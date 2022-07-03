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В ВОЗ сообщили о трехкратном росте заболеваемости оспой обезьян

02.07.2022, 12:46 7726
НУР-СУЛТАН. 2 ИЮЛЯ - Число подтвержденных случаев заболеваний оспой обезьян выросло за последние две недели в три раза. Об этом сообщил директор регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Со времени моего последнего выступления 15 июня о случаях заболевания оспой обезьян сообщили шесть новых стран и районов - в общей сложности 31, причем число новых случаев за тот же период утроилось и превысило 4,5 тысячи лабораторно подтвержденных случаев по всему региону", - сказано в распространенном заявлении директора регионального бюро ВОЗ.

 
По словам Клюге, в настоящее время необходимо предпринимать срочные меры для борьбы с распространением вируса, информирует kp.ru.
 
Он отметил, что на Европу сейчас приходится почти 90% всех зарегистрированных в мире случаев заболевания обезьяньей оспой. 
 
Как сообщил директор бюро, в основном инфицированы люди в возрасте от 21 года до 40 лет, причем 99% зараженных - мужчины.

Напомним, в Турции выявили первый случай заражения оспой обезьян.

Ранее сообщалось, что Всемирная сеть здравоохранения объявила оспу обезьян пандемией.

Пандемию обезьяньей оспы предсказали американцы год назад. По этим прогнозам, за несколько лет зараза унесет жизни 271 миллиона человек. Российские ученые считают, что новая смертельная болезнь могла появиться в лабораториях Пентагона.
 

новости по теме

Турецкая партия "Родина" призвала правительство выйти из НАТО

03.07.2022, 12:16 311
АНКАРА. 3 ИЮЛЯ - Турецкая партия Vatan ("Родина") намерена предложить правительству страны выйти из НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь партии Догу Перинчек, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Партия "Родина" не представлена в Великом национальном собрании (парламенте) Турции, активно выступает за тесную политику Турции с евразийским пространством, призывает Анкару признать Крым российским, сообщает ria.ru.
 

Мы будем постоянно вносить предложения нашему правительству принять политику в соответствии с независимостью и целостностью Турции в отношении НАТО. Исправление возможно в течение следующего года. Мы думаем о Турции. Выход Турции из энергетического кризиса возможен за счет выхода из НАТО. Если мы выйдем из НАТО, цены на помидоры и баклажаны снизятся. Потому что у НАТО нет дизельного топлива, электричества и природного газа", - сказал Перинчек, сообщает газета Aydinlik. 

 
Он подчеркнул, что политика против НАТО важна для экономического будущего Турции. 
 
Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что Турция не станет рассматривать в парламенте одобрение заявок Швеции и Финляндии по НАТО в случае невыполнения ими своих обязательств, закрепленных соответствующими меморандумом в Мадриде. 
 
Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 

О попытке захвата органов госуправления заявили в Узбекистане

02.07.2022, 16:52 5471
НУКУС. 2 ИЮЛЯ - В Жокаргы кенесе Республики Каракалпакстан сообщили, что преступная группа попыталась захватить органы госуправления республики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
1 июля 2022 года в Нукусе преступная группа лиц организовала противозаконные действия, выразившиеся в попытке захвата органов государственного управления Республики Каракалпакстан, сообщает Жокаргы кенес.
 

Прикрываясь популистскими лозунгами, манипулируя сознанием и доверием граждан, организаторы беспорядков, не подчиняясь законным требованиям представителей власти, собрали граждан республики на площади перед комплексом административных зданий Республики Каракалпакстан", - сообщают власти.

 
По информации пресс-службы, провокаторы, "опираясь на собравшихся граждан, предприняли попытку овладеть данными государственными учреждениями и таким образом внести раскол в общество, дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Узбекистане".
 
Правоохранительные органы пресекли противозаконные действия зачинщиков, попытки массовых беспорядков локализованы.
 

