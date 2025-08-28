Дональд Трамп пригрозил уголовным делом Джорджу Соросу и его сыну

Фото: РБК

Вашингтон. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 18 августа президент Украины Владимир Зеленский и семь европейских лидеров встретились в Вашингтоне с Дональдом Трампом. Главной темой переговоров стало участие США в гарантиях безопасности Украины, - 18 августа президент Украины Владимир Зеленский и семь европейских лидеров встретились в Вашингтоне с Дональдом Трампом. Главной темой переговоров стало участие США в гарантиях безопасности Украины, сообщает РБК.





Вместе с Зеленским в Вашингтон приехали семь европейских лидеров - премьеры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, президенты Финляндии и Франции Александр Стубб и Эмманюэль Макрон, генсекретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.





Итоги встречи с Зеленским и европейскими лидерами, которую Трамп назвал "очень хорошей", президент США подвел в Truth Social. Главный итог, по его словам, в том, что европейские страны будут обеспечивать гарантии безопасности Украины в координации с США. В конце переговоров Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину и "начал подготовку встречи" между ним и Владимиром Зеленским; место встречи предстоит определить. После того как эта встреча состоится, Трамп планирует трехсторонние переговоры с президентами России и Украины.





Опять же, это был очень хороший первый шаг к завершению войны, которая длится уже почти четыре года. Вице-президент Дж. Д. Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф координируют свои действия с Россией и Украиной", - подытожил президент США.





Российскую версию 40-минутного телефонного разговора Путина и Трампа изложил помощник президента Юрий Ушаков.





Президент США проинформировал своего коллегу о переговорах с Зеленским и европейскими лидерами; в разговоре Путин и Трамп высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями России и Украины (речь о встречах, которые с мая проходят в Стамбуле), сказал помощник президента.





В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон. То есть тех представителей, которые участвуют в упомянутых прямых переговорах", - сообщил Ушаков, не уточнив, идет ли речь о повышении до уровня президентов.





По словам Мерца, встречу президентов России и Украины планируется провести в ближайшие 2 недели.





Что Трамп сказал Зеленскому и европейским лидерам





По итогам переговоров в Белом доме пресс-конференция не запланирована, однако встречи, как двусторонние, так и с участием европейских лидеров, включали открытую часть, во время которой Трамп активно общался с прессой. Он неоднократно подчеркнул, что прекращение огня не является обязательным условием для начала мирных переговоров.





Мне нравится идея прекращения огня по одной причине - оно позволяет немедленно остановить гибель людей, а не через неделю или две. Но мы можем работать над мирным соглашением, даже пока боевые действия продолжаются, - заявил Трамп перед началом переговоров с Зеленским. - Им приходится воевать. Я бы хотел, чтобы они остановились, но с точки зрения стратегии это может поставить одну из сторон в невыгодное положение".





Ранее он установил 8 августа в качестве дедлайна для достижения перемирия, угрожая России санкциями в противном случае, но после переговоров с президентом Владимиром Путиным на Аляске его позиция смягчилась.





Ключевой темой переговоров стало предоставление Украине гарантий безопасности, аналогичных статье 5 Вашингтонского договора НАТО. Трамп отметил, что одним из главных прорывов саммита на Аляске стало согласие Путина с их необходимостью. При этом президент отказался публично раскрывать содержание подобных гарантий, включая возможное участие американских военных, подчеркнув лишь, что основное "бремя" ляжет на европейцев. "Они - первая линия обороны, потому что они там, это Европа. Но мы будем их поддерживать", - пояснил он.





Накануне встречи Трамп опубликовал пост, в котором исключал вступление Украины в НАТО, но на переговорах с Зеленским был менее категоричен, отметив, что этот вопрос лишь предстоит обсудить. При этом он напомнил, что "еще задолго до президента Путина" обсуждалось, что Киев никогда не войдет в Североатлантический альянс (по-видимому, имелась в виду договоренность о нерасширении НАТО на восток между США и СССР). Тем не менее Трамп пообещал предоставить Украине гарантии, которые предотвратят "любую дальнейшую агрессию против Украины", хотя и счел вероятность подобного сценария "сильно преувеличенной".





Еще одной темой переговоров стал возможный "обмен территориями" с учетом текущей линии фронта. Журналисты обратили внимание на стоявшую в кабинете карту боевых действий по состоянию на 17 августа, где были обозначены подконтрольные России территории Сумской (1%), Харьковской (4%), Днепропетровской (менее 1%) и Николаевской (1%) областей. Станут ли они предметом возможного обмена, американский президент не уточнил.





На многосторонней встрече с европейскими лидерами Трамп назвал переговоры с Зеленским успешными. Он также упомянул, что уже "не напрямую" переговорил с Путиным и планирует позвонить ему после завершения всех встреч.





Саммит на Аляске укрепил мою уверенность в том, что хотя это и сложно, мирное урегулирование достижимо, - сказал он. - Я думаю, президент Путин тоже хочет найти решение, и мы это увидим. В ближайшее время, через неделю или две, мы узнаем, сможем ли мы решить этот вопрос или это ужасное противостояние продолжится".





При этом он выразил уверенность, что трехсторонняя встреча с лидерами России и Украины - это вопрос времени и что Москва вскоре освободит 1 тыс. украинских военнопленных.





