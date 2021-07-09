Четверых убийц президента Гаити ликвидировали

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ПАРИЖ. 8 ИЮЛЯ - Четырех наемников, подозреваемых в убийстве президента Гаити, ликвидировали. Ещё двое предполагаемых убийц задержаны, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом сообщил глава полиции страны Леон Шарль на пресс-конференции, которую транслировал телеканал RTNH, сообщает РИА Новости.

Леон Шарль добавил, что трое полицейских, взятых в заложники, освобождены.

Исполняющий обязанности главы правительства Гаити Клод Жозеф, в свою очередь, призвал граждан сохранять спокойствие, заверив, что ситуация под контролем.

Напомним, президент Гаити был смертельно ранен в среду при нападении на его резиденцию. Власти страны считают, что за преступлением стоят вооруженные иностранцы. В Гаити на 15 дней ввели военное положение.

В соседней Доминиканской республике предполагают, что нападение на президента Гаити совершил отряд, состоявший из семи южноамериканцев — четырех колумбийцев и трех венесуэльцев. Предположительно, организаторами покушения являются влиятельные гаитянские наркоторговцы.

После убийства Моиза, власть в стране временно взял под свой контроль совет министров во главе с премьером.

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