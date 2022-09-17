Лидеры Таджикистана и Кыргызстана договорились об отводе сил от границ между странами
16.09.2022, 17:50 8996
Фото: president.kg
БИШКЕК. 16 СЕНТЯБРЯ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон договорились об отводе сил от границ между странами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Лидеры двух стран договорились дать поручение соответствующим структурам о прекращении огня и отводе сил и средств от линии соприкосновения", - сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.
Также стороны обсудили ситуацию на кыргызско-таджикском участке государственной границы.
Достигнута договоренность об ускорении работы межправительственной комиссии Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации государственной границы", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана договорились о прекращении огня в 16.00.
новости по теме
В Кыргызстане заявили о 24 погибших в результате конфликта с Таджикистаном
17.09.2022, 11:27 2631
БИШКЕК. 17 СЕНТЯБРЯ - В результате конфликта на границе с Таджикистаном погибли 24 гражданина Кыргызстана, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения КР, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По оперативным данным, в организации здравоохранения Баткенской области поступили тела 24 человек", - сообщило РИА Новости представитель пресс-службы МЗ КР.
По информации 24.kg, в результате вооруженного конфликта по состоянию на 9.00 17 сентября число пострадавших, поступивших в организации здравоохранения, составляет 103 человека, из них пятеро отправлены на амбулаторное лечение.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались утром 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах, в том числе с применением тяжелой техники.
Позднее в погранслужбе Киргизии сообщили, что главы спецслужб двух стран договорились о прекращении огня. Однако спустя несколько часов стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.
На таможенном пункте пропуска "Равод" прошли переговоры таджикско-кыргызских рабочих групп. Также состоялись переговоры президентов Киргизии и Таджикистана Садыра Жапарова и Эмомали Рахмона в Самарканде. Стороны договорились об отводе военных сил от границы и создании комиссии по расследованию причин произошедшего.
Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня
16.09.2022, 16:19 10196
Фото: asiaplustj.info
БИШКЕК. 16 СЕНТЯБРЯ - Главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана договорились о прекращении огня в 16.00. Об этом сообщил депутат жогорку кенеша Алишер Козуев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По его словам, парламентарии получили оперативную информацию о переговорах между председателями спецслужб двух стран - Камчыбеком Ташиевым и Саймумином Ятимовым, сообщает 24.kg.
Сейчас депутаты встречаются с представителями митингующих. По словам депутата, они требуют соответствующей реакции на происходящее на границе Кыргызстана с Таджикистаном.
Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. По данным Погранслужбы ГКНБ, около 6.00 таджикская сторона начала обстрел пограничных нарядов и позиций кыргызской стороны. Позже таджикская сторона обстреляла из минометов пограничные заставы и приграничные села в Лейлекском и Баткенском районах. Пострадавших уже 42 человека. Перестрелки продолжаются третий день. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе свои дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов.
С обеда у здания жогорку кенеша в Бишкеке проходит митинг. Собравшиеся требуют реакции депутатов на ситуацию в Баткене. Спикер Талант Мамытов провел с ними встречу.
Также депутаты провели внеочередное заседание, по итогам которого решили создать два штаба - в городах Бишкеке и Оше. Они намерены собрать гуманитарную помощь жителям Баткена, а также оказать содействие в эвакуации мирных жителей сел, где проходят военные действия.
Как сообщает КирТаг, начиная с 8 сентября этого года таджикская сторона начала переброску своих спецподразделений в анклав Ворух, а также осуществляла подготовку огневых позиций вблизи условной линии госграницы. Далее 14 сентября в 08.00 таджикская сторона проявила вооруженную агрессию в местности Булак-Баши, начав обстрел из огнестрельного оружия и минометов в 5 направлениях, включая населенный пункт Самаркендек. В результате пострадало 10 гражданских объектов и были ранены 3 местных жителя, один из которых - ребенок 11 лет. Сообщается, что со стороны Таджикистана в боестолкновениях также принимают участие люди в неизвестной форме одежды и без опознавательных знаков отличия о принадлежности к каким-либо вооруженным формированиям.
Число погибших с армянской стороны в результате боестолкновений на границе с Азербайджаном достигло 135
16.09.2022, 15:36 10711
БАКУ. 16 СЕНТЯБРЯ - Число погибших с армянской стороны в результате боестолкновений на границе с Азербайджаном достигло 135, сообщил премьер Армении Никол Пашинян, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Пашинян сообщил, что пока власти не считают необходимым вводить военное положение, но добровольцы могут внести свой вклад в защиту страны", - сообщает Sputnik Азербайджан.