Позицию США Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф обозначили в интервью и заявлениях 17-18 августа. Она сводится к следующим пунктам:





возвращение Крыма Украине и ее вступление в НАТО исключены;





Вашингтон готов обсуждать гарантии безопасности Украины по типу статьи 5 Вашингтонского договора о НАТО (нападение на одно расценивается как нападение на всех);





США не будут вводить против России новые санкции, их введение будет означать, что переговоры провалились;





хотя Штаты давно настаивают на прекращении огня, они понимают, что перемирие может быстро развалиться, поэтому их приоритет и конечная цель - "реализуемое, проверяемое, долгосрочное" соглашение об урегулировании.





По словам Вашингтона, Россия на саммите в Анкоридже согласилась на уступки по пяти регионам (Москва эту информацию не комментировала), однако без Украины вопрос территорий обсуждаться не может.





Чего Зеленский и европейцы добились от Трампа





Накануне в Вашингтоне европейские лидеры встретились с Зеленским, чтобы скоординировать свои позиции перед началом переговоров с Трампом. Как сообщил офис президента Украины (ОПУ), лидеры приветствовали решение США участвовать в гарантиях безопасности Украины; исходя из этого один из ключевых вопросов - "совместное участие США и Европы в создании будущей архитектуры безопасности для Украины, а значит, и для всего европейского континента".





Свои позиции в минувшие дни европейские лидеры координировали неоднократно. В частности, 17 августа по итогам встречи "коалиции желающих" они приветствовали решение американской администрации подключиться к гарантиям безопасности, в обеспечении которых коалиция с ее многонациональными силами готова играть ведущую роль.





На открытой части трехсторонней встречи, которая прошла после беседы Трампа и Зеленского тет-а-тет, о гарантиях сказал каждый европейский лидер; собственно, как и о трехстороннем саммите Россия - США - Украина, на котором настаивает Киев и который продвигает Вашингтон.





Я хочу поблагодарить вас, президент США, дорогой Дональд, за то, что вы, как я уже говорил, фактически вывели из тупика ситуацию с президентом Путиным, начав этот диалог. По-моему, первый телефонный звонок был в феврале, - сказал Марк Рютте. - ... И то, что вы заявили о своей готовности участвовать в гарантиях безопасности, - это большой шаг. Это действительно прорыв, и он имеет решающее значение". С тем же посылом выступила Урсула фон дер Ляйен.





Фридрих Мерц сказал Трампу, что в минувшую пятницу на саммите в Анкоридже он "открыл путь к сложнейшим переговорам".





Мы все хотели бы видеть прекращение огня, самое позднее - уже на следующей встрече. Я не могу представить, что следующая встреча состоится без прекращения огня. Так что давайте работать над этим и попытаемся оказать давление на Россию. Потому что доверие к тем усилиям, которые мы предпринимаем сегодня, зависит как минимум от прекращения огня, - заявил канцлер ФРГ. - Поэтому я хотел бы подчеркнуть этот аспект и хотел бы видеть прекращение огня на следующей встрече, которая должна быть трехсторонней, где бы она ни состоялась".





Джорджа Мелони подчеркнула, что, если "мы хотим достичь мира и гарантировать справедливость, мы должны быть едины". По ее словам, гарантии безопасности - это предпосылка к миру, и она рада, что обсуждать их будут "по модели статьи 5". Эмманюэль Макрон сказал, что для трехсторонней встречи необходимо установить перемирие; а далее уже были бы возможны и четырехсторонние переговоры - с участием Европы.





И для того чтобы обеспечить прочный мир для Украины и всего континента, нам действительно нужны гарантии безопасности. Первое - это, безусловно, надежная украинская армия на долгие годы и десятилетия, а второе - наши собственные обязательства", - заявил президент Франции, подчеркнув, что "коалиция желающих" работает над этим.





Кир Стармер выразил уверенность в том, что с участием США и усилиями "коалиции" нынешняя встреча "могла бы стать историческим шагом в плане безопасности".





Мы можем добиться реального прогресса на пути к справедливому и долгосрочному результату. Конечно, это должно касаться Украины, и трехсторонняя встреча представляется разумным следующим шагом", - сказал британский премьер.





Последним выступал Александр Стубб. Он пояснил, что делает на этой встрече Финляндия.





Причина в том, что мы хоть и небольшая страна, но у нас протяженная граница с Россией, более 800 миль. И у нас, конечно же, есть свой исторический опыт взаимодействия с Россией, связанный со Второй мировой войной, Зимней войной и нынешней войной. Если взглянуть на ситуацию с другой стороны, то мы нашли решение в 1944 году. И я уверен, что мы сможем найти решение в 2025 году", - сказал президент Финляндии.





Опасения европейцев о том, что разговор Трампа и Зеленского вновь перерастет в конфликт, на этот раз не оправдались.





Я думаю, у нас был очень хороший разговор с президентом Трампом", - сказал на трехсторонней встрече президент Украины. "Очень хороший", - подтвердил глава Белого дома. "Это был лучший (разговор)… Вернее, простите, лучший случится в будущем", - продолжил Зеленский.





По его словам, с Трампом они обсудили две темы - гарантии безопасности и гуманитарные вопросы (в первую очередь обмен заключенными).





И, что очень важно, все деликатные вопросы, территориальные и так далее, мы обсудим на уровне лидеров во время трехсторонней встречи (вероятно, он имел в виду саммит в формате Россия - США - Украина. - РБК). И президент Трамп постарается организовать такую встречу (...) Украина будет рада вашему участию. Я буду там", - резюмировал Зеленский.