Ответственно заявляем, что наше государство обладает необходимым потенциалом для недопущения дальнейшего расшатывания ситуации. Группа организаторов массовых беспорядков и лица, оказавшие активное сопротивление правоохранительным органам, задержаны. Сейчас в их отношении ведутся следственные действия. Все провокаторы будут идентифицированы и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством. В этих условиях вызывают обеспокоенность попытки отдельных нездоровых внешних сил из-за рубежа повлиять на развитие ситуации в Каракалпакстане, в том числе путем целенаправленных информационных выбросов и искажения происходящих событий", - сказано в сообщении.

 
В сложившейся ситуации власти призывают совместно действовать в обеспечении общественной стабильности и безопасности, упреждении граждан от необдуманных и противоправных действий, решении возникших вопросов в рамках правового поля.

Напомним, КПП на казахстанско-узбекской границе временно не работают.
 

КТЖ: достоверность информации о просьбе Украины арестовать казахстанское судно "Жибек Жолы" проверяется

02.07.2022, 13:28 7306
КТЖ: достоверность информации о просьбе Украины арестовать казахстанское судно "Жибек Жолы" проверяется
Фото: АО НК Казакстан темiр жолы
КИЕВ. 2 ИЮЛЯ - Украина попросила Турцию применить меры к судну с зерном из Бердянска. Оно зафрахтовано российской компанией у казахстанского владельца. Он утверждает, что услуги по перевозке зерна оказывает компания из Эстонии по просьбе Киева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Украина попросила Турцию задержать и арестовать судно под российским флагом, которое вышло с зерном из порта Бердянска (Запорожская область). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ и неназванного украинского чиновника. Посол Украины в Турции Василий Боднар подтвердил, что Киев обратился к Турции с просьбой "принять меры" в отношении судна, информирует rbc.ru.
 

На основании письма Генпрокуратуры обратились к турецкой стороне с призывом принять срочные меры", - написал посол в Facebook.

 
Как заявил собеседник Reuters, судно "Жибек Жолы" было загружено 4,5 тысячи т пшеницы в Бердянске. В письме в Минюст Турции, которое изучил Reuters, украинская Генпрокуратура заявила, что судно причастно к "нелегальному экспорту украинского зерна" из Бердянска в турецкий Карасу. В обращении называлось другое количество пшеницы - 7 тысяч тонн.
 
Между тем в АО "НК "Казакстан темір жолы" прокомментировали, что достоверность информации о том, что Генпрокуратура Украины обратилась к Турции с просьбой задержать и арестовать грузовое судно, проверяется с уполномоченными государственными органами Украины. Проходят активные консультации с послами обеих стран.
 

Сделка продажи зерна была между эстонской компанией Mangelbert OU и турецкой стороной. Продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки", - говорится в сообщении пресс-службы КТЖ.

 
В целях прояснения ситуации и исключения нарушений норм международного права КТЖ было направлено письмо в адрес арендатора судна с требованием предоставления в срочном порядке подробного пояснения сложившейся ситуации с приложением всех подтверждающих документов (контракты, сертификаты и т.д). 
 

КТЖ заверяет о своей приверженности соблюдению норм международного права", - добавили в нацкомпании.

 

В Иране произошло землетрясение, есть погибшие

02.07.2022, 09:47 8671
В Иране произошло землетрясение, есть погибшие
Фото: Depositphotos
ТЕГЕРАН. 2 ИЮЛЯ - Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в южной части Ирана, сообщается о пяти погибших, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Пять человек погибли (трое мужчин и две женщины), 19 пострадали в результате землетрясения в провинции Хормозган на юге Ирана, информирует РИА Новости. 
 
Эпицентр располагался в 61 километре к северо-востоку от города Бендер-Ленге в Хормозгане, очаг залегал на глубине 10 километров.
 
В течение двух часов после первого землетрясения в этом районе было зафиксировано несколько афтершоков магнитудой от 4,2 до 6,2.
 