Минобороны Армении в ночь на вторник сообщало, что подразделения ВС Азербайджана открыли интенсивный огонь в направлении населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук с использованием артиллерии, крупнокалиберного и легкого стрелкового оружия. Совбез Армении провел экстренное заседание, на котором было принято решение обратиться за помощью к России с целью задействовать положения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и Совет Безопасности ООН. Премьер Армении Никол Пашинян в среду заявил в парламенте, что в результате азербайджанских действий погибли 105 военных.
В свою очередь Министерство обороны Азербайджана сообщило о диверсии со стороны вооруженных сил Армении и ответных действиях. Со стороны Азербайджана погиб 71 военнослужащий.
Вчера сообщалось, что Армения и Азербайджан договорились о перемирии.
Боестолкновения на кыргызско-таджикской границе: генсек ОДКБ заявил о необходимости переговоров
16.09.2022, 12:19 12306
БИШКЕК. 16 СЕНТЯБРЯ - Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, секретари совбезов Киргизии и Таджикистана в разговоре подтвердили необходимость переговоров, немедленного прекращения огня на границе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
16 сентября генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провел телефонные переговоры с секретарем Совета безопасности Кыргызской Республики Маратом Иманкуловым и секретарем Совета безопасности Республики Таджикистан Насрулло Махмудзодой в связи с резким обострением ситуации на кыргызской-таджикской границе, которое произошло сегодня утром. В ходе переговоров стороны высказали необходимость о немедленном прекращения огня и проведении переговоров о складывающейся ситуации по линии компетентных органов для урегулирования конфликта исключительно мирным путем", - сообщает Telegram-канал ОДКБ.
Масштабные боестолкновения на границе Кыргызстана и Таджикистана начались в пятницу утром. По сообщению киргизского погранведомства, таджикская сторона атаковала позиции кыргызстанцев по всему периметру границы.
Госкомитет нацбезопасности Таджикистана заявил, что военные пограничного отряда Киргизии в нарушение договоренности, используя тяжелые орудия, обстреляли таджикскую пограничную заставу "Душанбе".
К настоящему времени кыргызский Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) заявил, что на границе с Таджикистаном продолжаются интенсивные бои, таджикская сторона стягивает боевую технику, кыргызская сторона видит в этом угрозу захвата территории страны, сообщает РИА Новости.
Несмотря на усилия прекратить огонь, к сожалению, таджикская сторона продолжает стягивать в район конфликта тяжелую боевую технику и применяет весь имеющийся арсенал для обстрела территории Кыргызстана, пытаясь захватить нашу территорию", - говорится в заявлении пресс-службы кыргызского ведомства.
Сообщается, что в настоящее время по всему периметру границы идут интенсивные боестолкновения.
Погранслужба Госкомитета нацбезопасности продолжает отражать военную агрессию Таджикистана", - подчеркнули в сообщении.
Дополнено:
Госкомитет нацбезопасности Таджикистана заявил, что Киргизия не приняла предложение о мирных переговорах по ситуации на границе.
По всему периметру кыргызско-таджикской границы идут столкновения
16.09.2022, 10:35 13341
Фото: 24.kg
БИШКЕК. 16 СЕНТЯБРЯ - Обстановка на кыргызско-таджикской границе характеризуется как напряженная, перестрелки продолжаются в нескольких местах, сообщила Пограничная служба ГКНБ КР, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Вооруженные столкновения между кыргызскими и таджикскими военными проходят по всему периметру границы двух стран, сообщает РИА Новости.
По состоянию на 8.25 (5.25 мск. - Прим. ред.) обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы продолжает оставаться напряженной. Таджикская сторона начала обстрел местностей Кулунду, Максат и Жаны-Жер Лейлекского района Баткенской области. Вооруженные столкновения идут по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, военнослужащие ПС ГКНБ Кыргызстана, дислоцированные на этом направлении, ведут ответный огонь.
Госкомитет нацбезопасности Таджикистана в свою очередь заявил, что кыргызские пограничники, нарушив договоренность, атаковали погранзаставу "Душанбе" пограничного отряда "Исфара".
Наряду с этим военнослужащие Кыргызстана с применением тяжелого орудия и минометов совершили вооруженное нападение на населенные пункты Ходжаи Ало, Куммазор, Сурх, Сомониён, Кульканд в поселке Чоркух города Исфара, а также Хистеварз и Овчикалача Бободжон Гафуровского района", - добавили в ведомстве.
Утром в среду Погранслужба Кыргиызстана сообщала о перестрелке между пограничниками двух стран в местности Булак-Баши. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограничный наряд занял боевые позиции на участке границы. Таджикская сторона обвинила другую сторону в необоснованном обстреле своей погранзаставы.
