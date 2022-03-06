По нашей информации, там крайне небезопасно. Поэтому и нести нам ответственность крайне проблематично, потому что там находятся националистические батальоны и уже совершаются провокации. Буквально несколько минут назад боевики "Азова" привели в действие заложенное ранее взрывные устройства, в результате чего произошло обрушение дома по адресу: бульвар Меотиды, 15/20. Под завалами в данный момент в подвале остаются до 200 человек, большая часть из которых женщины и дети. Поэтому и нести нам за тот коридор ответственность крайне проблематично", - рассказал глава республики в эфире Первого канала, сообщает сайт "Известия".
В Мариуполе боевики "Азова" взорвали жилой дом
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Индия хочет отказаться от доллара, чтобы продолжать торговать с Россией
НЬЮ-ДЕЛИ. 6 МАРТА - Индия хочет отказаться от доллара, чтобы продолжать торговать с Россией, на фоне экономических санкций против РФ,передает KAZAKHSTAN TODAY.
"Индия ищет эффективные инструменты, чтобы обойти последние санкции, наложенные на Россию в связи с конфликтом на Украине, чтобы сохранить торговлю с Российской Федерацией, информирует RT.
В частности, в числе рассматриваемых вариантов - осуществление расчетов через иностранные финансовые учреждения, не работающих в странах, которые поддержали карательные меры против России, направление платежей через мелких российских кредиторов, на которых не распространяется запрет SWIFT, и усиление механизма обмена рупии к рублю.
В число возможных платежных механизмов для продолжения торговли с Россией включен и тот, который принят для расчетов по торговле с Ираном, когда используются банки "третьих" стран, сообщает The Economic Times.
Отмечается, что крупнейшие российские банки Сбербанк и Газпромбанк до сих пор были освобождены от последних санкций из-за их важной роли в обработке платежей за импорт газа и нефти в ЕС из России.
"Мы изучаем это. Даже если эти банки столкнутся с санкциями со стороны США, платежи могут осуществляться в евро, поскольку эти транзакции все еще осуществляются до дальнейших санкций", - отметил представитель правительства.
По его словам, полное влияние последних санкций против России еще предстоит ощутить.
Сообщается, что другим рассматриваемым вариантом является механизм, используемый для погашения российского долга через аукцион рупий, проводимый Центробанком России. Такое погашение производится за счет экспорта идентифицированных товаров и услуг.
В 2014 году Индия и Россия договорились осуществлять платежи через торговлю рупиями и рублями после того, как Индия столкнулась с угрозой вторичных санкций из-за оборонного соглашения с Россией. На этой неделе Вашингтон в очередной раз пригрозил Нью-Дели санкциями в связи с оружейной сделкой.
Двусторонняя торговля между Индией и Россией составила 8,1 млрд долларов в финансовом году, закончившемся в марте 2021 года, при этом экспорт в Россию составил 2,6 млрд долларов, а импорт - 5,5 млрд долларов.
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Войска ДНР обнаружили производство "боевых" наркотиков
В РФ принят комплекс мер по информационной безопасности
- за заведомо ложные фейки - штраф от 700 тысяч до 1,5 млн рублей либо до 3 лет колонии;
- за заведомо ложные фейки, созданные должностными лицами, организованной группой, с искусственным созданием доказательств или по мотивам ненависти или вражды - штраф от 3 до 5 млн рублей либо от 5 до 10 лет колонии;
- за заведомо ложные фейки, повлекшие тяжкие последствия, - от 10 до 15 лет колонии;
- за призывы к воспрепятствованию использования российских войск для защиты интересов России, поддержания мира и безопасности или за дискредитацию такого использования (если ранее в течение года нарушитель привлекался за это к административной ответственности) - штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или до 3 лет колонии;
- если такие призывы к воспрепятствованию или такая дискредитация повлекли тяжкие последствия - штраф от 300 тысяч до 1 млн рублей или до 5 лет колонии;
- за призывы к санкциям против России (если ранее в течение года нарушитель привлекался за это к административной ответственности) - штраф до 500 тысяч рублей или до 3 лет колонии.
Режим тишины объявлен в зоне открытия гуманитарного коридора между Украиной и Россией
Сегодня, 5 марта, с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи", - сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.
В России заблокировали Facebook
4 марта 2022 года принято решение о блокировке доступа к сети Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации", - сообщается на сайте ведомства.
Упомянутые ограничения запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Экс-премьер Украины заявил о предотвращении Россией Третьей мировой войны
Только сейчас появилась возможность обнародовать разведданные по подготовке провокации с последующим нанесением вероломного удара с уничтожением населения на территории ЛНР и ДНР. Путин опередил Украину и НАТО и фактически спас сотни тысяч жизней республик", - приводит РИА Новости текст сообщения Азарова.
За сутки до начала … уничтожения русскоязычного населения в Донбассе были приняты судьбоносные решения. Украинская армия (ВСУ) под руководством нацбатов готовилась начать военную операцию в Донбассе 25.02.22 года", - пояснил Азаров.
Зеленский покинул Украину
Теперь он в Польше", - написал Володин в своем Telegram-канале.
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