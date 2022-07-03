В ВОЗ сообщили о трехкратном росте заболеваемости оспой обезьян

НУР-СУЛТАН. 2 ИЮЛЯ - Число подтвержденных случаев заболеваний оспой обезьян выросло за последние две недели в три раза. Об этом сообщил директор регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Со времени моего последнего выступления 15 июня о случаях заболевания оспой обезьян сообщили шесть новых стран и районов - в общей сложности 31, причем число новых случаев за тот же период утроилось и превысило 4,5 тысячи лабораторно подтвержденных случаев по всему региону", - сказано в распространенном заявлении директора регионального бюро ВОЗ.

По словам Клюге, в настоящее время необходимо предпринимать срочные меры для борьбы с распространением вируса, информирует kp.ru

Он отметил, что на Европу сейчас приходится почти 90% всех зарегистрированных в мире случаев заболевания обезьяньей оспой.

Как сообщил директор бюро, в основном инфицированы люди в возрасте от 21 года до 40 лет, причем 99% зараженных - мужчины.





Напомним, в Турции выявили первый случай заражения оспой обезьян.





Ранее сообщалось, что Всемирная сеть здравоохранения объявила оспу обезьян пандемией.



