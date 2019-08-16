Атамбаеву вручено уведомление о подозрении в преступлениях по четырем эпизодам

Бишкек. 15 августа. Kazakhstan Today - Генеральная прокуратура Кыргызстана вручила бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву уведомление о подозрении его в преступлениях по четырем эпизодам, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили агентству "Кабар" в пресс-службе Генпрокуратуры, Атамбаев подозревается:

- в создании противоправной устойчивой связи с должностными лицами государственных органов и энергокомпаний, организации коррупции при поставке угля на ТЭЦ Бишкека и лоббировании интересов ОсОО "Прогресс Компани" (часть 2 статьи 43, часть 2 статьи 319 УК КР);

- в организации коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека (часть 2 статьи 43, часть 2 статьи 319 УК КР);

- в незаконном обогащении и легализации своих преступных доходов в особо крупном размере в сговоре с С. Пархати и другими лицами (пункты 1, 2 части 2 и пункт 2 части 3 статьи 215 УК КР);

- в организации коррупции при незаконной выдаче лицензии в сговоре с отдельными должностными лицами Госгеологии (часть 2 статьи 43, часть 2 статьи 319 УК КР).

В настоящее время следствие продолжается.

Ранее на пресс-конференции генеральный прокурор Откурбек Джамшитов заявил, что Атамбаев также подозревается в использовании оружия, организации массовых беспорядков, препятствии следствию, захвате заложников, организации убийства человека и попытке убийства во время событий в селе Кой-Таш.

Вечером 7 августа в Кой-Таше, в доме бывшего президента Алмазбека Атамбаева, во время его принудительного привода в следственные органы по делу А. Батукаева произошло столкновение силовиков и собравшихся сторонников бывшего президента. В результате погиб замруководителя спецподразделения ГКНБ "Альфа" Усен Ниязбеков и более 40 человек получили ранения.

8 августа правоохранительные органы задержали Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш, он водворен в СИЗО ГКНБ до 26 августа.

По фактам беспорядков в Кой-Таше, убитого спецназовца и пострадавших правоохранителей начато досудебное производство.

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