В Турции выявили первое заражение оспой обезьян

30.06.2022, 13:05 13501
В Турции выявили первое заражение оспой обезьян
Фото: Depositphotos
АНКАРА. 30 ИЮНЯ - В Турции выявили первое заражение оспой обезьян, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Оспа обезьян была обнаружена у одного из наших пациентов. Больной 37 лет, имеет дефицит иммунной системы. Он в изоляции… Других случаев не выявлено. Как мы знаем, это заболевание передается не воздушно-капельным путем, а при тесном физическом контакте", - сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Twitter министра здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. 

 
Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Как правило, заболевание протекает в легкой форме и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Она меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает. 
 
Ранее сообщалось, что Всемирная сеть здравоохранения объявила оспу обезьян пандемией. 
 
Кроме того, пандемию обезьяньей оспы предсказали американцы год назад. По этим прогнозам, за несколько лет зараза унесет жизни 271 миллиона человек. Российские ученые считают, что новая смертельная болезнь могла появиться в лабораториях Пентагона. 
 

Экс-президента Кыргызстана и его сторонников оправдали по делу о беспорядках в 2020 году

28.06.2022, 19:24 17736
БИШКЕК. 28 ИЮНЯ - В Первомайском районном суде Бишкека продолжается разбирательство по уголовному делу о беспорядках в октябре 2020 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На заседание под конвоем доставили экс-руководителя аппарата президента Фарида Ниязова и бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Последнего вывели за нарушение порядка в зале суда, сообщает 24.kg.
 
Прокуроры просили вынести обвинительный приговор для всех обвиняемых и лишить их свободы на разные сроки.
 
Выйдя из совещательной комнаты, судья Убайдулла Сатимкулов зачитал приговор, согласно которому все обвиняемые оправданы за отсутствием состава преступления.
 

Аргентина заявила о желании стать полноправным членом БРИКС

24.06.2022, 21:32 35911
БУЭНОС-АЙРЕС. 24 ИЮНЯ - Аргентина желает стать полноправным членом группы БРИКС, в которую в настоящее время входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Такое заявление сделал президент Аргентины Альберто Фернандес на встрече БРИКС+, сообщает RT.
 

Мы хотим быть полноправными членами этой группы стран, которые уже представляют 42% населения планеты и 24% мирового валового продукта. Мы надежные и ответственные поставщики продуктов питания, добившиеся признания в сфере биотехнологий и прикладных технологий в логистике. Это значит, что мы способны не только производить и экспортировать продукты питания, мы также можем поставлять услуги и обучать специалистов", - сказал аргентинский президент.

 

Генпрокурор РФ: украинские организации насаждают русофобию в Казахстане

24.06.2022, 19:23 37376
МОСКВА. 24 ИЮНЯ - Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что украинские неправительственные организации разворачивают русофобскую деятельность в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Неприятно об этом говорить, но меня регулярно информируют о том, что при поддержке украинских неправительственных организаций и в Казахстане разворачивается активная русофобская деятельность", - сказал Краснов на встрече с генпрокурором Казахстана Бериком Асыловым в Минске, сообщает РИА Новости.

 
По его словам, в таких условиях важно совместно противодействовать подобным вызовам, выступить единым фронтом для воспрепятствования возрождению нацизма, а также любым проявлениям экстремистского толка.
 

Я очень рассчитываю на вашу поддержку в этом вопросе, а наши эксперты уже в июле прибудут в Нур-Султан для обмена опытом противодействия экстремизму и терроризму", - добавил Краснов.

 
Кроме того, по итогам встречи было подписано соглашение между двумя генпрокуратурами о сотрудничестве на территории комплекса "Байконур". Документ предусматривает обмен информацией на основании запросов о правоохранительном содействии между сторонами, проведение консультаций и иных мероприятий, обмен опытом и другие формы взаимодействия для решения задач на территории комплекса.
 

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