В середине дня между военными двух стран началась еще одна перестрелка - в местности Как-Сай, а после этого - в местности Паскы-Арык.
По официальным данным, пострадали два кыргызских пограничника, в Таджикистане - один погиб и двое получили ранения.
Этот участок границы периодически становится зоной конфликта между местным населением и пограничниками двух стран из-за отсутствия лимитации.
СМИ стран СНГ развернут в 2023 году кампанию в поддержку русского языка
15.09.2022, 21:14 16516
Фото: Depositphotos
МИНСК. 15 СЕНТЯБРЯ - Телерадиоорганизации стран СНГ развернут в 2023 году широкую информационную поддержку мероприятий, запланированных в 2023 году в Содружестве в рамках Года русского языка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Телерадиоорганизации стран СНГ планируют развернуть широкую информационную поддержку мероприятий, запланированных в 2023 году в Содружестве Независимых Государств в рамках Года русского языка как языка межнационального общения и международного проекта "Комрат - культурная столица Содружества". Об этом говорилось на совместном заседании совета руководителей государственных и общественных телерадиоорганизаций государств - участников СНГ и административного совета межгосударственного информационного пула, которое прошло 15 сентября в режиме видео-конференц-связи", - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу исполнительного комитета СНГ.
Как сообщал исполком СНГ ранее, проект плана мероприятий по проведению в 2023 году Года русского языка как языка межнационального общения был рассмотрен на заседании экспертной группы, которое прошло 17 февраля в штаб-квартире СНГ в Минске.
Документ содержит около 200 пунктов. Это мероприятия общегуманитарного, научно-образовательного, культурно-просветительского характера по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров в области русского языка, выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи в области русистики, привлечению граждан стран СНГ на обучение в российских вузах и для желающих обучаться русскому языку, в области библиотечного дела и книгоиздания. Отдельный раздел плана посвящен информационному сопровождению Года русского языка в СНГ.
США препятствовали раскрытию деталей исследований вирусов - Lancet
15.09.2022, 19:25 17081
ЛОНДОН. 15 СЕНТЯБРЯ - Соединенные Штаты Америки препятствовали раскрытию деталей исследований вирусов, подобных COVID, следует из опубликованного накануне доклада комиссии по коронавирусу британского медицинского журнала Lancet, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Независимые исследователи на данный момент не провели расследования в лабораториях США, занимающихся лабораторными манипуляциями с подобными SARS-CoV вирусами. Более того, Национальные институты здравоохранения США (National Institutes of Health) препятствовали раскрытию деталей поддерживаемых ими исследований подобных SARS-CoV вирусов", - сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад комиссии по коронавирусу британского медицинского журнала Lancet.
Комиссия по коронавирусу журнала Lancet была создана в июне 2020 года для изучения происхождения вируса SARS-CoV-2. Основной целью комиссии была "выработка рекомендаций по предотвращению и сдерживанию будущих вспышек новых инфекционных заболеваний" и их публикация в финальном докладе.
Армения и Азербайджан договорились о перемирии
15.09.2022, 11:02 19466
ЕРЕВАН. 15 СЕНТЯБРЯ - Армения и Азербайджан благодаря участию международного сообщества договорились о перемирии с 20.00 (19.00 мск) 14 сентября. Об этом в эфире телеканала "Общественное телевидение Армении" сообщил секретарь Совбеза страны Армен Григорян, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Благодаря участию международного сообщества удалось договориться о перемирии с Азербайджаном 14 сентября с 20.00", - цитирует Григоряна ТАСС.
Минобороны Армении в ночь на вторник сообщало, что подразделения ВС Азербайджана открыли интенсивный огонь в направлении населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук с использованием артиллерии, крупнокалиберного и легкого стрелкового оружия. Совбез Армении провел экстренное заседание, на котором было принято решение обратиться за помощью к России с целью задействовать положения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и Совет Безопасности ООН. Премьер Армении Никол Пашинян в среду заявил в парламенте, что в результате азербайджанских действий погибли 105 военных.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь подчеркнул, что вооруженные силы страны принимают ответные меры, возложив ответственность за происходящее на военно-политическое руководство Армении. Азербайджанское Минобороны сообщило о гибели 50 военнослужащих.
Министерство просвещения Казахстана обнародовало решение о продлении учебного года, несмотря на мнение общественности. Считаете ли Вы, что необходимо обратиться с петицией на имя президента по решению этого вопроса в пользу детей и их родителей?