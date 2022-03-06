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В Мариуполе боевики "Азова" взорвали жилой дом

05.03.2022, 14:48 68296
В Мариуполе боевики "Азова" взорвали жилой дом
Фото: Depositphotos
МАРИУПОЛЬ. 5 МАРТА - Боевики украинского радикального националистического батальона "Азов" привели в действие взрывное устройство на бульваре Меотиды в Мариуполе, заявил сегодня глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По нашей информации, там крайне небезопасно. Поэтому и нести нам ответственность крайне проблематично, потому что там находятся националистические батальоны и уже совершаются провокации. Буквально несколько минут назад боевики "Азова" привели в действие заложенное ранее взрывные устройства, в результате чего произошло обрушение дома по адресу: бульвар Меотиды, 15/20. Под завалами в данный момент в подвале остаются до 200 человек, большая часть из которых женщины и дети. Поэтому и нести нам за тот коридор ответственность крайне проблематично", - рассказал глава республики в эфире Первого канала, сообщает сайт "Известия".

 
По его словам, в настоящее время под завалами в подвале остаются 200 человек, в том числе дети.
 
Пушилин уточнил, что администрация города объявила о гуманитарном коридоре в сторону Запорожья.
 
Напомним, сегодня Минобороны РФ объявило режим тишины с 10.00 по московскому времени для выхода мирных граждан из Мариуполя и Волновахи. В ведомстве уточнили, что гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной.
 

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Индия хочет отказаться от доллара, чтобы продолжать торговать с Россией

06.03.2022, 13:28 351

НЬЮ-ДЕЛИ. 6 МАРТА - Индия хочет отказаться от доллара, чтобы продолжать торговать с Россией, на фоне экономических санкций против РФ,передает KAZAKHSTAN TODAY.

"Индия ищет эффективные инструменты, чтобы обойти последние санкции, наложенные на Россию в связи с конфликтом на Украине, чтобы сохранить торговлю с Российской Федерацией, информирует RT.

В частности, в числе рассматриваемых вариантов - осуществление расчетов через иностранные финансовые учреждения, не работающих в странах, которые поддержали карательные меры против России, направление платежей через мелких российских кредиторов, на которых не распространяется запрет SWIFT, и усиление механизма обмена рупии к рублю.

В число возможных платежных механизмов для продолжения торговли с Россией включен и тот, который принят для расчетов по торговле с Ираном, когда используются банки "третьих" стран, сообщает The Economic Times.

Отмечается, что крупнейшие российские банки Сбербанк и Газпромбанк до сих пор были освобождены от последних санкций из-за их важной роли в обработке платежей за импорт газа и нефти в ЕС из России.

"Мы изучаем это. Даже если эти банки столкнутся с санкциями со стороны США, платежи могут осуществляться в евро, поскольку эти транзакции все еще осуществляются до дальнейших санкций", - отметил представитель правительства.

По его словам, полное влияние последних санкций против России еще предстоит ощутить.

Сообщается, что другим рассматриваемым вариантом является механизм, используемый для погашения российского долга через аукцион рупий, проводимый Центробанком России. Такое погашение производится за счет экспорта идентифицированных товаров и услуг.

В 2014 году Индия и Россия договорились осуществлять платежи через торговлю рупиями и рублями после того, как Индия столкнулась с угрозой вторичных санкций из-за оборонного соглашения с Россией. На этой неделе Вашингтон в очередной раз пригрозил Нью-Дели санкциями в связи с оружейной сделкой.

Двусторонняя торговля между Индией и Россией составила 8,1 млрд долларов в финансовом году, закончившемся в марте 2021 года, при этом экспорт в Россию составил 2,6 млрд долларов, а импорт - 5,5 млрд долларов.

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Войска ДНР обнаружили производство "боевых" наркотиков

05.03.2022, 20:23 35466
ДОНЕЦК. 5 МАРТА - Как сообщает РИА Новости, войска ДНР под Мариуполем обнаружили производство "боевых" наркотиков для националистов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Напомним, по информации МВД РК, участники массовых беспорядков в Алматы в январе находились под воздействием неизвестных веществ.
 
Как сообщалось ранее, глобальные террористические организации для достижения боеспособности своего отребья и эффекта безумной агрессии в развязанных ими войнах активно используют боевые психотропные вещества, разработанные в западных лабораториях и производимые в промышленных масштабах на Ближнем Востоке. Напомним, в разгар ближневосточного террористического шабаша прошлого десятилетия мы уже упоминали, что головорезов ИГИЛ (террористическая организация, запрещена на территории РК) накачивают мощным амфетамином из Дубая.
 

В РФ принят комплекс мер по информационной безопасности

05.03.2022, 17:33 48226
В РФ принят комплекс мер по информационной безопасности
Фото: depositphotos.com
МОСКВА. 5 МАРТА - Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о крупных штрафах и уголовном наказании за призывы к антироссийским санкциям и за фейки, дискредитирующие Вооруженные силы РФ, сообщается на сайте Кремля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Документ вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, информирует РИА Новости.
 
