населения Луганской области, организовывал и принимал непосредственное участие в изнасиловании задержанных, которых он вместе с другими подозреваемыми похищал из корыстных побуждений", - рассказал ранее на своей странице в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин считает, что украинские правоохранители возбудили уголовное дело против военных "Торнадо" вовсе не потому что хотели наказать их за насилие над мирными украинцами.
Уголовные дела против участников "Торнадо" были скорее поводом, чтобы устранить эту банду. Дело в том, что эти люди влезли в схемы торговли углем, которая проходила через линию фронта между Украиной и ЛДНР. Онищенко и его подельники хотели получать какую-то свою прибыль с этих вагонов, которые проходили через территорию, которую тогда контролировал батальон. Они влезли в этот бизнес, и с ними решили расправиться, подняв объективно существующие материалы о том, что они убивали и пытали людей. Так украинская власть показала, что она якобы борется со злоупотреблениями, но в действительности все это дело было возбуждено из-за денег", - считает собеседник RT.
Как отмечает Борис Рожин, участники других карательных батальонов, например "Азова" и "Айдара", просто оказались более дальновидными, чем торнадовцы. Они не ссорились с власть имущими, поэтому сейчас тоже занимают высокие политические должности.
Когда такие маргинальные люди, участники карательных формирований, пытаются влезть в схемы, в которых завязаны спецслужбы и олигархи, их достаточно быстро приземляют в тюрьмы. Те, кто это понимают, становятся депутатами и героями Украины. Например, бывший командир нацбатальона "Айдар" Максим Марченко в этом году занял должность главы военно-гражданской администрации Одесской области. Его туда поставил своим указом Зеленский", - добавляет военный эксперт.
Что касается расследования преступлений нацбатальонов, власти Луганской народной республики считают, что по мере освобождения территорий они смогут обнаружить и другие нелегальные тюрьмы, где от рук карателей страдали жители Донбасса.
Мы восемь лет собирали информацию о пострадавших, общались с людьми. Многие из них знали, где именно их держали в тюрьмах, хотя им завязывали глаза. То есть мы уже заранее знаем, в каких населенных пунктах и какие здания надо проверить. По мере того как территория освобождается, мы идем по следу. Как минимум еще в четырех местах мы ожидаем найти уточнения показаний пострадавших на месте. Очень ждем, когда освободят Лисичанск", - объясняет RT замглавы МИД ЛНР Анна Сорока.
Ранее, по ее словам, в селе Половинкино была обнаружена другая секретная тюрьма, предположительно нацбатальона "Айдар". Она отмечает, что объективному расследованию военных преступлений украинских нацистов на Донбассе могло бы помочь создание нового международного трибунала при поддержке России.
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