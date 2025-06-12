Бывший ученик школы в австрийском Граце убил 10 человек и покончил жизнь самоубийством

Перед нападением он оставил в доме прощальную записку, в которой написал, что мотивом преступления стали издевательства со стороны бывших одноклассников

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Вена. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Одиннадцать человек погибли в результате нападения в гимназии в австрийском Граце. В их числе - сам нападавший, который покончил жизнь самоубийством.





21-летний бывший учащийся гимназии Драйершютценгассе, вооруженный пистолетом и ружьем, расстрелял людей в двух классах. Погибли 11 человек, включая самого нападавшего, ранены 12", - пишет DW .





По данным источника, нападение произошло около 10 утра во вторник, 10 июня. В гимназии жертвами стрельбы стали 9 человек: шесть девушек и три юноши, десятым стал сам нападавший, тело которого нашли в туалете. Позже в больнице от ранений скончалась еще одна пострадавшая. Таким образом, число погибших возросло до 11 человек.





По данным австрийской газеты Krone Zeitung , 21-летний нападавший был ранее учеником этой гимназии, но не окончил ее. В его доме было найдено прощальное письмо, в котором он написал, что мотивом преступления стал буллинг со стороны бывших одноклассников.





На данный момент, по данным газеты Krone Zeitung, госпитализированы около 30 человек, многие из них - в тяжелом состоянии.





В стране объявили трехдневный траур по жертвам трагедии.





Трагедия вызвала большой резонанс.





CNN отметило, что насилие с применением огнестрельного оружия в Австрии, как и в большинстве стран Центральной Европы, является редким явлением.





По данным источника, уровень убийств с применением огнестрельного оружия в стране в 2021 году составлял 0,1 на 100 000 человек, по сравнению с 4,5 на 100 000 человек в США.





Долгие годы Австрия была избавлена от массовых инцидентов со стрельбой в школах", - пишет BBC .





При этом, подчеркивает источник, Австрия является одной из самых вооруженных стран Европы.





По данным независимого исследовательского проекта Small Arms Survey, на 100 человек приходится около 30 единиц огнестрельного оружия. Однако случаи стрельбы в школах здесь редки. За последние годы произошло несколько инцидентов, в которых число жертв было гораздо меньше", - пишет сайт.





Источник напомнил о жестоком нападении с применением огнестрельного оружия, которое произошло в центре Вены в ноябре 2020 года. Тогда осужденный ранее за причастность к джихадистским группировкам открыл огонь в центре города. Погибли 4 человека, еще 22 получили ранения, прежде чем нападавшего застрелила полиция.





Напомним, в 2023 году подросток открыл стрельбу в школе Белграда. Погибли не менее девяти человек.





В декабре этого же года в Брянске восьмиклассница расстреляла школьников и покончила с собой.



