В ВОЗ сообщили о трехкратном росте заболеваемости оспой обезьян

НУР-СУЛТАН. 2 ИЮЛЯ - Число подтвержденных случаев заболеваний оспой обезьян выросло за последние две недели в три раза. Об этом сообщил директор регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Со времени моего последнего выступления 15 июня о случаях заболевания оспой обезьян сообщили шесть новых стран и районов - в общей сложности 31, причем число новых случаев за тот же период утроилось и превысило 4,5 тысячи лабораторно подтвержденных случаев по всему региону", - сказано в распространенном заявлении директора регионального бюро ВОЗ.
По словам Клюге, в настоящее время необходимо предпринимать срочные меры для борьбы с распространением вируса, информирует kp.ru.
Он отметил, что на Европу сейчас приходится почти 90% всех зарегистрированных в мире случаев заболевания обезьяньей оспой.
Как сообщил директор бюро, в основном инфицированы люди в возрасте от 21 года до 40 лет, причем 99% зараженных - мужчины.
Напомним, в Турции выявили первый случай заражения оспой обезьян.
Ранее сообщалось, что Всемирная сеть здравоохранения объявила оспу обезьян пандемией.
Пандемию обезьяньей оспы предсказали американцы год назад. По этим прогнозам, за несколько лет зараза унесет жизни 271 миллиона человек. Российские ученые считают, что новая смертельная болезнь могла появиться в лабораториях Пентагона.