Согласно закону об уголовном наказании за фейки о действиях российских Вооруженных сил, предусматривается:
 
  • за заведомо ложные фейки - штраф от 700 тысяч до 1,5 млн рублей либо до 3 лет колонии;

  • за заведомо ложные фейки, созданные должностными лицами, организованной группой, с искусственным созданием доказательств или по мотивам ненависти или вражды - штраф от 3 до 5 млн рублей либо от 5 до 10 лет колонии;

  • за заведомо ложные фейки, повлекшие тяжкие последствия, - от 10 до 15 лет колонии;

  • за призывы к воспрепятствованию использования российских войск для защиты интересов России, поддержания мира и безопасности или за дискредитацию такого использования (если ранее в течение года нарушитель привлекался за это к административной ответственности) - штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или до 3 лет колонии;

  • если такие призывы к воспрепятствованию или такая дискредитация повлекли тяжкие последствия - штраф от 300 тысяч до 1 млн рублей или до 5 лет колонии;

  • за призывы к санкциям против России (если ранее в течение года нарушитель привлекался за это к административной ответственности) - штраф до 500 тысяч рублей или до 3 лет колонии.
 

Режим тишины объявлен в зоне открытия гуманитарного коридора между Украиной и Россией

05.03.2022, 13:51 75576
МОСКВА. 5 МАРТА - Россия объявила режим тишины для выхода жителей Мариуполя и Волновахи по гуманитарным коридорам. Маршруты выхода согласованы с украинской стороной, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня, 5 марта, с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи", - сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.


 
В ведомстве уточнили, что гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной.
 
Ранее сообщалось, что в Мариуполе из ракетного комплекса "Точка-У" обстрелян штаб спецотряда "Азов".
 

В России заблокировали Facebook

05.03.2022, 00:01 95071
В России заблокировали Facebook
МОСКВА. 5 МАРТА - Социальную сеть Facebook заблокировали в России в ответ на ограничение доступа к российским СМИ, сообщает Роскомнадзор, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

4 марта 2022 года принято решение о блокировке доступа к сети Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации", - сообщается на сайте ведомства.

 
По данным РКН, с октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook. В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов "Лента.ру" и "Газета.ру".
 

Упомянутые ограничения запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", - говорится в сообщении.

 
Отмечается, что данный документ принят для недопущения нарушений ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа российских пользователей к российским СМИ на иностранных интернет-платформах.
 
В конце февраля Facebook наложил ограничения на 90 дней на страницу РИА Новости - пресс-служба МИА "Россия сегодня" назвала это вопиющим нарушением свободы слова. Кроме того, за сутки цензуре подверглись материалы четырех российских СМИ - "Звезда", РИА Новости, "Лента.ру" и "Газета.ру", сообщает РИА Новости.
 
После этого Генпрокуратура РФ по согласованию с МИД РФ признала Facebook причастной к нарушению прав и свобод россиян, в частности, "свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом" - что прописано в 29-й статьей Конституции. Роскомнадзор тогда сообщил о частичном ограничении доступа к социальной сети.
 
Как предупреждали в РКН, если соцсеть не устранит нарушения, доступ к ней полностью или частично ограничат.
 

Экс-премьер Украины заявил о предотвращении Россией Третьей мировой войны

04.03.2022, 19:48 101511
МОСКВА. 4 МАРТА - Экс-премьер Украины Николай Азаров в соцсетях 4 марта сообщил о предотвращении Россией масштабной войны в мире, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Только сейчас появилась возможность обнародовать разведданные по подготовке провокации с последующим нанесением вероломного удара с уничтожением населения на территории ЛНР и ДНР. Путин опередил Украину и НАТО и фактически спас сотни тысяч жизней республик", - приводит РИА Новости текст сообщения Азарова.

 
Он рассказал, что украинские военнослужащие готовили провокацию, чтобы затем начать уничтожение населения Донбасса.
 
Экс-глава правительства Украины уточнил, что нападение Украины на народные республики планировалось начать в конце февраля.
 

За сутки до начала … уничтожения русскоязычного населения в Донбассе были приняты судьбоносные решения. Украинская армия (ВСУ) под руководством нацбатов готовилась начать военную операцию в Донбассе 25.02.22 года", - пояснил Азаров.

 
24 февраля президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. 
 

Зеленский покинул Украину

04.03.2022, 19:38 103271
Зеленский покинул Украину
Фото: Кадр с видео
МОСКВА. 4 МАРТА - Президент Украины Владимир Зеленский покинул страну и сейчас находится в Польше, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин со ссылкой на депутатов Рады сообщил, что во Львове Зеленского нет.
 

Теперь он в Польше", - написал Володин в своем Telegram-канале.


 
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о важности достижения договоренности на переговорах с Россией.
 

В Пакистане террорист-смертник устроил взрыв в мечети

04.03.2022, 17:14 105606
ПЕШАВАР. 4 МАРТА - По меньшей мере 30 посетителей мечети погибли и еще 50 получили ранения при взрыве в Пакистане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным местной полиции, взрыв произошел в пакистанском Пешаваре во время пятничной молитвы. Сообщается, что взрыв произвел террорист-смертник.
 
Десятки раненых эвакуированы в местные больницы, спасателям, работающим на месте, помогают очевидцы, сообщает телеканал Geo News.
 
По некоторым данным, смертник мог действовать не в одиночку.
 
Премьер-министр Пакистана Имран Хан осудил действия террористов и поручил спасательным службам оказать незамедлительно всю необходимую помощь пострадавшим.
 

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