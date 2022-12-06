При взрыве газа в доме в Нижневартовске погибли шесть человек

Причиной взрыва в жилом доме стала разгерметизация баллона
Москва. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье, 4 декабря, в доме на улице Мира города Нижневартовска прогремел взрыв. Обрушились перекрытия второго и третьего этажей.
Из дома эвакуировали десять человек, 52 смогли выбраться самостоятельно. В результате инцидента погибли шесть человек, 15 пострадали, сообщает РИА Новости.
Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Причиной взрыва в жилом доме в Нижневартовске стала разгерметизация баллона, сообщил журналистам глава МЧС России Александр Куренков.
Баллон, а он оказался не одним, был разгерметизирован, и произошел взрыв", - уточнил министр.
Он добавил, что, по словам одной из жительниц дома, она чувствовала запах газа.
Куренков подчеркнул, что дом не газифицирован. Министр назвал эти данные предварительными, напомнив, что сейчас идет следствие.